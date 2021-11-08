Ночь в НХЛ: российский вратарь наконец-то вернулся, а Капризов остался без очков

Семен Варламов восстановился после травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Голы: Ли — 3 (Хара, Барзал), 19:41 — 0:1. Бьюгстад — 2 (Духайм), 29:59 — 1:1. Ли — 4 (Барзал), 32:04 — 1:2. Хартман — 6 (Куликов, Штурм), 47:17 — 2:2. Духайм — 2 (Хартман, Дамба), 49:18 — 3:2. Бродин — 2 (п.в.), 58:13 — 4:2. Дамба — 2 (п.в.), 59:11 — 5:2.

Вратари: Кяхкенен — Варламов (57:27 — 58:13, 58:36 — 59:11).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (14+9+16) — 21 (10+9+2).

Наши: Капризов (20.12/4/0), Куликов (17.27/0/+2).

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 15 547 зрителей.

«Миннесота» вновь подтвердила статус самой волевой команды текущего сезона. «Дикари» оформили восьмую победу, а семь из них были одержаны в ситуациях, когда необходимо было отыгрываться. Очередной жертвой коллектива Дина Эвасона стали «Айлендерс», которые проводили свой десятый матч подряд на выезде.

Впервые в нынешнем регулярном чемпионате сыграл голкипер «Островитян» Семен Варламов. Российский вратарь восстановился от последствий травмы, полученной еще в прошлом сезоне. «Сейчас я чувствую себя отлично. Не думал, что восстановление займет так много времени. У меня были определенные проблемы летом, но такого я не ожидал. К счастью, все осталось позади. Я чувствую себя хорошо и готов играть», — сказал Варламов.

Скучать Семену не пришлось. «Миннесота» нанесла по его воротам 39 бросков, что непозволительно много для команды с такой плотной обороной. Голкипер «Айлендерс» провел очень уверенный матч и неоднократно оставлял «Островитян» в игре. В одном из эпизодов третьего периода Варламов отразил сразу четыре броска подряд, но его команда заметно подсела в атаке в заключительной двадцатиминутке. Да и в целом в третьем периоде «Уайлд» бросили 16 раз, в то время как их соперники — всего два.

Последние два гола «Дикари» забили уже в пустые ворота и впервые в сезоне одержали победу с перевесом в более чем одну шайбу. В состав «Миннесоты» наконец-то вернулся нападающий Матс Зуккарелло, но наличие любимого партнера не помогло Кириллу Капризову набрать очки. Зато защитник Дмитрий Куликов поучаствовал в голевой атаке Райана Хартмана и записал в свой актив четвертую передачу в сезоне.

Ryan Hartman follows up his own rebound and buries the short-side wrister to roof one and even it up at 2!#mnwild pic.twitter.com/C8hvgtEhYt — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 8, 2021

«Детройт» — «Вегас» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).

Голы: Руа — 2 (Пьетранджело, Теодор), 3:48 — 0:1. Раймонд — 6 (бол., Бертуцци, Задина), 8:17 — 1:1. Фаббри — 3 (бол., Сутер, Ледди), 10:13 — 2:1. Сутер — 3 (Гронек, Ледди), 18:28 — 3:1. Наместников — 5 (Стивенс, Ганье), 30:39 — 4:1. Маршессо — 6 (Руа), 44:25 — 4:2. Бертуцци — 9 (п.в., Ганье, Гронек), 59:49 — 5:2.

Вратари: Грайсс — Броссуа (55:52 — 59:49).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (7+10+13) — 40 (13+7+20).

Наши: Наместников (11.27/4/+1) — Дадонов (18.24/2/-1).

Детройт. Little Caesars Arena.

«Детройт», за который играют главные на данный момент фавориты на «Колдер Трофи» Лукас Рэймонд и Мориц Зайдер, одержал вторую победу подряд. Сегодня «Ред Уингз» уверенно разобрались с «Вегасом», а пятой заброшенной шайбой в чемпионате отметился российский форвард Владислав Наместников. Нападающий получил передачу от Митчелла Стивенса из-за ворот и бросил с нулевого угла. Шайба пролетела под мышкой у голкипера «Вегаса» Леона Броссуа, который явно мог сыграть в эпизоде гораздо внимательнее.

В текущем сезоне Наместников принял участие в 13 встречах, в которых набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «0».

«Вегас» вернул 24-летнего российского защитника Даниила Мироманова из АХЛ. Выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» игрок провел семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5», но в матче против «Детройта» на льду не появился.