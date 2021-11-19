Фантастика от Капризова! Его наказали переводом в третье звено, а он ответил лучшим матчем в сезоне

Кирилл набрал четыре очка в игре против «Далласа».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 7:2 (2:0, 1:0, 4:2)

Голы: Питлик — 4 (Штурм, Духайм), 9:24 — 1:0. Капризов — 4 (Зуккарелло, Раск), 15:09 — 2:0. Хартман — 8 (Голигоски, Фиала), 38:59 — 3:0. Петерсон — 2 (Сегин, Гленденинг), 43:50 — 3:1. Голигоски — 1 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 47:15 — 4:1. Годро — 2 (Капризов), 48:53 — 5:1. Бенн — 4 (Линделл, Гурьянов), 52:38 — 5:2. Зуккарелло — 4 (Капризов, Голигоски), 53:07 — 6:2. Раск — 2 (Капризов, Зуккарелло), 53:52 — 7:2.

Вратари: Тэлбот — Худобин (Эттингер, 53:52).

Штраф: 19 — 15.

Броски: 26 (11+9+6) — 38 (11+7+20).

Наши: Капризов (16.52/2/+4), Куликов (16.08/0/+2) — Гурьянов (17.30/4/0), Радулов (15.02/2/-2).

19 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

В последнее время «Миннесота» немного забуксовала и в четырех встречах потерпела два поражения. Игра лидеров ожидаемо вызвала вопросы у тренерского штаба. Кирилл Капризов в двух матчах подряд остался без очков, а Матс Зуккарелло — в трех. В сочетаниях последовали изменения, которые, кажется, всем пошли на пользу. Сегодня «Уайлд» на домашнем льду уверенно разобрались с «Далласом», игра которого в этом сезоне все больше напоминает страдания.

«Наша глубина состава позволяет искать различные варианты. И на первом месте должны стоять не личные приоритеты игроков, а командные цели. У нас на доске в раздевалке нарисованы десять различных комбинаций звеньев. Мы ищем варианты, чтобы добавить энергии некоторым игрокам. Мы сейчас поставили Капризова и Зуккарелло в разные тройки, но относитесь к этому легко. В «Миннесоте» есть и другие хорошие игроки», — прокомментировал свое решение главный тренер команды Дин Эвасон.

Российский нападающий играл в третьем звене с Виктором Раском и Фредериком Годро, однако по ходу встречи место второго периодически занимал Зуккарелло. Один из таких отрезков завершился классной комбинацией, когда норвежец эффектной передачей нашел своего любимого партнера. Защитник «Далласа» Яни Хаканпя сыграл в роли манекена и пропустил шайбу между ног. Кирилл в такой ситуации просто не мог промахнуться и забросил четвертую шайбу в текущем чемпионате.

Капризов был максимально продуктивен на протяжении всей встречи и, как отметили североамериканские комментаторы, наконец-то был похож на себя образца прошлого сезона. Форвард эффективно распоряжался шайбой, находил партнеров неожиданными передачами и не забывал радовать болельщиков своими фирменными виражами. В одном из эпизодов Кирилл издевательски разобрался сразу с двумя хоккеиста «Старз», и снова Хаканпя был вынужден лишь наблюдать за происходящим.

Сегодня на счету Капризова еще и три голевых передачи. Самая эффектная получилась в середине третьего периода. Россиянин вновь разобрался сразу с двумя хоккеистами «Далласа» и издевательски выдал шайбу под бросок Годро.

Кирилл не забыл отблагодарить и Зуккарелло, который забил впервые с 26 октября. Матсу определенно нужна встряска и, возможно, сегодняшний матч поможет форварду воспрять духом. В игре против «Далласа» норвежец набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».

Антона Худобина было определенно жаль. Российский вратарь «Старз» пропустил семь шайб с 26 бросков и за шесть минут до финальной сирены отправился на скамейку, уступив место в воротах Джейку Оттингеру. Если в игре техасцев ничего не изменится в ближайшее время, то главный тренер команды Рик Боунесс рискует остаться без работы прямо походу сезона. В последних десяти матчах «Даллас» одержал всего три победы, демонстрируя при этом хоккей весьма сомнительного качества.

Капризов с 4 (1+3) баллами провел самый результативный матч не только в этом чемпионате, но и вообще в лиге. Россиянин ожидаемо стал первой звездой встречи. В 16 играх сезона на счету форварда 15 (4+11) очков. Стабильности Кириллу по-прежнему не хватает, но этот аспект при желании можно исправить. Для такого талантливого нападающего это не должно становиться проблемой, даже учитывая так называемый «синдром второго года».