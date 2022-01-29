Место Гусева в «Торонто» занял канадский ноунейм-работяга. Он пережил тяжелую болезнь матери и заиграл в НХЛ

Тернистый путь Майкла Бантинга.

В это межсезонье голова перманентно прижатого потолком зарплат генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса могла взорваться только от одного вопроса — как за копейки заменить любимца болельщиков «Мэйпл Лифс» и элитного работягу Зака Хаймана, уехавшего за самым крупным контрактом в карьере в «Эдмонтон»?

Проблемы команды Шелдона Кифа на левом фланге со свободными пару миллионами под кепкой казались нерешаемыми. Изначально приехавший на место Хаймана Ник Ричи уже на предсезонке не потянул топ-6 и оказался не самым подходящим напарником для Остона Мэттьюса, который пропустил всю предсезонку после операции на запястье. А приехавший на пробный контракт Никита Гусев с его низкой стартовой скоростью и аллергией на черновую работу в качестве замены одного из лучших ролевиков лиги изначально выглядел утопично. Ну и кем тут затыкать зияющую дыру на левом фланге первого звена?

Но вряд ли кто-то мог представить, что головную боль Кифа и Дубаса решит 26-летний ноунейм и местный паренек Майкл Бантинг, который после всего 26 матчей в НХЛ приехал играть за любимый клуб на смешной двухлетний контракт с кэпхитом 950 тысяч долларов. Именно свободный агент, ставший в 2021 году чемпионом мира с самой веселой сборной Канады в истории, на предсезонке раскидал всех конкурентов и показал, что он в первых звеньях будет куда полезнее, чем герой Пхенчхана и некогда главная звезда КХЛ.

В детстве хотел стать пожарным или физруком

Парня из рабочего района Скарборо никогда не считали диким талантом, а сам он никогда всерьез не думал об НХЛ. Как и большинство канадских пацанов, он вместе со старшим братом Крисом занимался хоккеем и все свободное время проводил на катке. Только в отличие от сверстников Бантинг никогда не ездил на подкатки и тренировочные лагеря, популярность которых росла с каждым годом.

Все дело в том, что братьев в одиночку воспитывала мать Линда, а ее зарплаты бухгалтера в одной из крупнейших розничных аптечных сетей Канады хватало только на подержанную экипировку. В детстве она играла в теннис и волейбол и считала, что ее сыновья должны уметь кататься на коньках и плавать, а уже потом получить возможность самостоятельно выбирать вид спорта по душе.

«Многие дети растут, родители отдают их в хоккей. Хоккей, хоккей, хоккей — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. У меня не было этого в детстве. Мама и дедушка позволяли мне делать все, что я хотел — я мог заниматься любым видом спорта», — рассказывал нападающий «Торонто» в интервью The Athletic на предсезонке.

Одной из целей Линды было утихомирить вспыльчивый характер младшего сына, который мог закипеть на ровном месте. Когда он играл в волейбол, постоянно ругался с соперниками через сетку и получал желтые карточки. Когда он оказывался на теннисном корте, то постоянно раскурочивал ракетки о землю после любого неудачного действия. Хоккейная площадка была единственным местом, где его агрессивность и умение провоцировать зачастую были к месту.

Однако хоккей для семьи, где место отца занял дедушка и отец Линды, оказался слишком дорогим увлечением, чтобы Бантинг мог всерьез думать о карьере в НХЛ. В итоге Майкл во время учебы в 10-м и 11-м классах играл на уровне школьной лиги второго уровня (AA), где затраты были не такими существенными. Перед поступлением в 12-й класс он думал о карьере пожарного или физрука и прекрасно понимал, что продолжить играть в хоккей на уровне выше — значит вогнать мать в кабалу.

«У моей мамы и так было много расходов на нас с братом. Поэтому я никогда не хотел, чтобы она тратила столько денег на то, чтобы я играл в хоккей. У меня никогда не было первоклассной клюшки, никогда не было ничего первоклассного, а экипировку приходилось покупать в Play It Again Sports (местный спортивный секонд-хенд. — прим. «СЭ»). Но мне этого было более чем достаточно».

Коннор Макдэвид и Майкл Бантинг. Фото Getty Images

Карьеру Бантинга перевернул тренер, который заметил его в школьной команде

Перевернуть жизнь Бантинга и его представление о собственном будущем заставил Шейн Боулер — тренер довольно известной школы «Дон Миллс» из лиги уровня AAA, которая воспитала Макса Доми, Митча Марнера, Дарнелла Нерса, Джейсона Робертсона и главного фаворита предстоящего драфта Шейна Райта.

