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Очередной суперматч от Капризова! Забил и переписал свой же рекорд

Капризов набрал 3 очка в победном матче «Миннесоты» с «Чикаго»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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17 декабря. «Миннесота» — «Чикаго» — 4:1. Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
«Миннесота» неудержима.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Зуккарелло — 11 (Капризов, Стил), 4:54 — 1:0. Капризов — 18 (Зуккарелло, Стил), 28:32 — 2:0. Зуккарелло — 12 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 39:17 — 3:0. Тэйвз — 10 (бол., Кейн, С. Джонс), 48:27 — 3:1. Зуккарелло — 13 (п.в., Капризов, Сперджен), 57:51 — 4:1.
Вратари: Флери — Мразек (57:41 — 57:51).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 22 (10+7+5) — 30 (9+9+12).
Наши: Капризов (18.43/3/+3) — -.
17 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18501 зритель.

После приличной лихорадки на старте регулярки в декабре на «Миннесоту» по-настоящему приятно смотреть. Если в октябре мы называли «Уайд» одним из главных разочарований начала сезона, то теперь кидать камни в команду Дина Эвасона стало куда сложнее. На отрезке из последних 12 матчей «Дикари» проиграли всего трижды, закрепившись в топ-3 Центрального дивизиона, и теперь представить плей-офф без них будет достаточно сложно. Даже притом что сзади их поджимает потрепанный травмами «Колорадо» и все еще амбициозный «Калгари» Дэррила Саттера.

Но как бы «Миннесота» в этом году ни играла, меньше всего вопросов у болельщиков и журналистов по ходу первых трех месяцев чемпионата было к Кириллу Капризову. Совсем недавно россиянин установил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, остановившись на отметке в 14 матчах подряд. А сегодня в матче с никудышным «Чикаго» парень из Кузедеево играючи набрал 3 (1+2) очка и переписал собственный же рекорд франшизы по количеству баллов, заработанных на дистанции из 30 игр. Если в прошлом сезоне за такой же промежуток он насобирал 36 очков, то в этом улучшил этот показатель до цифры «39».

Уже на пятой минуте 97-й номер хозяев вместе с партнерами закружил «Ястребам» голову в позиционной атаке и роскошной диагональю нашел на дальней штанге Матса Зуккарелло, отправив партнера в поход за первым хет-триком в сезоне. Все, что нужно было сделать лучшему другу россиянина, — это просто подставить клюшку и не промахнуться по практически пустому створу.

А вот его гол в середине матча получился по-настоящему рабочим. После навала на ворота Петра Мразека лучший бомбардир «Уайлд» отработал момент до конца и с мясом затолкнул шайбу за ленточку, несмотря на то, что чешский голкипер уже лег на нее.

Помог забросить норвежцу Капризов и вторую шайбу. Именно Кирилл закрыл синюю линию в большинстве и начал очередную голевую комбинацию парней Эвасона. Впрочем, в этом моменте он остался без передачи. Зато еще одно очко он добрал, ассистировав на третий гол Зуккарелло, случившийся уже в пустые ворота.

А ведь, оформив ассистентский дубль, Капризов обогнал Артемия Панарина (1,12) и стал лучшим левым нападающим в истории лиги по среднему количеству очков — 1.18 за игру (196 очков в 166 матчах). Однако куда важнее, что Долларовый Кирилл сумел вернуться в топ-10 бомбардиров регулярки и продолжил серию из 11 домашних матчей с набранными очками.

Кирилл Капризов. Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Чикаго»
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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