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Сегодня, 10:00

Капризов разрывает соперников в предсезонных матчах. Но так ли будет в чемпионате?

Четыре очка Капризов помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Кирилл набрал четыре очка в матче с «Чикаго».

Чем ближе сезон, тем все больше составы команд НХЛ в контрольных матчах напоминают оптимальные. Например, сегодня «Миннесота» и «Чикаго» провели матч на 90 процентов в тех составах, в которых начнут сезон. Относиться к результату слишком серьезно не стоит, но соотношение сил счет отражает — «Уайлд» не испытала проблем, а лидеры команды вдоволь покуражились над соперником.

«Миннесота» дважды реализовала большинство, и один раз это сделал Кирилл Капризов. Также он добавил к своему голу три результативные передачи, став самым результативным игроком матча.

Несмотря на разгром бедолаг из «Чикаго», перспективы «Миннесоты» в предстоящем сезоне вряд ли можно назвать радужными. Слишком многое в игре «Уайлд» зависит от первой тройки и Капризова в частности — пока этого недостаточно, чтобы добиваться чего-то серьезного. А усиления в межсезонье так и не последовало.

Вратарская линия вообще не впечатляет. Марк-Андре Флери был топовым вратарем лет семь-восемь назад, а Филип Густавссон вообще вряд ли когда-то доберется до такого статуса. Большие надежды возлагаются на шведского проспекта Йеспера Валлстедта, который сыграл в прошлом сезоне первые три матча за «Миннесоту». Но готов ли он с ходу тащить команду в плей-офф?

Пожалуй, меньше всего вопросов к оборонительной линии. Шикарно развивается 22-летний защитник Брок Фэйбер, который в минувшем сезоне занял второе место после Коннора Бедарда в голосовании за «Колдер Трофи». Летом он подписал с клубом восьмилетний контракт с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год, и очевидно, что Фэйбер — будущее клуба. Все еще в порядке опытные Бродин и Сперджен, и пусть в обороне нет глубины, играть там есть кому.

«Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 7:2.
Фото USA Today Sports

В прошлом сезоне «Миннесота» стала всего лишь 21-й в лиге по заброшенным шайбам, и пока не видно, за счет чего команда может прибавить в этом плане. Подписание Якова Тренина за 3,5 миллиона долларов в год — отличная сделка, но этот трансфер скорее придаст клубу духовитости и мощи, а не снайперских умений. Многого ждут от 20-летнего шведа Лиама Огрена, но ему для начала нужно пробиться в основной состав.

Для российских болельщиков одна из главных интриг — развитие центрального нападающего Марата Хуснутдинова. Еще пару лет назад он считался одним из самых талантливых центров страны, но с началом прошлого сезона потерял доверие в СКА, да и в «Сочи» не блистал, в отличие, например, от Матвея Мичкова. Хуснутдинов приехал в НХЛ в концовке прошлого сезона, и отрадно, что он успел провести за «Миннесоту» аж 16 матчей. Вот только в них у Марата не получилось раскрыть свой потенциал — один гол и три результативные передачи. Впрочем, в клубе в россиянина верят и сезон он должен начать в основном составе.

В прошлом сезоне «Дикари» стали шестыми в Центральном дивизионе, обойдя лишь совсем безнадежные «Аризону» и «Чикаго». Конкуренты в межсезонье не спали — тот же «Нэшвилл» усилился очень прилично. Вся надежда «Миннесоты» — на вдохновение Капризова, который при помощи своего друга Зуккарелло может сам выигрывать матчи.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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