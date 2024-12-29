Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:00

«Это не уровень НХЛ». Мичков без очков уже семь матчей подряд — и тренер снова грозит посадить его в запас

Мичков не набирает очки уже семь матчей подряд
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Такой плохой серии у россиянина в «Филадельфии» еще не было.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Филадельфия» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Кэйтс — 7 (Бринк, Йорк), 24:03 — 0:1. Терри — 10 (Гудас, Лакомб), 35:38 — 1:1. Фрост — 7 (Лотон), 45:57 — 1:2. Фараби — 5 (п.в.), 57:40 — 1:3.
Вратари: Достал (56:27 — 57:40, 57:50 — 58:14, 58:26 — 58:57) — Эрссон.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (10+12+11) — 25 (7+12+6).
Наши: — - Замула (15.28/0/0), Мичков (9.01/1/0).
29 декабря. Анахайм. Honda Center.

20-летний россиянин Матвей Мичков проводит в НХЛ первый сезон. Молодой нападающий быстро стал одним из лидеров «Филадельфии», но сейчас переживает очевидный кризис. Мичков не может набрать очки на протяжении семи матчей, его критикует даже главный тренер команды.

Самая долгая серия без очков в сезоне

В последний раз Мичков отличился 11 декабря — оформил две голевые передачи в игре против «Коламбуса» (5:3). После — ни одного результативного действия, а предыдущий матч «Филадельфии» в НХЛ стал для него настоящим провалом. С «Анахаймом» (3:1) россиянин провел на льду всего девять минут и одну секунду — это худший показатель в сезоне, средний же составляет 16 минут и 38 секунд, что является восьмым результатом в команде. Причем в третьем периоде Матвей вообще не вышел на лед.

Игровое время Матвея снижается почти с каждым матчем: 20 декабря было 12,19 против «Лос-Анджелеса» (3:7), 24-го — 11,27 против «Питтсбурга» (3:7). Только с «Коламбусом» (5:4 ОТ) 22 декабря удалось провести на льду побольше — 18,38.

Матвей Мичков. Худший матч Мичкова в НХЛ. В четырех играх у него 0 очков и «минус 8»

Тренер «Филадельфии» Джон Торторелла отмечает усталость россиянина, а сам Мичков выдал самую длинную серию без очков — уже семь матчей. При этом прямо перед ее началом он показал самый результативный отрезок — 10 очков в пяти играх.

Ранее в этом сезоне Матвей молчал максимум четыре матча — это случилось на стыке октября и ноября. Далее у россиянина не было проблем с результативностью: всего набрал 27 очков — это второй показатель в «Филадельфии» после Трэвиса Конекны (41). Еще одной проблемой Мичкова стали удаления: собрал уже 34 штрафные минуты, чуть больше в команде только у того же Конекны (35).

Матвея критикует даже тренер

Кризис Матвея публично отметил даже тренер «Флайерз» — Торторелла открыто заявил, что может вывести россиянина из состава, если его форма не улучшится. Причиной кризиса он видит плохое физическое состояние молодого нападающего — все же ранее он никогда не выступал в такой динамичной лиге, как НХЛ, и даже в КХЛ не получал такую регулярную нагрузку.

«Проблема в недостаточной интенсивности его игры и уровне энергии. Ни катание, ни самоотдача не соответствовали нужному уровню. Уже перед перерывом было видно, что ему тяжело. Если потребуется, я приму решение вывести его из состава или оставить на скамейке на время. Это мое решение», — высказался Торторелла после игры с «Анахаймом».

Фото Global Look Press

Мичков может упустить «Колдер Трофи»

Долгое время Матвей считался главным фаворитом на «Колдер Трофи» — награду лучшему новичку НХЛ. В ноябре, после первой четверти регулярного чемпионата, россиянин входил в тройку претендентов. По мнению букмекеров, сейчас он находится там же, однако вероятность его победы примерно такая же, как у 18-летнего нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини. Кто-то ставит выше одного проспекта, кто-то — другого.

Канадец набрал те же 27 очков в более слабой команде и не позволял себе длинных серий без очков — максимум четыре игры. Если Мичков продолжит в том же духе, то может выпасть из борьбы за награду.

«Филадельфия» проведет следующую игру 30 декабря — на выезде встретится с «Лос-Анджелесом», который за 10 дней до этого разгромил «Флайерз» на их льду (7:3). В таблице Восточной конференции команда Мичкова идет 10-й, на два балла отставая от восьмой строчки.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Популярное видео
Итоги дедлайна / что устроил «Трактор» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«С появлением Овечкина «Вашингтон» вернулся к своей игре». В Америке в восторге от первого матча россиянина после травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 33 20 13 42
5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 35 21 14 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 35 17 18 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
Результаты / календарь
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
29.12 00:00
Ванкувер – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
29.12 00:00
Анахайм – Филадельфия
 1 : 3
29.12 00:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
6 : 2
29.12 03:00
Виннипег – Оттава
 4 : 2
29.12 03:00
Торонто – Вашингтон
 2 : 5
29.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 5 : 2
29.12 03:00
Бостон – Коламбус
 4 : 0
29.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 6 : 3
29.12 06:00
Сан-Хосе – Калгари
 1 : 3
29.12 23:00
Чикаго – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости