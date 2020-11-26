Сергачев получил от «Тампы» 14 миллионов. Русский защитник пошел по пути Кучерова и Василевского

Теперь «Болтс» превышают потолок зарплат

Первая реакция на информацию о трехлетнем контракте 22-летнего российского защитника однозначная — «Тампа» снова сработала очень классно. Сергачеву, который прогрессирует с каждым годом как и в оборонительных, так и в атакующих действиях, тоже грех жаловаться. В турбулентное для НХЛ время с неясным будущим он не стал идти на принцип, проникнувшись клубной философией.

Она всем известна — не платить максимум ведущим игрокам на втором контракте (Виктор Хедман, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Брэйден Пойнт в качестве примеров), чтобы удерживать костяк вместе как можно дольше и сохранять при этом хорошие шансы на титул. Мягкие налоги штата Флорида тоже очень важный фактор, который помогает уламывать хоккеистов. Существуют обоснованные сомнения, что Сергачев согласился бы на такие же условия в каком-нибудь другом клубе. Игроки, сопоставимые с ним по уровню, могли бы просить побольше. Особенно после победы в Кубке Стэнли.

В первые два года российский защитник получит по 1,5 миллиона гарантированных долларов в качестве подписных бонусов. Полностью раскладка контракта на общую сумму в 14,4 миллиона выглядит следующим образом: 2,4 в сезоне-2020/21, 4,8 — 2021/22, 7,2 — 2022/23. Потом россиянин станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

До тех пор, пока менеджмент «Тампы» заключает такие контракты, многочисленные шутки о компромате на своих игроков или заряженном пистолете, приставленном к голове оппонента по переговорам, никуда не денутся. Главный архитектор действующего обладателя Кубка Стэнли Стив Айзерман уже в «Детройте», но и его преемник на посту генерального менеджера Жюльен Брисбуа способен удивлять. Клуб, который уже не первый год скован жесткими рамками потолка зарплат, снова умудрился провернуть выгодную сделку на зависть всем остальным конкурентам в НХЛ. Где-то в Монреале и вовсе льются слезы. Три года назад «Канадиенс» обменяли Сергачева на форварда Джонатана Друэна и проиграли, как показало время, в этом обмене с треском.

Однако руководству «Тампы» рано закатывать вечеринку с шампанским, сигарам и знойными красотками. Клуб с подписанием нашего защитника немного вылез за верхнюю планку потолка зарплат. В переговорах с центральным нападающим Энтони Сирелли и защитником Эриком Черняком, которые также находятся в статусе неограниченно свободных агентов, прогресс на сегодняшний день отсутствует.

Удержать их — по-прежнему крайне сложная задача, ведь желающих забрать к себе контракты форвардов Тайлера Джонсона (5 миллионов в год еще на четыре сезона) и Яни Гурда (5,17 в год на пять сезонов) пока не нашлось. Сейчас, когда доходы упали, об экономном режиме задумались везде. «Тампе» не привыкать к таким вещам, поэтому ждём от нее новых, удивительных фокусов.