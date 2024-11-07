За таланта из России заступаются американцы.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы», который состоится в ночь на пятницу. Такое решение принял главный тренер «Флайерс» Джон Торторелла.

«Это всего лишь часть процесса, мы пытаемся ему помочь», — приводит слова 66-летнего специалиста журналист Чарли О'Коннор в своих соцсетях.

Тортореллу не случайно считают авторитарным тренером. Он спокойно может усадить на скамейку любого хоккеиста, даже самого звездного. В случае с Матвеем это похоже на классический воспитательный процесс.

Отношения Тортореллы и Мичкова

После переезда из России Матвей быстро влился в новый коллектив. Тренерский штаб «Летчиков» поначалу доверял главному проспекту.

«Мичков — динамичный хоккеист не только в плане умения сделать передачу, но и в плане контроля шайбы и выхода из-под давления. Думаю, это очень помогает его партнерам по команде», — говорил Торторелла в интервью пресс-службе НХЛ.

19-летний форвард получал много игровой практики, на что регулярно отвечал результативными действиями. Затем Мичкова вполне заслуженно признали новичком месяца по итогам октября.

До поры до времени хорошая результативность позволяла россиянину делать на льду больше, чем разрешал Торторелла. Операторы то и дело выхватывали разъяренное лицо тренера после неудачных попыток Матвея зайти на лакросс-гол.

Американский специалист словно только и ждал возможности, чтобы проучить креативного игрока, который систематически игнорирует его жесткие указания. Когда Мичков перестал регулярно набирать очки, Джон быстро урезал ему игровое время. В матче против «Сент-Луиса» он даже не выпускал россиянина на лед в части первого периода.

«Это 19-летний парень, попавший в лучшую лигу мира. Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. Если я вижу, что другие ребята в определенных ситуациях выкладываются, то Матвей просто будет сидеть на скамейке и наблюдать. Вот и все. У него были некоторые трудности», — заявил тренер журналистам.

Ситуация повторилась и в игре с «Каролиной» спустя пять дней. Наш нападающий начал очень резво, поучаствовав в первом голе команды. Во втором периоде он был на позитиве, улыбался и шутил с партнерами. Но в решающей 20-минутке Матвею было уже не до смеха. Торторелла отвел ему лишь четыре смены, что не пошло «Флайерз» на пользу. Они уступили со счетом 4:6.

А вскоре последовало заявление Тортореллы, который сказал, что может отправить Матвея в запас.

«Вполне возможно так и будет, он отправится в запас, никто этого не знает, я в том числе. Эта часть развития 19-летнего парня», — сказал он разговоре со СМИ.

И Торторелла не обманул — Мичков пропустит ближайшую встречу с «Тампой». Такое решение тренера было ожидаемо, но многие фанаты команды все равно восприняли его в штыки.

Матвей Мичков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что пишут в соцсетях

«Летчики» в этом сезоне не решают каких-то серьезных задач. Команда в процессе перестройки, и это отличное время для развития молодых игроков. Фанаты «Филадельфии» прекрасно понимают ситуацию и сильно недовольны методами работы Тортореллы.

«Вы издеваетесь? Я купил билеты на игру исключительно с целью увидеть Мичкова. Вся остальная команда — отстой», — недоумевает болельщик «Флайерз».

«Теперь я «фанат» Тортореллы. Опять отправил Мичкова в запас, за исключением небольших смен. Может, пора выгнать тренера?» — заявил один из пользователей соцсетей.

«Нам нужно избавиться от Тортореллы. Если так будет продолжаться, то Мичков может начать жалеть о решении переехать и попытается уйти из «Филадельфии», — отметил другой.

На Мичкова в «Филадельфии» возлагают большие надежды. У него хорошая статистика — 10 (4+5) в 13 играх, и вряд ли от него избавятся в ближайшее время. Крайним в этой истории легко может стать Торторелла. Слухи о его увольнении ходят с начала сезона.