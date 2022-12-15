Капризов и его команда вряд ли пошумят в плей-офф. Но сейчас они очень хороши!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Годро — 6 (бол., Стил, Сперджен), 14:37 — 1:0. Дамба — 3 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 28:02 — 2:0. Седерблом — 3 (Эрне), 38:41 — 2:1. Зуккарелло — 10 (Капризов), 38:57 — 3:1. Годро — 7 (п.в., Фолиньо), 59:18 — 4:1.
Вратари: Густавссон — Хелльберг (56:52 — 57:30, 57:51 — 59:18).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 22 (7+11+4) — 17 (2+10+5).
Наши: Капризов (20.18/3/0) — -.
15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
К середине игры «Детройт» нанес всего четыре броска в створ ворот «Уайлд», создав на время голкиперу соперника Филипу Густавссону почти рождественское настроение. Дело не только в отсутствии ведущего центрфорварда команды Дилана Ларкина, который накануне получил повреждение руки и не доиграл матч с «Каролиной». С первых же смен более свежая «Миннесота» стала оказывать силовое давление на «Ред Уингз», которые в основном отбивались, а проводивший всего вторую игру в сезоне вратарь Магнус Хелльберг постоянно был при работе.
Самым обсуждаемым и одновременно драматичным стал эпизод с участием тафгая хозяев Райана Ривза. Ветеран в первом периоде на чистом льду сомнительным силовым приемом вырубил одного из самых результативных защитников текущего чемпионата Филипа Хронека (24 очка в 28 играх). Чех рухнул на лед и продолжить встречу не смог. Ривз ехал лицом к оппоненту, ног от льда не оторвал, но контакт его плеча с головой чуть потерявшего осмотрительность Хронека был. Арбитры эпизод расценили как игровой и наказывать агрессора «Уайлд» не стали.
«Детройт» не напоминал отдел мягких игрушек, тоже пытался действовать агрессивно и при удобном случае не упускал возможности врезаться в игроков «Миннесоты». Однако остановить вошедшего во вкус Ривза было невозможно. Он в рамках правил опрокинул защитника Густава Линдстрема и охотно принял вызов на бой от его напарника Бена Чиаро, быстро завершив поединок в свою пользу. Очевидно, что «Ред Уингз» в составе не помешал громила, которого стоило бы опасаться. Мускулов и агрессии команде все-таки не хватает. Быть может, это один из факторов того, что перестройка «Детройта» под руководством Стива Айзермана пока идет медленнее, чем планировалось. Попадание в плей-офф следующей весной станет огромной удачей.
«Миннесота» дома по реализации лишнего находится на втором месте в лиге, поэтому неудивительно, что команде удалось открыть счет в формате «пять на четыре».
Нападающий Фредерик Годро шикарным по точности броском распечатал Хелльберга, став лишь пятым игроком «Уайлд», который отличился в большинстве в нынешнем сезоне. Ранее забивали Кирилл Капризов (9 голов), Матс Цукарелло (5), Мэтт Болди (5) и Юэль Эрикссон-Эк (4).
«Миннесота» уверенно переводила свое преимущество в классе в заброшенные шайбы, пользуясь утомленностью хоккеистов «Детройта», проводивших второй матч за двое суток. При этом никуда не девалось ощущение, что нынешний состав команды из города Моторов способен и должен играть лучше. Единственную шайбу забросил габаритный новичок «Ред Уингз» Элмер Седерблом, который перехватил пас защитника Кэйлена Эддисона и ловко сыграл на добивании.
«Миннесота» ответила уже через 16 секунд, восстановив преимущество в два гола. Дуэт Капризова и Цукарелло — лучшее, чем может похвастаться команда прямо сейчас. Эти юркие нападающие способны сделать гол из ничего даже в матче, в котором у них не все получалось.
Норвежец забил шикарно, стоя на коленях, после того, как его зацепил клюшкой и опрокинул на лед Чиаро. Уверенности, что у «Миннесоты» есть потенциал по-настоящему зажечь в плей-офф, по-прежнему маловато. Но прямо сейчас команда играет очень хорошо.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|29
|21
|8
|44
|2
|Каролина
|28
|16
|12
|38
|3
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|4
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|6
|Вашингтон
|31
|15
|16
|34
|7
|Филадельфия
|30
|9
|21
|25
|8
|Коламбус
|28
|10
|18
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|23
|5
|47
|2
|Торонто
|30
|19
|11
|44
|3
|Тампа-Бэй
|28
|18
|10
|37
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|30
|14
|16
|32
|6
|Монреаль
|29
|14
|15
|30
|7
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|8
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
|15.12
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|3 : 2
|15.12
|03:30
|
Миннесота – Детройт
|4 : 1
|15.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02