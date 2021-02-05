Ужасный кризис «Магнитки» позади. Команда показала, как может убрать «Ак Барс» в плей-офф

Магнитогорцы выиграли девятый матч подряд, всухую победив казанцев.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Пашнин — 3 (Нестрашил), 45:04 — 1:0. Расмуссен — 8 (Бек), 54:42 — 2:0. Плотников — 10 (п.в., Бек, Прохоркин), 58:27 — 3:0.

Вратари: Кошечкин — Рейдеборн (58:04 — 58:27).

Штраф: 18 — 16.

Броски: 36 (9+13+14) — 42 (18+12+12).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

5 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2549 зрителей.

Зрители возвращаются

После Нового года «Магнитка» впечатляет качественным хоккеем. «Сталевары» непобедимы уже восемь матчей, а в последних 11-ти они уступили только «Авангарду». Стремительный рывок приблизил команду Ильи Воробьева к топ-2 на «Востоке», но лидер конференции и дивизиона Харламова — «Ак Барс» — практически недосягаем. Должно произойти чудо, чтобы казанцы упустили первое место.

Встреча с «Ак Барсом» — хороший тест перед плей-офф. Очный матч в Магнитогорске должен был дать ответ на вопрос: готов ли «Металлург» что-то противопоставить казанцам? Или же гегемония команды Дмитрия Квартальнова на «Востоке» непоколебима?

Магнитогорская арена вмещает 7700 зрителей, но из-за ковидных ограничений с начала регулярки доступны были только 35 процентов мест. 2 февраля губернатор области Алексей Текслер увеличил квоту до 60 процентов. То есть теперь пускают во дворец около 4600 человек. Не берем в расчет вип-ложи и ресторан. Удивило, что, несмотря на яркую победную серию, 3 февраля с «Барысом» арена «Металлург» не собрала и половины разрешенной нормы (присутствовали только 1389 зрителей). То ли дело в пятницу, когда в гости пожаловал «Ак Барс». Подъезжаю к ледовому за полтора часа до матча. Возле касс — толпа. По протоколу пришло на дерби 2549 человек, но визуально зрителей было гораздо больше.

Перед принципиальным матчем нашли чем удивить, в тренерском штабе «Магнитки». По всем раскладам место в воротах должен был занять Юхо Олкинуора, но доверились Василию Кошечкину. Ставка на россиянина, как выяснилась позже, сработала. Кошечкин отразил все 42 броска и оформил 83-й «сухарь» в карьере. Символично, правда?

Рокировку произвели и в штабе «Ак Барса». Обыгравший «Автомобилист» Тимур Билялов остался на скамейке, а Адам Рейдеборн — лучший вратарь КХЛ по коэффициенту надежности — вышел против набравшей ход «Магнитки». Шведу пришлось включиться уже на первых минутах. Сергей Мозякин хлестко бросил со входа в зону, но попал голкиперу в маску.

Первый период хозяева начали активнее и в скором времени получили шанс в большинстве. В последних матчах спецбригады «Магнитки» обрели стабильность, но с «Ак Барсом» отбегали вхолостую. Зато по первым минутам вскрылось слабое место Рейдеборна — слишком уж часто швед отбивал шайбу перед собой. Правда, нападающие «Металлурга» чуть запаздывали на подборах.

Охота на Яковлева

Весь матч команды играли плотно и жестко. Ближе к концу первого периода на льду стало откровенно жарко. Михаил Фисенко несколько раз воткнулся в Егора Яковлева. За партнера вступился Игорь Швырев, схвативший форварда «Ак Барса». Драки не получилось — магнитогорец ограничился приемом в стиле UFC.

17' Приключения Фисенко продолжаются — в этот раз борьба pic.twitter.com/L8kHYlOZCH — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 5, 2021

Богатым на опасные моменты, силовые приемы и потасовки получился второй период, главным героем которого стали вратари. Соперники обменялись выходами «два в ноль» и «один в ноль», но Кошечкин и Рейдеборн пропускать не собирались.

По части грубой игры инициатива, скорее, шла от казанцев. Фисенко продолжил гоняться за Яковлевым и дальше. Сложилось впечатление, что форварду гостей выдали указание — максимально плотно играть против защитника «Магнитки». В итоге команды заработали 16 штрафных минут на двоих только за второй период. Причем некоторые решения судей получились спорными. Например, арбитры закрыли глаза на грубый удар Плотникова против Никиты Дыняка, который покинул площадку только при помощи партнеров.

А спустя несколько минут разглядели сомнительную задержку со стороны Никиты Хлыстова. Улыбка защитника хозяев говорит сама за себя.

Голов пришлось ждать до 46-й минуты. Дрогнул Рейдеборн. Нестрашил вчистую выиграл вбрасывание у Глухова, скинул шайбу на Пашнина, который прицельно бросил от синей. Михаил забивает во втором матче подряд.

Соперники отвечали атакой на атаку, но чуть настырнее были магнитогорцы. Рейдеборн справился с броском Бека, но против добивания Расмуссена был бессилен. Казанцы бросили все силы вперед и несколько раз зажали хозяев в их зоне. «Один в ноль» вырывался Андрей Педан, но Кошечкин включил режим стены в концовке и пропускать отказался. Точку в матче поставил Плотников, поразивший пустые ворота.

«Магнитка» продлила победную серию и доказала, что подходит к плей-офф в отличной форме — и физической, и эмоциональной. Проверку лидером «Востока» уральцы прошли, теперь главное — не растерять победный настрой перед кубковыми матчами и обойтись без серьезных травм. «Ак Барс» же поражение от «Металлурга» не тревожит в турнирном плане, но для Дмитрия Квартальнова голевое затишье против принципиального соперника должно стать звоночком перед паузой на Евротур. Равно как и холостое большинство.