Капризов и его команда вряд ли пошумят в плей-офф. Но сейчас они очень хороши!

«Миннесота» уверенно обыграла «Детройт».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Годро — 6 (бол., Стил, Сперджен), 14:37 — 1:0. Дамба — 3 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 28:02 — 2:0. Седерблом — 3 (Эрне), 38:41 — 2:1. Зуккарелло — 10 (Капризов), 38:57 — 3:1. Годро — 7 (п.в., Фолиньо), 59:18 — 4:1.

Вратари: Густавссон — Хелльберг (56:52 — 57:30, 57:51 — 59:18).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 22 (7+11+4) — 17 (2+10+5).

Наши: Капризов (20.18/3/0) — -.

15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

К середине игры «Детройт» нанес всего четыре броска в створ ворот «Уайлд», создав на время голкиперу соперника Филипу Густавссону почти рождественское настроение. Дело не только в отсутствии ведущего центрфорварда команды Дилана Ларкина, который накануне получил повреждение руки и не доиграл матч с «Каролиной». С первых же смен более свежая «Миннесота» стала оказывать силовое давление на «Ред Уингз», которые в основном отбивались, а проводивший всего вторую игру в сезоне вратарь Магнус Хелльберг постоянно был при работе.

Самым обсуждаемым и одновременно драматичным стал эпизод с участием тафгая хозяев Райана Ривза. Ветеран в первом периоде на чистом льду сомнительным силовым приемом вырубил одного из самых результативных защитников текущего чемпионата Филипа Хронека (24 очка в 28 играх). Чех рухнул на лед и продолжить встречу не смог. Ривз ехал лицом к оппоненту, ног от льда не оторвал, но контакт его плеча с головой чуть потерявшего осмотрительность Хронека был. Арбитры эпизод расценили как игровой и наказывать агрессора «Уайлд» не стали.

«Детройт» не напоминал отдел мягких игрушек, тоже пытался действовать агрессивно и при удобном случае не упускал возможности врезаться в игроков «Миннесоты». Однако остановить вошедшего во вкус Ривза было невозможно. Он в рамках правил опрокинул защитника Густава Линдстрема и охотно принял вызов на бой от его напарника Бена Чиаро, быстро завершив поединок в свою пользу. Очевидно, что «Ред Уингз» в составе не помешал громила, которого стоило бы опасаться. Мускулов и агрессии команде все-таки не хватает. Быть может, это один из факторов того, что перестройка «Детройта» под руководством Стива Айзермана пока идет медленнее, чем планировалось. Попадание в плей-офф следующей весной станет огромной удачей.

«Миннесота» дома по реализации лишнего находится на втором месте в лиге, поэтому неудивительно, что команде удалось открыть счет в формате «пять на четыре».

Нападающий Фредерик Годро шикарным по точности броском распечатал Хелльберга, став лишь пятым игроком «Уайлд», который отличился в большинстве в нынешнем сезоне. Ранее забивали Кирилл Капризов (9 голов), Матс Цукарелло (5), Мэтт Болди (5) и Юэль Эрикссон-Эк (4).

«Миннесота» уверенно переводила свое преимущество в классе в заброшенные шайбы, пользуясь утомленностью хоккеистов «Детройта», проводивших второй матч за двое суток. При этом никуда не девалось ощущение, что нынешний состав команды из города Моторов способен и должен играть лучше. Единственную шайбу забросил габаритный новичок «Ред Уингз» Элмер Седерблом, который перехватил пас защитника Кэйлена Эддисона и ловко сыграл на добивании.

«Миннесота» ответила уже через 16 секунд, восстановив преимущество в два гола. Дуэт Капризова и Цукарелло — лучшее, чем может похвастаться команда прямо сейчас. Эти юркие нападающие способны сделать гол из ничего даже в матче, в котором у них не все получалось.

Норвежец забил шикарно, стоя на коленях, после того, как его зацепил клюшкой и опрокинул на лед Чиаро. Уверенности, что у «Миннесоты» есть потенциал по-настоящему зажечь в плей-офф, по-прежнему маловато. Но прямо сейчас команда играет очень хорошо.