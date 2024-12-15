Мичков хотел украсть гол у партнера? Не спешите казнить Матвея!

Три причины, почему не стоит ругать российского форварда «Филадельфии».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Капризов — 19 (Меррилл, Богосян), 14:18 — 1:0. Болди — 13 (Фэйбер), 35:21 — 2:0. Росси — 11 (Зуккарелло, Чисхольм), 49:34 — 3:0. Санхейм — 6 (Пелинг, Хэтэуэй), 54:18 — 3:1. Капризов — 20 (п.в., Фолиньо, Бродин), 57:50 — 4:1.

Вратари: Флери — Эрссон (55:36 — 57:50).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 23 (9+7+7) — 21 (9+4+8).

Наши: Капризов (18.40/3/+3), Хуснутдинов (11.25/0/0) — Замула (18.13/0/-1), Мичков (18.09/4/-2).

14 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Продолжающая цепляться за попадание в зону плей-офф на «Востоке» «Филадельфия» минувшей ночью при не самой слабой игре уступила на выезде «Миннесоте» (1:4), не сумев добыть третью победу подряд.

Однако неизвестно, как бы закончилась встреча в Сент-Поле, не помешай Матвей Мичков забросить шайбу в пустые ворота Трэвису Конекны при розыгрыше большинства в середине второго периода.

Упустив шикарную возможность сравнять, «Флайерз» получили 0:3 к 50-й минуте, а Мичков подарил нам огромный простор для юмора. Например, американские журналисты и простые болельщики сразу начали шутить, что новичок «Летчиков» наконец-то научился играть в обороне и саркастически благодарить за это Джона Тортореллу.

Однако важнее во всей этой истории другое — уральский вундеркинд дал многим повод обвинить себя в попытке украсть гол у товарища по команде. Вот только здесь нужно отметить три важных момента, которые помогают посмотреть на этот эпизод с другой стороны.

Во-первых, Матвей держал клюшку на льду, как того требует подавляющее большинство тренеров в таких ситуациях. «Поехал завершать? Не держи клюшку вверху». Был бы россиянин опасен в случае добивания, находись его крюк на весу? Ответ напрашивается сам собой.

Во-вторых, есть ощущение, что в этом моменте Мичков использовал клюшку в том числе в качестве третьей точки опоры, так как фактически находился на пятаке в борьбе с защитником, который шел бить его и выталкивать из слота.

В-третьих, у участника предстоящего Турнира четырех наций и нападающего сборной Канады был открыт весь створ. Попадай в центр ворот — и кати отбивать кулачки партнерам. Вместо этого он бросил в район правой штанги и нашел клюшку Мичкова. Поэтому произошедшее куда больше похоже на банальный несчастный случай, нежели на намеренную попытку главного таланта «Летчиков» «набить себе статистику» в погоне за «Колдер Трофи».

Кого точно порадовал Матвей этим «спасением» ворот «Миннесоты», так это голкипера «Дикарей» Марка-Андре Флери. «О боже! Я подумал: «Ууууу», и тут появляется этот парень. Это немного невероятно, но это помогло нам», — сказал канадец после матча.

Интереснее всего было бы послушать самих нападающих «Филадельфии» и узнать, что они думают об эпизоде, который разделил болельщиков на два лагеря. Жаль, что журналисты из Миннесоты по горячим следам уделили этой истории не так много внимания, как их коллеги из Пенсильвании. Не стали они с пристрастием допрашивать на этот счет и Тортореллу, который сухо назвал причиной поражения этой ночью слабую реализацию.

«Я уже видел подобные попадания раньше, и мне не хотелось видеть их сегодня. У нас не было завершения этим вечером. «Миннесота» реализовала свои моменты. Мы имели несколько отличных шансов. Причем их было даже больше, чем у соперника. Но мы просто не забивали», — печально констатировал главный тренер «Летчиков» на пресс-конференции.