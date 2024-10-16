«Он решил, что хватит тратить время впустую». За океаном в восторге от дебютного дубля Мичкова в НХЛ
Карьера Матвея Мичкова за океаном идет на взлет: вслед за нулем очков в дебютном матче с «Ванкувером» и одним ассистом в игре против «Калгари» молодой российский нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в ворота «Эдмонтона». В итоге 19-летнего форварда признали второй звездой встречи.
Не поскупились на теплые слова в адрес Матвея и североамериканские журналисты. В своих статьях они с восторогом отзывались о россиянине.
Edmonton journal: «Он не Капризов, но джерси с 39-м номером улетают с прилавков»
«Блестящий Мичков! Мы пока не знаем, каким по итогу будет выхлоп от перехода Матвея, потому что он находится только в зачаточной стадии своей игровой карьеры в НХЛ. Он не Кирилл Капризов, переехавший за океан в качестве звезды, но мы видим, как джерси с 39-м номером «Филадельфии» улетают с прилавков. А они стоят недешево».
Yahoo Sports: «Он принесет заметную пользу в своем первом сезоне»
«Флайерз» были уверены, что Мичков изменит их игру в большинстве. Великолепный 19-летний вингер забил свой первый гол в карьере в НХЛ, а меньше чем через пять минут забросил вторую шайбу. Уже после трех игр понятно, что он принесет заметную пользу в своем первом сезоне».
The Athletic: «Больше всего радует игра Матвея в большинстве»
«В такой команде, как «Филадельфия», прежде всего ценится работоспособность — игроки должны впахивать, если хотят попадать в состав. И Мичков прекрасно с этим справляется.
Больше всего радует игра Матвея в большинстве. После того как «Флайерз» три сезона подряд занимали последнее место в лиге по этому показателю, они начали сезон с четырех голов в неравных составах. Россиянин поучаствовал в трех из них, забив два гола «Эдмонтону» и отдав результативную передачу в игре против «Калгари».
Barstool Sports: «Сегодня Мичков решил, что хватит тратить время впустую»
«Все забыли, что Матвей — хоккеист, который умеет завершать атаку. Он пристрастился забивать голы. Первые две игры без заброшенных шайб в сезоне стали для него мучением. Сегодня Мичков решил, что хватит тратить время впустую. Ему не нужно было, чтобы все вышло красиво, он просто хотел отличиться.
Очевидно, что у него масса высококлассных навыков. Голы в лакроссе и броски через ногу всегда привлекают к нему больше всего внимания. Но он также способен просто бросать по воротам и забивать рабочие голы».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
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Калгари – Чикаго
|3 : 1
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 3 ОТ