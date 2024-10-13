Зачем НХЛ нужны вынесенные матчи за пределами Америки? Дело не в популярности хоккея, а в деньгах
На этой неделе полноценно стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Первые официальные матчи прошли еще раньше — в Праге «Нью-Джерси» одержал две победы над «Баффало». И в будущем таких матчей за рубежом может стать еще больше. «СЭ» рассказывает, зачем НХЛ проводит Глобальную серию и как она изменится в будущем.
За последние 15 лет клубы НХЛ заехали даже в Мельбурн и Белфаст
НХЛ — самая мультикультурная лига Северной Америки. 30% всех хоккеистов — это иностранцы. Почти каждый десятый — гражданин Швеции, а каждый 19-й — россиянин. Поэтому и отношение лиги к зарубежным рынкам очень трепетное. Международные матчи начались еще в XX веке, задолго до выхода в Европу НФЛ или НБА.
Первая встреча за пределами Северной Америки прошла еще в 1938 году, когда турне по Великобритании и Франции устроили «Детройт» и «Монреаль». А в 1959-м «Бостон» и «Рейнджерс» устроили грандиозную серию, заехав в Швейцарию, Бельгию, Германию и Австрию.
На протяжении десятилетий никто не думал о работе на иностранных рынках. Однако бродкастеры и зрители были заинтересованы в матчах с европейскими командами. В отличие от НБА или тем более НФЛ в Европе у НХЛ были конкуренты. Тогда начались суперсерии между командами из СССР и Северной Америки. Но если сборная Канады приезжала в Союз, то клубы долгое время играли лишь у себя за океаном. Лишь в 1979-м и 1980-м клубы заехали на турне в Швецию.
Перестройка все поменяла — НХЛ начала «дружеские турне» по странам как Западной Европы, так и Восточной. В 1989-м клубы приезжали в Прагу, Ленинград, Москву, Киев и шведские Карлстад и Эфле. Сейчас такое представить сложно, но спустя год «Миннесота» даже добралась до Воскресенска, чтобы сыграть с «Химиком».
Впоследствии эти предсезонные игры переросли в бренд NHL Challenge, потом — в NHL Premier, а в итоге — в NHL Global Series. Если раньше тренеры и игроки относились к ним как к части подготовки к сезону, то теперь это имиджевые и бизнес-проекты.
Так, за последние 15 лет клубы НХЛ приезжали в Россию, Латвию, Швецию, Чехию, Германию, Финляндию, Словакию, Швейцарию, а также в Китай, Австралию и даже Северную Ирландию. В 2011-м лига приостановила международные матчи, но спустя шесть лет вернула их под новой вывеской.
Как отмечает The Athletic, ни один клуб не отказывается от международного матча, если лига предложит поездку. Наоборот, некоторые франшизы сами находят экстравагантные варианты. Так, представители «Сан-Хосе» заявили, что готовы провести матч в Южной Америке.
Вынесенные игры успешны для НХЛ в экономическом плане. Например, оба матча в Праге в нынешнем сезоне прошли при аншлаге, установив рекорды по продаже на местных сайтах. Полные трибуны собирали стадионы в Австралии и других городах мира. И на играх в Чехии Международная серия-2024 не закончится — в ноябре в финском Тампере сыграют «Даллас» и «Флорида». Кажется, что НХЛ уже смогла окучить весь мир, но на самом деле это только начало.
Почему европейские рынки важны для НХЛ?
НХЛ, как и все другие североамериканские лиги, — сугубо коммерческая организация. Задача франшиз — приносить деньги своим владельцам и другим клубам за счет своего рынка. Если это не удается, то команда переезжает. Либо с прежними, либо с новыми владельцами, как это случилось с «Аризоной».
Международные матчи — одна из возможностей для дополнительного дохода за счет повышения интереса местных болельщиков к бренду и к лиге в целом. The Athletic в 2022-м писал, что именно это — главная задача НХЛ в Европе. А не попытка как-то популяризировать хоккей.
