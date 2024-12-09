Кто талантливее: Мичков или Демидов? Сравнили двух главных юниоров российского хоккея

Результат может удивить многих.

«Я работал с разными игроками, не хочу никого обидеть, но Ваня — это самый сильный в индивидуальном плане хоккеист, которого я видел. Сильнее игрока на моей памяти не было. Сильнее ли Демидов Мичкова? Неоднократно получал этот вопрос. Матвей — сумасшедший талант, у него сумасшедшее голевое чутье, но скилы выше у Демидова», — сказал не так давно тренер «Торпедо» Владимир Филатов, проработавший больше пяти лет в системе СКА и ФХР.

Кажется, два главных российских таланта поколения обречены на постоянные сравнения, как когда-то Александр Овечкин и Евгений Малкин, долгое время соперничавшие за звание лучшего нападающего страны. При этом в последние пару лет проблемы в Санкт-Петербурге они испытывали максимально схожие. В команде с чемпионскими амбициями и крайне нетерпеливым тренером, который быстро влюбляется в игроков и еще быстрее в них разочаровывается, полноценного и регулярного места в составе для них не оказалось.

Идея максимально вложиться в развитие двух вундеркиндов, конкурирующих между собой по позиции, изначально выглядела утопичной и едва неосуществимой. Единственный раз два топ-юниора сумели одновременно оказаться на льду в форме армейцев летом 2023-го на предсезонном турнире в Сочи, когда добрая половина раздутого питерского состава в энергосберегающем режиме развлекалась в Красной Поляне.

Тогда было стойкое ощущение, что Мичков чисто по-хоккейному проиграл Демидову борьбу за драгоценное место в первых четырех звеньях. Однако фактически вне ростера оказались оба. Если первый спустя несколько недель вернулся на берег Черного моря еще в одну аренду, то второй получил «привилегию» играть за питерскую молодежку. Следующая часть негласного противостояния состоится уже следующей осенью. Правда, уже в другой стране и другой лиге, а оба хоккеиста будут конкурировать в формах совершенно разных команд. Нам же пока остается сравнивать их заочно.

У Мичкова коварные броски с коротких дистанций, Демидов — скорее плеймейкер

«Мичкова природа не наградила такой же врожденной силой. Но его выстрелы очень коварны благодаря потрясающей точности, которая позволяет ему реализовывать чуть ли не каждый свой голевой момент. В отличие от Овечкина, Матвей почти не бросает с дальних дистанций и старается пробиваться как можно ближе к воротам, находя для себя тепличные позиции. А еще вундеркинд куда чаще забивает хлестким кистевым и практически не использует щелчок», — такую характеристику мы давали броску Мичкова в контексте сравнений с Александром Овечкиным.

С тех пор мало что изменилось. Мощнее вылетать шайба с крюка парня из Перми не стала. Не самую большую силу он по-прежнему заменяет быстрой подготовкой броска и крайне неприятной для голкиперов высотой. Однако энхаэловские вратари уже успели ощутить на себе его снайперские способности. Матвей действительно опасен по большей части непосредственно перед воротами.

Нередко он бросает из неочевидных позиций. В этом плане очень показателен гол в овертайме матча с «Оттавой». Кативший вдоль чужой лицевой линии Мичков не стал пытаться вылезти на пятак и искать более выгодную позицию. Вместо этого он выстрелил с острого угла и поразил ворота Линуса Улльмарка, не лучшим образом прилепившегося к ближней штанге в реверсе. Такие моменты пермяк чувствует, словно голодная собака мясо. Как говорят некоторые тренеры, он видит шайбу в сетке еще до броска.

Если Мичкова можно уже сейчас назвать потенциально элитным снайпером на уровне НХЛ, который играет за счет своего бешеного голевого чутья, то Демидов всегда позиционировался прежде больше как плеймейкер. Игра Ивана никогда не зависела исключительно от завершения.

