Такой плохой серии у россиянина в «Филадельфии» еще не было.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Филадельфия» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Кэйтс — 7 (Бринк, Йорк), 24:03 — 0:1. Терри — 10 (Гудас, Лакомб), 35:38 — 1:1. Фрост — 7 (Лотон), 45:57 — 1:2. Фараби — 5 (п.в.), 57:40 — 1:3.

Вратари: Достал (56:27 — 57:40, 57:50 — 58:14, 58:26 — 58:57) — Эрссон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (10+12+11) — 25 (7+12+6).

Наши: — - Замула (15.28/0/0), Мичков (9.01/1/0).

29 декабря. Анахайм. Honda Center.

20-летний россиянин Матвей Мичков проводит в НХЛ первый сезон. Молодой нападающий быстро стал одним из лидеров «Филадельфии», но сейчас переживает очевидный кризис. Мичков не может набрать очки на протяжении семи матчей, его критикует даже главный тренер команды.

Самая долгая серия без очков в сезоне

В последний раз Мичков отличился 11 декабря — оформил две голевые передачи в игре против «Коламбуса» (5:3). После — ни одного результативного действия, а предыдущий матч «Филадельфии» в НХЛ стал для него настоящим провалом. С «Анахаймом» (3:1) россиянин провел на льду всего девять минут и одну секунду — это худший показатель в сезоне, средний же составляет 16 минут и 38 секунд, что является восьмым результатом в команде. Причем в третьем периоде Матвей вообще не вышел на лед.

Игровое время Матвея снижается почти с каждым матчем: 20 декабря было 12,19 против «Лос-Анджелеса» (3:7), 24-го — 11,27 против «Питтсбурга» (3:7). Только с «Коламбусом» (5:4 ОТ) 22 декабря удалось провести на льду побольше — 18,38.

Тренер «Филадельфии» Джон Торторелла отмечает усталость россиянина, а сам Мичков выдал самую длинную серию без очков — уже семь матчей. При этом прямо перед ее началом он показал самый результативный отрезок — 10 очков в пяти играх.

Ранее в этом сезоне Матвей молчал максимум четыре матча — это случилось на стыке октября и ноября. Далее у россиянина не было проблем с результативностью: всего набрал 27 очков — это второй показатель в «Филадельфии» после Трэвиса Конекны (41). Еще одной проблемой Мичкова стали удаления: собрал уже 34 штрафные минуты, чуть больше в команде только у того же Конекны (35).

Матвея критикует даже тренер

Кризис Матвея публично отметил даже тренер «Флайерз» — Торторелла открыто заявил, что может вывести россиянина из состава, если его форма не улучшится. Причиной кризиса он видит плохое физическое состояние молодого нападающего — все же ранее он никогда не выступал в такой динамичной лиге, как НХЛ, и даже в КХЛ не получал такую регулярную нагрузку.

«Проблема в недостаточной интенсивности его игры и уровне энергии. Ни катание, ни самоотдача не соответствовали нужному уровню. Уже перед перерывом было видно, что ему тяжело. Если потребуется, я приму решение вывести его из состава или оставить на скамейке на время. Это мое решение», — высказался Торторелла после игры с «Анахаймом».

Фото Global Look Press

Мичков может упустить «Колдер Трофи»

Долгое время Матвей считался главным фаворитом на «Колдер Трофи» — награду лучшему новичку НХЛ. В ноябре, после первой четверти регулярного чемпионата, россиянин входил в тройку претендентов. По мнению букмекеров, сейчас он находится там же, однако вероятность его победы примерно такая же, как у 18-летнего нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини. Кто-то ставит выше одного проспекта, кто-то — другого.

Канадец набрал те же 27 очков в более слабой команде и не позволял себе длинных серий без очков — максимум четыре игры. Если Мичков продолжит в том же духе, то может выпасть из борьбы за награду.

«Филадельфия» проведет следующую игру 30 декабря — на выезде встретится с «Лос-Анджелесом», который за 10 дней до этого разгромил «Флайерз» на их льду (7:3). В таблице Восточной конференции команда Мичкова идет 10-й, на два балла отставая от восьмой строчки.