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«Мичков — особенный игрок, он создавал моменты из ничего». Наш талант привел в восторг Филадельфию

Матвей Мичков забил первый гол за «Филадельфию»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Матвей Мичков (№39) забил гол в ворота «Рейнджерс».
Фото ХК «Филадельфия»
На турнире новичков 19-летний нападающий «Флайерз» отметился заброшенной шайбой и получил похвалу от тренеров и СМИ.

Матвей Мичков — главный российский новичок ближайшего сезона НХЛ. Летом нападающий расторг контракт со СКА и подписал соглашение с «Филадельфией», которая выбрала его на драфте-2023 под 7-м номером.

По прилете «Флайерз» устроили талантливому форварду масштабную встречу. В аэропорту Мичкова ждал лично генеральный менеджер Даниэль Бриер. По социальным сетям разлетелись фотографии, как босс «Летчиков» нес клюшки Матвея. На арене Мичкову подготовили шкафчик с фамилией. А в штаб «Филадельфии» пригласили знакомого тренера — Олега Знарка. Олимпийский чемпион получил должность скаута и консультанта по развитию игроков. Кого еще из юниоров встречали так многообещающе?

Дебют Мичкова в джерси «Филадельфии» — самое долгожданное событие для клуба в межсезонье. Первая игра за «Флайерз» состоялась на сентябрьском турнире новичков против «Рейнджерс» в рамках Rookie Series. Разумеется, на таких матчах тренеры не используют всех игроков основы — например, вратарь Иван Федотов и защитник Егор Замула отдыхали. Так что Мичков получил прекрасный шанс проявить себя в новой организации.

Матвея заявили в первом звене с Николасом Делорье и Джеттом Лучанко, выделили время в спецбригаде большинства. Нападающий оправдал доверие: отличился в первом же матче за «Филадельфию». И хотя в воротах ньюйоркцев играл не Игорь Шестеркин, а Дилан Гаранд, этот гол для нападающего очень важен. Основное время закончилось вничью (3:3), а в серии буллитов успешнее были «Рейнджерс».

Болельщики и журналисты внимательно следили за дебютом россиянина. Мичкову удалось привести в восторг представителей филадельфийских СМИ.

«Матвей Мичков сегодня был великолепен, и для «Флайерз» это действительно самое главное. Он оправдал весь ажиотаж вокруг себя», — написал корреспондент Чарли О'Коннор.

Мичков впечатлил и тренеров «Флайерз». Йэн Лаперрьер, руководящий лагерем новичков «Филадельфии», назвал Матвея особенным игроком и отметил, что в формате «пять на пять» он создавал моменты из ничего.

— Он особенный игрок, и это видно. Все любят получать много игрового времени, но Матвей в отличной форме и может с ним справиться. Он проводил розыгрыши в большинстве, при игре «пять на пять» создавал моменты из ничего. Это его особый дар. Ему 19 лет, мы не должны забывать. Знаю, что вокруг него много шума — по всей лиге, не только в «Филадельфии». Но он прекрасно с этим справляется, — считает Йэн Лаперрьер.

После дебютного матча Мичков вышел на общение с прессой. Матвей изучает английский, но знаний языка недостаточно, чтобы выдержать полноценный диалог в микст-зоне. Поэтому на помощь пришел партнер по команде — Егор Замула, выступивший переводчиком.

— Классные эмоции, всегда приятно забивать. Жаль, что проиграли, но будем работать над тем, чтобы выигрывать. Приятно, когда тебе доверяют. Стараешься выкладываться в каждой смене, стараешься оправдать ожидания тренеров. Игра была тяжелой, давно не было игрового тонуса. Так что пока будем втягиваться и прибавлять. Мама с братом были на игре. Очень рад, что они здесь. Я хотел бы посвятить гол своей семье, — сказал Мичков после матча.

Кит Джонс, Матвей Мичков и&nbsp;Даниэль Бриер. В «Филадельфии» Мичкова ждут как спасителя и носят за ним клюшки. Как выйдет на деле?

Первое впечатление невозможно произвести дважды. Матвей зашел в состав «Филадельфии» так, как и полагается главному новичку системы. Забил гол, получил похвалу тренеров и журналистов. Ожидания от игры Мичкова заоблачные. Но, кажется, уроженец Перми готов ко всему. Не терпится увидеть Матвея против более конкурентных соперников — осталось дождаться конца сентября, когда «Филадельфия» соберется в приближенном к оптимальному составе. А ответная игра с новичками «Рейнджерс» запланирована на субботу.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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