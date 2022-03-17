Капризов снова тащит «Миннесоту»: исправился после провального матча и сделал дубль за период

Кирилл — первая звезда победной игры с «Бостоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Бостон» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Капризов — 31 (бол., Голигоски, Хартман), 6:55 — 1:0. Капризов — 32 (Зуккарелло, Сперджен), 14:28 — 2:0. Смит — 14 (Фредерик, Карло), 16:59 — 2:1. Маршан — 24 (бол., Койл, Макэвой), 21:49 — 2:2. Гринуэй — 6 (Эрикссон Эк, Сперджен), 47:56 — 3:2. Хартман — 23 (п.в.), 59:55 — 4:2.

Вратари: Тэлбот — Суэймен (58:52 — 59:55).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (8+7+19) — 26 (8+9+9).

Наши: Капризов (16.04/4/0), Куликов (17.20/1/0) — -.

17 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Суперстарт Капризова

Летом генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин долго раздумывал, на каких условиях продолжить сотрудничество с Кириллом Капризовым. Российский нападающий влюбил в себя фанатов «Уайлд» в дебютном сезоне и насобирал 51 (27+24) очко за 55 матчей — лучший результат команды в регулярке. Только когда кузедеевский талант прилетел в НХЛ, руководство клуба осознало, какой счастливый билет они вытянули на драфте-2015, выбрав Кирилла под 135-м номером. После затяжных переговоров Капризов подписал новое соглашение на 5 лет и 45 миллионов долларов. Одного необычного сезона, когда команды играли только внутри дивизионов, хватило нападающему, чтобы убедить боссов «Миннесоты» и выбить суперконтракт.

Повышенный спрос, колоссальное давление и ответственность — следствия длительной переговорной пикировки и крутого соглашения для Капризова. «Уайлд» не пожалели денег на россиянина, сделав его лицом клуба и самым высокооплачиваемым игроком. В 24 года, в свой второй сезон в НХЛ! Нынешняя регулярка подтверждает, что Герин не ошибся, и Кирилл готов вести команду за собой и прокачивать партнеров.

Против «Бостона» Капризов решил не затягивать с голами и дважды поразил ворота Джереми Суэймена в первом периоде. Несомненно, форвард хотел реабилитироваться за кошмарную прошлую игру с «Нэшвиллом». Ноль очков, показатель полезности «минус 4» — против «Предаторз» прервалась результативная серия россиянина из семи матчей. Чуть больше минуты потребовалось «Уайлд», чтобы реализовать первое большинство. Кирилл выбрал идеальный момент для скрытого броска издали.

Связка Капризов — Зуккарелло — находка главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона. Норвежец преобразился рядом с россиянином и показывает солидную результативность — лучшую за энхаэловскую карьеру. Вклад Матса в успех их тройки с Райаном Хартманом обесценивать не стоит. Вторая шайба «Миннесоты» — наглядный пример взаимопонимания Капризова и Зуккарелло. Норвежец увидел открывшегося под чужой синей линией партнера и вывел Кирилла «один на один» с вратарем. Капризов несколько минут назад не переиграл Суэймена в похожей ситуации, но на этот раз, ничего не выдумывая, положил шайбу под перекладину.

«Бостон» проснулся

«Брюинз» отыграли одну шайбу до перерыва. Третье звено организовало классический гол для схем Брюса Кэссиди. Неугомонный Трент Фредерик, успевший подраться и навалять Брендону Дьюхэйму, направил шайбу в сторону ворот, а Крэйг Смит удачно сыграл на добивании. Капризов наблюдал за голом из лучших мест, находясь за спиной у американского форварда «Бостона». Но зачищать пятак — не дело крайнего нападающего, никаких претензий к Кириллу по пропущенной шайбе нет.

Чего не скажешь про второй гол «Мишек». Кирилл придержал руками Брэда Маршана и присел на скамейку штрафников. Полноценным отдых не получился. «Бостону» хватило 34 секунд, чтобы сравнять счет. Маршан заработал удаление, Маршан сам его и реализовал. Вратарь «Уайлд» Кэм Тэлбот разглядел шайбу, только когда она пролетела над щитком. Первое звено «Брюинз» даже без пропускающего матч Патриса Бержерона сообразило важный гол. А Капризов прямо или косвенно поучаствовал во всех четырех шайбах.

Полезно и привычно неброско у «Миннесоты» действовал Дмитрий Куликов. Хороший защитник — тот, которого незаметно — этот тезис емко описывает игру россиянина. Партнеры Капризова из других звеньев не так эффективно помогали оформившему дубль нападающему. «Брюинз» атаковали осознаннее и рациональнее обращались шайбой в чужой зоне. Однако в третьем периоде «Уайлд» завелись и почти в два раза перебросали соперника (13-5). Выигранная борьба на пятаке помогла третьему звену вывести команду вперед. Джордан Гринуэй не выключился из эпизода и добил шайбу в ворота.

Попытки «Бостона» перевести игру в зону Тэлбота и замахнуться на камбэк не приносили большой пользы. Ближе к сирене напряжение нарастало. «Брюинз» не упускали моментов, чтобы приложить соперников у бортов или ввязаться в стычки. После чистого силового приема на Капризове Чарли Макэвой ударил упавшего на лед россиянина. Кирилл без внимания эпизод не оставил и сцепился с американцем. К потасовке подключились партнеры, но страсти быстро утихли.

«Бостон» успел заменить вратаря, но «Миннесота» не позволила организовать финальным штурм, выдавливая соперника из зоны. Поразивший пустые ворота Райан Хартман поставил точку в матче. «Уайлд» и их лидер Капризов, которого признали первой звездой, исправились за поражение от «Нэшвилла».