В свое время он работал по детям с несостоявшейся звездой «Далласа» Джейми Олексяком и капитаном «Сент-Луиса» Райаном О'Райлли. По таланту Бантинг не тянул даже на первые три раунда драфта. Зато, как и у двух состоявшихся энхаэловцев, у него горели глаза каждый раз, когда он выходил на лед играть за команду Католической школы Ньюмана.

Когда Майклу стукнуло 17 лет, а его шансы попасть в профессионалы стремительно падали к нулю, Боулер пригласил Бантинга играть за «Дон Миллс U18» в GTHL (Greater Toronto Hockey League — по сути, юниорский чемпионат Торонто по хоккею) и убеждал Линду дать шанс сыну. Мать и сын искренне не понимали, как они могут потянуть принципиально иной уровень расходов не только на экипировку, но и на постоянные разъезды, которые оплачивались также из родительского кармана.

Однако тренер и не думал сдаваться. Сначала он пригласил будущего форварда «Мэйпл Лифс» на подкатку с Олексяком и тасманским дьяволом из Вашингтона Томом Уилсоном, который проводил отпуск в родном Торонто. А потом выбил у руководства школы стипендию для Бантинга. Причем то, что «Флайерс» согласились взять на себя большую часть расходов на хоккеиста-переростка с неочевидными перспективами, который до этого не играл на уровне ААА, — беспрецедентный случай.

В итоге Бантинг оправдал все авансы. Практически всю регулярку Майкл лидировал в лиге по количеству заброшенных шайб, а в середине сезона получил вызов на Матч звезд GTHL, который проходил на тренировочной базе «Торонто» и в конце концов стал его MVP. Но даже тогда он вряд ли мог представить, что совсем скоро ему выпадет шанс пробиться в профессионалы.

Майкл Бантинг. Фото Getty Images

Из-за рака матери чуть было не отказался от шанса в CHL

Уже на следующее утро после Матча звезд телефон Бантинга атаковал Уэс Кларк — скаут «Су Грейхаундс» из юниорской лиги Онтарио, более известного как альма-матер Уэйна Гретцки, Рона Фрэнсиса, Джейка Маззина и Джеффа Картера. «Хочешь играть в НХЛ?» — раздался голос на другом конце трубки. И тут парень, совсем недавно игравший в хоккей чисто ради удовольствия и два раза выходивший на драфт OHL, оторопел: «Ка-а-а-ак?! Скауты из CHL смотрят на пацанов из AA?!»

«Уэс, наверное, главная причина, по которой я сейчас там, где я есть. Я думаю, что он просто увидел во мне потенциал — ребенка, который так и не получил своего шанса», — говорил Бантинг о роли Кларка в своей жизни.

«Су» потратил на Бантинга мусорный пик в 9-м раунде внутреннего драфта. И сделал это тогда, когда генменеджером «Грейхаундс» был «зеленый» Кайл Дубас, а главным тренером — Шелдон Киф. Именно тогда пробивной вингер познакомился с двумя будущими боссами.

Ему предстояло впервые покинуть родной дом в Скарборо и начать самостоятельную жизнь в городке на границе с США. Но незадолго до его отъезда Линда усадила в одной комнате сестру, отца, двух сыновей и сквозь слезы сообщила страшную новость — у нее диагностировали рак груди.

Как признается Майкл, тогда он сдержал эмоции, как это часто ему советовала делать мама. Но внутри он был опустошен. Мир ушел из-под ног, когда вот-вот должно было начаться большое путешествие.

Врачи нашли злокачественную опухоль на одной из ранних стадий и позитивно оценивали шансы Линды в борьбе с болезнью. Ее лечение должно было начаться в аккурат после старта сезона в OHL. Однако Майкл поставил перед матерью условие — либо он каждый день получает подробный отчет о ходе лечения, либо он никуда не едет.

«Тот год был тяжелым для меня. Я просто знал, что она дома и борется с болезнью. Все, кто общается со мной, знают, что я маменькин сынок, а она — моя опора. Она моя скала, и она была рядом со мной с первого дня. Она была невероятной». Что бы я ни делал, будь то хоккей или что-то другое, она всегда была рядом со мной и братом", — со слезами на глазах вспоминал Бантинг самый страшный месяц в своей жизни.

Майкл звонил первым после каждого приема у врача. Они с братом хотели знать о каждом обновлении и не хотели, чтобы она скрывала что-то, что могло их расстроить. Но даже во время курса лечения Линда регулярно проделывала семичасовую дорогу на север и навещала сына, который в своем дебютном сезоне у Кифа шел по графику «очко за игру» (кстати, в «Су» он зажигал вместе с юным Сергеем Толчинским): «Я просто хотела показать ему, что со мной все в порядке и он может не беспокоиться обо мне. И, к счастью, все хорошо. Сейчас у меня нет рака».

