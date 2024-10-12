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Сегодня, 09:15

Дебют Мичкова в НХЛ: нанес больше всех бросков, удалился, но очков не набрал

«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» в дебютном матче Мичкова в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков дебютировал в НХЛ в матче с «Ванкувером» (3:2 Б).
Фото USA Today Sports
«Филадельфия» переиграла «Ванкувер» в первом матче сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Филадельфия» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хегландер — 1 (Гарлэнд), 12:55 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Фараби, Бринк), 17:24 — 1:1. Блюгерс — 1 (Форборт, Сутер), 31:25 — 2:1. Йорк — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 42:48 — 2:2.
Победный буллит: Фрост.
Вратари: Ланкинен — Эрссон.
Штраф: 8 — 0.
Броски: 26 (12+5+8+1) — 0 (0+0+0+0).
Наши: — - Замула (19.31/1/-2), Мичков (18.32/5/0).
12 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

Это случилось — Матвей Мичков дебютировал за «Филадельфию» в НХЛ. Вообще, Торторелла выставил на первый матч сезона один из самых молодых составов в лиге: средний возраст игроков, вышедших сегодня на лед в джерси «Флайерс» — 26,8 года. Моложе только «Баффало» и «Монреаль».

Вместе с российским форвардом сегодня дебютировал 18-летний Джетт Лучанко: 13-й номер драфта-2024. Довольно редкое явление, когда игрок, выбранный за первой десяткой, получает шанс уже спустя пару месяцев после драфта.

Свое имя в протокол россиянин вписал быстрее Лучанко, уже на пятой минуте. Матвей получил двухминутное удаление за задержку клюшкой.

Правда, во втором периоде Мичков исправился и заработал нарушение уже на себе. Но ни первую, ни вторую игру в неравных составах команды не реализовали.

Игра в большинстве сегодня оставляла желать лучшего: из девяти попыток на двоих «Филадельфия» и «Ванкувер» реализовали лишь одну. Что касается Мичкова, то он получил место в первой спецбригаде «Флайерс», но сегодня это ни к чему не привело.

С учетом овертайма россиянин провел на льду 18 с половиной минут (третий показатель в команде среди форвардов) и пять раз бросил в створ ворот (лучший показатель среди обеих команд). В третьем периоде у Матвея был реальный шанс забросить первую шайбу в НХЛ и принести своей команде победу, но помешал Кевин Ланкинен.

Все дошло до серии буллитов, где Мичков вновь не смог переиграть Ланкинена. Но благодаря Конекны и Фросту, которые свои попытки реализовали, «Филадельфия» начала сезон с победы.

Уже завтра Мичкова ждет игра с «Калгари»: российский форвард узнает, что такое игры бэк-ту-бэк. Кстати, в этом матче должен будет сыграть Иван Федотов, который сегодня остался в запасе.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Филадельфия Флайерз
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