При этом бросок у него в полнейшем порядке. Как кистевой, так и щелчок. Как при наличии времени на его подготовку, так и в цейтноте. И визуально шайба во время его выстрелов летит сильнее, чем у Мичкова.

Мичков и Демидов — два творца, Иван немного хитрее

Звездный статус обоих форвардов заставляет играть против них куда плотнее, чем против большинства их партнеров: и тот и другой способны создавать моменты из ничего. Но наглухо закрыть их удается далеко не каждому.

Достаточно вспомнить, как скептики предрекали Мичкову огромные проблемы при попадании в энхаэловскую мясорубку. В этом сезоне мы не раз видели, как против него играли достаточно жестко, действуя на грани нанесения травмы.

Только даже при такой плотности он каждый матч имеет по несколько голевых моментов, продолжая играть в режиме творца. Помогает в этом великолепное хоккейное ай-кью, умение вопреки всему находить для себя свободный лед, грамотно открываться и быстро принимать решения при наличии шайбы на крюке.

В хоккее Демидова гениальности точно не меньше, а настоящего обмана соперников еще больше. Иван, чья голова практически всегда поднята, видит площадку, партнеров на ней и коридоры для передач на запредельном уровне, моментально оценивая ситуацию и принимая нестандартные решения. Вспомните, какой шедевр он сотворил в домашнем матче с «Сибирью», заставив защитников новосибирцев поверить в свое намерение нанести бросок по воротам и выдав в последний момент не глядя поперечную передачу на открытый створ Евгению Кузнецову.

Игра проспекта «Монреаля» — это настоящий калейдоскоп тонких ходов, которые раз за разом приводят к заброшенным шайбам. Некоторые из них рождаются благодаря чистому таланту. Но не меньше в них и постоянного считывания ситуаций на льду благодаря активному вращению головой, даже в ситуациях, когда он оказывается спиной к площадке.

Мичкову не хватает скорости и мобильности

За океаном далеко не самое лучшее катание и посредственная скорость никогда не считались настоящими белыми пятнами Мичкова, которые бы заставляли сомневаться в его способности стать конкурентоспособным в НХЛ. Куда больше внимания на них акцентировали российские специалисты, которые в контексте данного сравнения в кулуарах всегда сходились во мнении — Демидов катит и двигается в разы сильнее.

Парадокс в том, что в прошлом году, ставшем для Ивана преддрафтовым, североамериканские журналисты на полном серьезе называли катание нападающего СКА корявым и неуклюжим. Например, главный драфт-аналитик The Athletic Кори Пронман в своих рейтингах и отчетах раз за разом давал ему оценку «B-» (по сути, четыре с минусом) и использовал формулировку below NHL average (ниже энхаэловского среднего). Незадолго до драфта этот тезис стал транслироваться им и рядом других журналистов так часто, что в скаутской среде заговорили о чьем-то намеренном заказе и попытке искусственно спустить Демидова в интересах определенного клуба.

Основные претензии сводились к тому, что его колени излишне «смотрят» внутрь при катании. Однако эффект «иксовости» (часто игроков, чьи колени загнуты внутрь, сравнивают с английской буквой X) во многом создается из-за активной работы внутренними ребрами лезвий. Это можно увидеть на примере его сольного прохода в матче с «Локомотивом», где он великолепно продемонстрировал владение коньком и его внутренними гранями. Смотреть за его корабликами и переходами с пятки на носок — настоящее эстетическое удовольствие.

Иногда действительно складывается впечатление, будто он не отрывает ноги ото льда во время движения. При этом его шаги при скольжении достаточно длинные и ему не нужно активно семенить ногами, чтобы разогнаться до нужного уровня.

Возможно, Демидов далек от энхаэловских эталонов скорости. Но ее недостатка он точно не испытывает. Его объем катания никогда не вызывал вопросов. При этом на льду он максимально устойчив благодаря достаточно низкому центру тяжести.

Мичков на его фоне выглядит нападающим с куда меньшей мобильностью. Тем не менее все, кто видел хотя бы пару матчей «Филадельфии» в этом сезоне, уже успели понять, что текущих скоростных данных ему хватает, чтобы давать результат в НХЛ.