It's Hockey Fights Cancer month



Michael Bunting on his mom:



«She is my rock. It was a tough time for our family when she was diagnosed with breast cancer, but she's a strong woman & was able to fight it off ... This month always means a lot to me»



? @MapleLeafs pic.twitter.com/5QwQcskvtW — Mark Masters (@markhmasters) November 27, 2021

Ждал своего шанса в НХЛ пять лет

Новые партнеры Бантинга посмеивались над ним каждый раз, когда он праздновал гол на тренировке. Хоккеисты «Су» не торопились принимать парня, который свалился к ним в 19 лет после одного единственного сезона в AAA. Вот только Майклу было абсолютно все равно — он продолжал действовать на нервы ветеранам команды, залезая им под кожу во время единоборств на тренировках, и не давал спуску любому, кто пытался пошутить над ним. А когда в 2014-м его в четвертом раунде задрафтовала «Аризона», шутки и подколы прекратились окончательно.

Бантинг долгих пять лет ждал шанса в основе «Койотов». Каждый год его приглашали в осенний тренировочный лагерь, но каждый раз в конце концов спускали в фарм-клуб и заставляли наматывать километраж по АХЛ. Все это время он пахал, улучшал катание и стартовую скорость, увеличивал результативность, ждал возможности проявить себя и говорил матери, что «всем все докажет».

Свой шанс он получил только в прошлом сезоне, когда «Аризона» выпала из топ-4 Западного дивизиона, и по-настоящему мощно вписался в команду Рика Токкета, насобирав 13 (10+3) очков в 21 матче, а по окончании укороченной регулярки в составе сборной Канады поехал в Ригу за золотом ЧМ.

В «Торонто» зажигает в связке с Мэттьюсом

В это межсезонье Бантинг решил не оставаться в самой токсичной организации НХЛ и вышел на рынок свободных агентов — помогло правило о «шестой группе», согласно которому игрок в возрасте 25 лет и старше, сыгравший в НХЛ менее 80 игр, при наличии трех сезонов в профессиональном хоккее, становится НСА.

Помимо «Торонто» этим летом на чемпиона мира претендовали несколько других клубов, которые готовы были предложить ему больше, чем 1,9 миллиона долларов за два сезона. Однако он не мог упустить возможности сыграть за любимую команду детства. Тем более что видеть его в «Мэйпл Лифс» хотели старые знакомые Дубас и Киф. И теперь Майкл может не только проводить свободное время с Линдой, но и регулярно навещать деда, которому не так давно исполнилось 94 года.

Киф начал использовать Бантинга в топ-6 не сразу. В начале текущей регулярки он выходил в сочетании с Алексом Керфутом, затем играл в тройке с Джонатаном Таваресом и Вильямом Нюландером, а когда тренеры «Торонто» в середине ноября решили дать еще один шанс в верхних звеньях Нику Ричи, даже ковырялся в четвертом звене.

Michael Bunting in his office ... working on playing weird bounces off the side of the net pic.twitter.com/ZUrEcMeUqT — Mark Masters (@markhmasters) October 30, 2021

Но по-настоящему «покатил» Майкл в связке с Мэттьюсом, пропустившим старт чемпионата. В первой тройке Бантинг реально дает функционал Хаймана. Он здорово играет на перехватах, регулярно возвращая шайбу своей команды благодаря грамотной игре в грязных зонах. Выжигает пятак. Не чурается отрабатывать на возврате. Обожает провоцировать соперников и получать на себе удаления. А самое важное — рядом с 34-м номером главное открытие «Торонто» не выглядит инородным телом и, по данным InStat, именно их связка генерирует около 60 процентов голевых моментов «Листьев».

Только посмотрите, какую красоту они могут творить! Этот парень точно попал в CHL только в 19 лет?

«С ним просто легко играть. Майкл много работает. Он очень умен. Он постоянно добирается до этих грязных зон и выковыривает из них шайбы», — хвалит нового партнера Мэттьюс, которого теперь можно увидеть вместе с Бантингом на матчах баскетбольного «Торонто Рэпторз».

За 39 матчей рядом с одним из лучших центров НХЛ «маменькин сынок» насобирал только 24 (9+15) очка. Но кто вообще ожидал, что он выбьет такие цифры и сгладит проблему «Торонто» на левом краю?