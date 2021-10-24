Когда забьет Капризов? В этом сезоне у российского нападающего пока нет голов

Прибавились и проблемы с дисциплиной.

«Миннесота» на старте чемпионата смотрится впечатляюще. Команда Дина Эвасона еще не проиграла ни одной встречи, а за четыре игры забросила 15 шайб. «Дикари» демонстрируют лучшее начало сезона за последние 13 лет клубной истории. Удивительно, как в такой ситуации еще не отличился Кирилл Капризов, который продолжает вводить соперников в ступор своими невероятными передачами, но настроить снайперский прицел пока не может.

Интересно, что все матчи «Уайлд» в этом сезоне закончились с перевесом в одну шайбу, а судьба второй игры подряд решалась в овертайме. Несколько дней назад «Дикари» выдали сумасшедший камбэк, добив в дополнительное время «Виннипег», а сегодня разобрались с «Анахаймом». В Калифорнии команды уже встречались в стартовой игре регулярного чемпионата, и тогда «Дакс» пропустили решающий гол за восемь секунд до конца третьего периода (1:2). Сегодня в гостях «Уток» ждала похожая участь, однако на этот раз в овертайме. Всего 13 секунд оставалось до серии буллитов, когда Райан Хартман классным броском переиграл Джона Гибсона и в очередной раз привел в восторг заполненные трибуны «Эксель-Энерджи Центра».

Как и в матче с «Виннипегом», хозяева получили в овертайме возможность разыграть большинство, но «Уткам» удалось героически отсрочить свое поражение. Две минуты «Дакс» отбивались от атак соперника, большую часть которых разгонял Капризов. Российский форвард как всегда был активен, уверенно контролировал шайбу, находил передачей партнеров даже в самых нестандартных ситуациях, но набрать результативные баллы не смог. Пока в четырех матчах у Кирилла 5 (0+5) очков. Сегодня Капризов в эпизоде с первым голом шведского форварда «Дакс» Рикарда Ракелля находился на льду и заработал в свой актив минус.

Что на данный момент сильно бросается в глаза, так это некоторые проблемы Кирилла с дисциплиной. За весь прошлый сезон у Капризова было всего 16 минут штрафа, а сейчас уже 8. В матче с «Анахаймом» он два раза подвел команду, и вряд ли главный тренер «Миннесоты» будет доволен сложившейся тенденцией.

Kaprizov gets his second penalty of the period with a hook 3 zipcodes away from Minnesota's net. Evason won't love it! #mnwild pic.twitter.com/hoj6FVfE6z — Spoked Z (@SpokedZ) October 23, 2021

В целом пока у болельщиков «Уайлд» немного поводов для беспокойства. Команда бежит, демонстрирует характер в каждом матче, а в коллективе потрясающая атмосфера. Не тушуются даже новички. Например, сегодня форвард Брендон Дюхейм забросил свою первую шайбу в НХЛ. Правда, сделал он это максимально смешно. В тот момент, когда он потянулся за своей упавшей клюшкой, шайба попала ему в конек и залетела в ворота «Анахайма». Дин Эвасон пошутил после матча, что более эпичного дебютного гола он еще не видел.

Уже сегодня ночью «Миннесота» примет «Нэшвилл». Времени на передышку нет, но надеемся, что это не помешает Капризову наконец-то открыть счет своим голам в сезоне. Все уже заждались.