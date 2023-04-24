Капризов проваливает плей-офф. Вытащит ли он «Миннесоту» во второй раунд?
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Миннесота» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Голы: Сегин — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 35:42 — 0:1. Дадонов — 3 (Хинтц, Линделл), 43:05 — 0:2. Клингберг — 1 (Зуккарелло, Хартман), 45:58 — 1:2. Сегин — 3 (бол., Бенн, Хинтц), 56:29 — 1:3. Годро — 2 (бол., Болди, Клингберг), 58:40 — 2:3.
Вратари: Густавссон (56:45 — 58:40, 58:53) — Эттингер.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 34 (9+14+11) — 24 (8+11+5).
Наши: Капризов (24.59/4/+1) — Дадонов (14.17/2/+1).
24 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19331 зритель.
Счет в серии: 2:2.
Перед четвертым матчем серии главные тренеры «Миннесоты» и «Далласа» сделали все, чтобы поднять интерес к своему противостоянию, устроив нетипичный для энхаловских спецов трэшток. Первым на авансцену вышел Дин Эвасон, который недвусмысленно обвинил игроков в «Старз» в слишком частых симуляциях:
«Мы чувствовали, что в том хоккейном матче у них были некоторые более крупные ребята, которые, вероятно, падали довольно легко. Мы говорили об этом раньше, и это тонкая грань, потому что мы не ныряем. Наша команда не ныряет.
Сколько раз я хотел бы зайти в раздевалку и сказать: «Знаете, что, ребята, давайте приукрасим». Я имею в виду, что ты хочешь, чтобы соперник получал штрафы из-за того, как усердно вы работаете, насколько вы упорны и так далее... Но такого мы не делаем. Это не то, чем мы занимаемся", — весьма неожиданно пальнул по сопернику коуч «Дикарей» после второго матча.
И ответ от его оппонента Питера Дебура не заставил себя долго ждать:
«Для этого есть хоккейный термин. Это называется рикошет. Знаете, если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в лиге, я бы, наверное, поступал так же. Это хорошая работа тренера», — не полез за словом в карман наставник «Звезд».
Этой ночью Эвасон вряд ли мог пожаловаться на судейство и рыбки противники. Куда логичнее боссу команды из Сент-Пола пенять на большинство и собственных лидеров, которые после уверенной победы в предыдущем матче сегодня выглядели ужасно и растворились на площадке.
Пожалуй, ключевой момент четвертой игры случился на стыке второго и третьего периодов, когда «Миннесота» не реализовала два удаления гостей подряд и моментально поплатилась за это. Причем одним из антигероев в нем здесь стал Кирилл Капризов, который после отскока от лицевого борта на 40-й минуте не смог попасть в пустой угол. И то, что у 97-й номер «Уайлд» набрал всего 2 очка в своих последних 7 матчах плей-офф, сейчас по-настоящему пугает. Впрочем, не стоит забывать, из-за чего он пропустил концовку регулярки.
Не получилось забить у сибиряка и после удаления Евгения Дадонова, схватившего фол сразу на старте третьей двадцатиминутки. Однако на этот раз «Даллас» не просто выстоял вчетвером, но и сразу же наказал хозяев за расточительность усилиями 34-летнего россиянина, выскочившего из штрафного бокса и удвоившего преимущество техасцев.
Через несколько смен «Миннесоте» все-таки удалось забить усилиями Йона Клинберга. Вот только «Даллас» подошел к своему большинству сегодня куда более ответственно и в концовке матча не дал пропасть шансу, подаренному им Маркусом Фолиньо. И если во втором периоде забросить вечному раздолбаю Тайлеру Сегину, заменившему в первой спецбригаде травмированного Джо Павелски, помог рикошет от конька Джареда Сперджена, то в третьем — Маркус Юханссон, который потерял клюшку и не смог помешать канадцу нанести убойный кистевой с пятака.
Ответная шайба от Фредрика Годро за минуту до финальной сирены вернула интригу и подарила хозяевам шанс на спасение. Но стоило ли его ждать от Капризова, Болди и Зуккарелло, которые сегодня провели самый слабый и аморфный матч серии? Теперь команд ждет пятый матч в Далласе, а лидеров Эвасона тонна критики от собственных болельщиков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|24.04
|01:30
|
Миннесота – Даллас
|2 : 3
|24.04
|04:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|8
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|4
|7
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|4
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|3
|1.72