Дебют Мичкова в НХЛ: нанес больше всех бросков, удалился, но очков не набрал

«Филадельфия» переиграла «Ванкувер» в первом матче сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Филадельфия» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хегландер — 1 (Гарлэнд), 12:55 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Фараби, Бринк), 17:24 — 1:1. Блюгерс — 1 (Форборт, Сутер), 31:25 — 2:1. Йорк — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 42:48 — 2:2.

Победный буллит: Фрост.

Вратари: Ланкинен — Эрссон.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 26 (12+5+8+1) — 0 (0+0+0+0).

Наши: — - Замула (19.31/1/-2), Мичков (18.32/5/0).

12 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

Это случилось — Матвей Мичков дебютировал за «Филадельфию» в НХЛ. Вообще, Торторелла выставил на первый матч сезона один из самых молодых составов в лиге: средний возраст игроков, вышедших сегодня на лед в джерси «Флайерс» — 26,8 года. Моложе только «Баффало» и «Монреаль».

Вместе с российским форвардом сегодня дебютировал 18-летний Джетт Лучанко: 13-й номер драфта-2024. Довольно редкое явление, когда игрок, выбранный за первой десяткой, получает шанс уже спустя пару месяцев после драфта.

Свое имя в протокол россиянин вписал быстрее Лучанко, уже на пятой минуте. Матвей получил двухминутное удаление за задержку клюшкой.

Правда, во втором периоде Мичков исправился и заработал нарушение уже на себе. Но ни первую, ни вторую игру в неравных составах команды не реализовали.

Игра в большинстве сегодня оставляла желать лучшего: из девяти попыток на двоих «Филадельфия» и «Ванкувер» реализовали лишь одну. Что касается Мичкова, то он получил место в первой спецбригаде «Флайерс», но сегодня это ни к чему не привело.

С учетом овертайма россиянин провел на льду 18 с половиной минут (третий показатель в команде среди форвардов) и пять раз бросил в створ ворот (лучший показатель среди обеих команд). В третьем периоде у Матвея был реальный шанс забросить первую шайбу в НХЛ и принести своей команде победу, но помешал Кевин Ланкинен.

Все дошло до серии буллитов, где Мичков вновь не смог переиграть Ланкинена. Но благодаря Конекны и Фросту, которые свои попытки реализовали, «Филадельфия» начала сезон с победы.

Уже завтра Мичкова ждет игра с «Калгари»: российский форвард узнает, что такое игры бэк-ту-бэк. Кстати, в этом матче должен будет сыграть Иван Федотов, который сегодня остался в запасе.