Капризов прервал черную серию. Он по-прежнему лучший из новичков.

Его «Миннесота» продолжает побеждать.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Сперджен — 2 (Сутер, Капризов), 7:46 — 1:0. Грант — 2 (Мэнсон, Гетцлаф), 8:10 — 1:1. Сперджен — 3 (бол., Сутер), 19:52 — 2:1. Комтуа — 10 (Лундестрем), 20:22 — 2:2. Штурм — 4 (Бьюгстад, Соуси), 27:01 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Миллер (57:53).

Штраф: 12 — 26.

Броски: 26 (11+9+6) — 30 (11+7+12).

Наши: Капризов (15.58/1/+1) — -.

25 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Очередной жертвой «Миннесоты» стал «Анахайм». Команды сыграли второй матч за два дня, и вновь сильнее оказался коллектив Дина Эвасона. Тем не менее, хозяевам, чтобы одержать историческую десятую домашнюю победу подряд пришлось прилично помучаться.

«Утки» дали сопернику настоящий бой, и это с учетом серьезных кадровых проблем. Сразу несколько игроков «Анахайма» находятся в ковид-протоколе, также травмирован основной голкипер Джон Гибсон. У «Миннесоты» в матче не смог принять участие Зак Паризе и по-прежнему восстанавливается от травмы защитник Мэтт Дамба.

Кирилл Капризов привычно появился в первом звене с Виктором Раском и Матсом Цуккарелло. Российский нападающий впервые в своем дебютном сезоне в НХЛ не набрал очки в трех предыдущих играх подряд и за этот отрезок заработал коэффициент полезности «минус шесть». Сегодня наконец-то ситуация изменилась в лучшую сторону.

В середине первого периода Капризов помог своей команде открыть счет. Форвард отдал передачу на Райана Сутера, после броска которого удачно на подставлении сыграл капитан «дикарей» Джаред Сперджен. Сутер в этом эпизоде набрал 600-е очко в НХЛ.

Redirect and a beauty from captain, Jared Spurgeon. pic.twitter.com/R84ngY8gbC — NHL (@NHL) March 24, 2021

Капризов же записал на свой счет 26-й (10+16) результативный балл. В бомбардирской гонке новичков он по-прежнему располагается на первом месте.

«Анахайм» пропущенная шайба совершенно не смутила. Уже через 25 секунд Дерек Грант восстановил равновесие. Казалось, что команды уйдут на перерыв при равном счете, но перед самой сиреной хозяева реализовали большинство. Третьим голом в текущем чемпионате отличился Джаред Сперджен, а очередной ассистентский балл в копилке у Райана Сутера.

Make that two on the night for Jared Spurgeon! pic.twitter.com/t0nxA3qiMa — NHL (@NHL) March 24, 2021

Сразу после перерыва «утки» усилиями Макса Комтуа вновь сравняли счет. Нейтральных болельщиков вполне устроили бы бесконечные качели, но в середины игры «Миннесота» вышла вперед и, как оказалось, забросила решающую шайбу. Непростительную ошибку допустил ветеран Райан Миллер. Нико Штурм не имел права запороть такой момент.

В третьем периоде у «Анахайма» были шансы, чтобы спасти игру, но не хватило точности и везения. Лучшим игроком матча был признан Сперджен. Кирилл Капризов провел на льду 16 минут, отметился одним броском и коэффициентом полезности «+1». Райан Сутер же в честь своего бомбардирского юбилея получил командную каску. Свою домашнюю серию «Миннесота» закроет встречей с «Сент-Луисом».