У Демидова комбо быстрых рук и высокой скорости

Что по-настоящему сложно сравнить у двух главных российских талантов поколения, так это работу рук — у обоих она исключительная. Мало кто в нашем хоккее так же великолепно орудует клюшкой в ограниченном пространстве и способен раз за разом обыгрывать защитников «один в один».

Каждую смену ты требуешь от них маленький шедевр и нередко получаешь желаемое. Принципиальная разница между Демидовым и Мичковым в том, что Иван способен регулярно генерировать их на высокой скорости, подключая в работу ноги.

Мичкову надо прибавлять в обороне

Год назад один из ассистентов, работающих сейчас в КХЛ, сказал вне записи одну фразу: «Главное преимущество Демидова перед Мичковым для тренера — это то, что он управляем. Такие игроки — мечта для тренера».

Как можно трактовать эти слова? Все очень просто. Иван готов молча делать все, о чем его попросит тренер, и готов играть практически в любых ситуациях — его универсальность позволяет его использовать даже в меньшинстве.

Надо активно идти в форчекинг? Пойдет. Потребуют упростить игру? Упростит. И дальше по списку. Демидову не надо повторять дважды, чтобы донести свои требования. Наверняка где-то у себя в голове он спорит с тренерами. Но на льду — точно нет. В этом смысле он действительно похож на солдата, не обсуждающего приказы.

Добавьте к этому, что у Демидова в принципе никогда не было проблем с игрой в обороне, рабочей этикой и готовностью пахать в обороне, помогая партнерам выгрызать шайбу.

Мичков — другой. Каждый тренер, работавший с ним, наверняка отметит его ершистость. Все тот же Филатов рассказывал в интервью, что периодически у него случались споры с Матвеем по тем или иным моментам. Молчать пермский талант не привык. Как и усердно работать в те моменты, когда у его команды нет шайбы.

В России много кто предрекал парню с Урала проблемы у Джона Тортореллы, не привыкшего нянчиться с хоккеистами вне зависимости от их статуса. Причем делали это отнюдь не из злых побуждений. И когда он в начале ноября угодил в запас, то все эти опасения подтвердились, а сам Мичков убедился, что без вовлеченности в оборонительные действия ничего хорошего у олдскульного тренера его не ждет. Если в «Сочи» он фактически находился на особом положении, а тренеры закрывали глаза на его пассивность при игре без шайбы, то олдскульный старик Тортс спокойно реагировать на это не будет.

Итог

Итоговая оценка Демидова оказалась немного выше. Сейчас он выглядит чуть ли не самым всесторонне развитым российским молодым нападающим последнего десятилетия. Такие юниоры появляются в нашем хоккее не так часто, как хотелось бы. И жаль, что Иван после победного для россиян Кубка Глинки/Гретцки летом 2022-го был лишен возможности показать свои навыки на международном уровне вместе с другими российскими сверстниками.

Добавляет баллов будущему форварду «Канадиенс» его кристально чистая репутация. Последние два года его потенциал сдерживался амбициями СКА и не самыми понятными требованиями главного тренера армейцев. Но разве кто-то вспомнит эпизоды, когда он пытался жаловаться на ситуацию хотя бы через полунамеки?

Своим отношением к делу и стержнем он сделал все, чтобы у Романа Ротенберга не было поводов игнорировать его, несмотря на истекающий контракт и желание уехать в НХЛ следующей весной. Сумеет ли он с ходу стать лидером «Хабс» и с первого матча включиться в гонку за «Колдер» осенью 2025-го? Докажет ли всем, что его не зря котируют выше бывшего партнера по системе СКА и юниорской сборной? На все эти вопросы мы узнаем ответы чуть позже.

Пока же нам остается смотреть за тем, как один из наших двух топ-юниоров проходит школу жизни у одного из самых требовательных тренеров поколения, а другой — через ряд препонов своего текущего клуба доказывает, что он исключительный талант.