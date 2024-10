Зачем НХЛ нужны вынесенные матчи за пределами Америки? Дело не в популярности хоккея, а в деньгах

Вспоминаем прошлое и рассказываем о настоящем международных игр заокеанской лиги.

На этой неделе полноценно стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Первые официальные матчи прошли еще раньше — в Праге «Нью-Джерси» одержал две победы над «Баффало». И в будущем таких матчей за рубежом может стать еще больше. «СЭ» рассказывает, зачем НХЛ проводит Глобальную серию и как она изменится в будущем.

За последние 15 лет клубы НХЛ заехали даже в Мельбурн и Белфаст

НХЛ — самая мультикультурная лига Северной Америки. 30% всех хоккеистов — это иностранцы. Почти каждый десятый — гражданин Швеции, а каждый 19-й — россиянин. Поэтому и отношение лиги к зарубежным рынкам очень трепетное. Международные матчи начались еще в XX веке, задолго до выхода в Европу НФЛ или НБА.

Первая встреча за пределами Северной Америки прошла еще в 1938 году, когда турне по Великобритании и Франции устроили «Детройт» и «Монреаль». А в 1959-м «Бостон» и «Рейнджерс» устроили грандиозную серию, заехав в Швейцарию, Бельгию, Германию и Австрию.

На протяжении десятилетий никто не думал о работе на иностранных рынках. Однако бродкастеры и зрители были заинтересованы в матчах с европейскими командами. В отличие от НБА или тем более НФЛ в Европе у НХЛ были конкуренты. Тогда начались суперсерии между командами из СССР и Северной Америки. Но если сборная Канады приезжала в Союз, то клубы долгое время играли лишь у себя за океаном. Лишь в 1979-м и 1980-м клубы заехали на турне в Швецию.

Перестройка все поменяла — НХЛ начала «дружеские турне» по странам как Западной Европы, так и Восточной. В 1989-м клубы приезжали в Прагу, Ленинград, Москву, Киев и шведские Карлстад и Эфле. Сейчас такое представить сложно, но спустя год «Миннесота» даже добралась до Воскресенска, чтобы сыграть с «Химиком».

Впоследствии эти предсезонные игры переросли в бренд NHL Challenge, потом — в NHL Premier, а в итоге — в NHL Global Series. Если раньше тренеры и игроки относились к ним как к части подготовки к сезону, то теперь это имиджевые и бизнес-проекты.

Так, за последние 15 лет клубы НХЛ приезжали в Россию, Латвию, Швецию, Чехию, Германию, Финляндию, Словакию, Швейцарию, а также в Китай, Австралию и даже Северную Ирландию. В 2011-м лига приостановила международные матчи, но спустя шесть лет вернула их под новой вывеской.

Ондржей Палат против Пекки Луукконена в матче «Нью-Джерси» — «Баффало» в Праге. Фото Reuters

Как отмечает The Athletic, ни один клуб не отказывается от международного матча, если лига предложит поездку. Наоборот, некоторые франшизы сами находят экстравагантные варианты. Так, представители «Сан-Хосе» заявили, что готовы провести матч в Южной Америке.

Вынесенные игры успешны для НХЛ в экономическом плане. Например, оба матча в Праге в нынешнем сезоне прошли при аншлаге, установив рекорды по продаже на местных сайтах. Полные трибуны собирали стадионы в Австралии и других городах мира. И на играх в Чехии Международная серия-2024 не закончится — в ноябре в финском Тампере сыграют «Даллас» и «Флорида». Кажется, что НХЛ уже смогла окучить весь мир, но на самом деле это только начало.

Почему европейские рынки важны для НХЛ?

НХЛ, как и все другие североамериканские лиги, — сугубо коммерческая организация. Задача франшиз — приносить деньги своим владельцам и другим клубам за счет своего рынка. Если это не удается, то команда переезжает. Либо с прежними, либо с новыми владельцами, как это случилось с «Аризоной».

Международные матчи — одна из возможностей для дополнительного дохода за счет повышения интереса местных болельщиков к бренду и к лиге в целом. The Athletic в 2022-м писал, что именно это — главная задача НХЛ в Европе. А не попытка как-то популяризировать хоккей.

И у НХЛ есть преимущество в сравнении с другими американскими лигами — она более глобализирована, поэтому может активнее зарабатывать на европейских рынках. Это важный аспект, так как НФЛ, НБА и МЛБ зарабатывают намного больше на контрактах с американскими бродкастерами. Для сравнения, вот столько в среднем в год получают лиги по оценке The Hollywood Reporter от национального ТВ.

В этих условиях для лиги важны международные бродкастеры. Точная сумма неизвестна, но в общем эти сделки могут приносить несколько десятков миллионов долларов. Например, «Яндекс», который до 2022-го показывал матчи НХЛ, заплатил за трехлетнее соглашение 6 миллионов.

Чтобы европейским зрителям и бродкастерам было удобнее, в 2018-м лига запустила специальный ТВ-слот — NHL European game of the week. Сейчас он называется NHL Saturday and NHL Sunday. Это специально выделенные матчи в выходные, которые показываются в удобное время — в 19-21 вечера по центральноевропейскому времени.

Всего в нынешнем сезоне будет показано 46 таких матчей. Начнутся трансляции 12 октября игрой между «Бостоном» и «Лос-Анджелесом». В Бостоне в это время будет час дня. И это нельзя назвать ранним слотом для американцев — они привыкли, что в уик-энд спортивные соревнования начинаются в полдень.

Причем в первые сезоны в европейский прайм-тайм НХЛ ставила чуть более 30 встреч. Но их число увеличилось, так как результаты оказались отличными. Например, в Швеции рейтинги NHL Sunday и NHL Saturday на 827% превосходят показатели других матчей. В Финляндии они выше на 670%, в Германии — на 248%, в Чехии и Словакии — на 71% и 40% соответственно.

Из-за этого, а также успехов Международной серии НХЛ вынуждена пересмотреть стратегию взаимодействия лиги с Европой. Если бы не возможность получить санкции из-за политической обстановки, то лига однозначно бы контактировала и с Россией.

Регулярные матчи НХЛ могут пройти в Германии, Швейцарии и Великобритании

После возобновления Международной серии официальные игры регулярки проходили лишь в Швеции, Чехии и Финляндии. Но в будущем ситуация может поменяться. По словам старшего исполнительного вице-президента НХЛ по медиа и международной стратегии Дэвида Пропера, «отношения» с Германией и Швейцарией достигли того момента, когда «предсезонные встречи не работают».

Поэтому с крайне большой вероятностью в будущем здесь, а также в Великобритании пройдут официальные игры. Теперь на европейском рынке НХЛ вынуждена конкурировать с НФЛ и НБА, которые активно раскручиваются на нем в последние годы. Так, НФЛ третий год подряд проведет официальный матч в Германии, а в следующем году заедет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадрид.

Помимо всем привычных стран, НХЛ рассматривает в качестве перспективных рынков Данию, Францию, Норвегию и Латвию. Это не значит, что здесь пройдут матчи, хотя в 2010-м «Финикс» (теперь уже «Юта») приехал в Ригу играть с «Динамо». Например, лига может перенять опыт НФЛ с разделением мира на эксклюзивные рынки. В частности, «Лос-Анджелес Рэмс» реализует свою продукцию и прочие активности в Китае. И больше никто.

В будущем возможна другая революция — календарная. Здесь также есть успешный опыт НФЛ, которая проводит в Лондоне три матча за сезон, но все в разные недели. По словам Пропера, нельзя исключать, что в будущем НХЛ будет отправлять в Европу команды в разное время регулярки. А не только на старте.

Томаш Татар и Боуэн Байрэм в матче «Нью-Джерси» — «Баффало» в Праге. Фото Reuters

Если НХЛ поймет, что выгодно проводить две игры в Праге, но одну в октябре, а другую — через месяц, то она это сделает. То же самое касается и других европейских городов. А Австралия, Япония, Китай или даже Ирландия с Мексикой останутся для предсезонных встреч.

После снятия санкций в будущем НХЛ однозначно начнет работу над матчем в России. Тем более что за последние годы инфраструктура в нашей стране резко улучшилась. Большие современные дворцы есть не только в Москве или Санкт-Петербурге, но еще в Омске, а в следующем году они появятся в Екатеринбурге или в Нижнем Новгороде. И это не говоря о Минске.

НХЛ входит в новую эпоху. Если раньше европейские хоккеисты завоевали США и Канаду, то теперь местные клубы будут пытаться захватывать Старый Свет. Возможно, десятками матчей за сезон.