И у НХЛ есть преимущество в сравнении с другими американскими лигами — она более глобализирована, поэтому может активнее зарабатывать на европейских рынках. Это важный аспект, так как НФЛ, НБА и МЛБ зарабатывают намного больше на контрактах с американскими бродкастерами. Для сравнения, вот столько в среднем в год получают лиги по оценке The Hollywood Reporter от национального ТВ.
В этих условиях для лиги важны международные бродкастеры. Точная сумма неизвестна, но в общем эти сделки могут приносить несколько десятков миллионов долларов. Например, «Яндекс», который до 2022-го показывал матчи НХЛ, заплатил за трехлетнее соглашение 6 миллионов.
Чтобы европейским зрителям и бродкастерам было удобнее, в 2018-м лига запустила специальный ТВ-слот — NHL European game of the week. Сейчас он называется NHL Saturday and NHL Sunday. Это специально выделенные матчи в выходные, которые показываются в удобное время — в 19-21 вечера по центральноевропейскому времени.
Всего в нынешнем сезоне будет показано 46 таких матчей. Начнутся трансляции 12 октября игрой между «Бостоном» и «Лос-Анджелесом». В Бостоне в это время будет час дня. И это нельзя назвать ранним слотом для американцев — они привыкли, что в уик-энд спортивные соревнования начинаются в полдень.
Причем в первые сезоны в европейский прайм-тайм НХЛ ставила чуть более 30 встреч. Но их число увеличилось, так как результаты оказались отличными. Например, в Швеции рейтинги NHL Sunday и NHL Saturday на 827% превосходят показатели других матчей. В Финляндии они выше на 670%, в Германии — на 248%, в Чехии и Словакии — на 71% и 40% соответственно.
Из-за этого, а также успехов Международной серии НХЛ вынуждена пересмотреть стратегию взаимодействия лиги с Европой. Если бы не возможность получить санкции из-за политической обстановки, то лига однозначно бы контактировала и с Россией.
Регулярные матчи НХЛ могут пройти в Германии, Швейцарии и Великобритании
После возобновления Международной серии официальные игры регулярки проходили лишь в Швеции, Чехии и Финляндии. Но в будущем ситуация может поменяться. По словам старшего исполнительного вице-президента НХЛ по медиа и международной стратегии Дэвида Пропера, «отношения» с Германией и Швейцарией достигли того момента, когда «предсезонные встречи не работают».
Поэтому с крайне большой вероятностью в будущем здесь, а также в Великобритании пройдут официальные игры. Теперь на европейском рынке НХЛ вынуждена конкурировать с НФЛ и НБА, которые активно раскручиваются на нем в последние годы. Так, НФЛ третий год подряд проведет официальный матч в Германии, а в следующем году заедет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадрид.
Помимо всем привычных стран, НХЛ рассматривает в качестве перспективных рынков Данию, Францию, Норвегию и Латвию. Это не значит, что здесь пройдут матчи, хотя в 2010-м «Финикс» (теперь уже «Юта») приехал в Ригу играть с «Динамо». Например, лига может перенять опыт НФЛ с разделением мира на эксклюзивные рынки. В частности, «Лос-Анджелес Рэмс» реализует свою продукцию и прочие активности в Китае. И больше никто.
В будущем возможна другая революция — календарная. Здесь также есть успешный опыт НФЛ, которая проводит в Лондоне три матча за сезон, но все в разные недели. По словам Пропера, нельзя исключать, что в будущем НХЛ будет отправлять в Европу команды в разное время регулярки. А не только на старте.
Если НХЛ поймет, что выгодно проводить две игры в Праге, но одну в октябре, а другую — через месяц, то она это сделает. То же самое касается и других европейских городов. А Австралия, Япония, Китай или даже Ирландия с Мексикой останутся для предсезонных встреч.
После снятия санкций в будущем НХЛ однозначно начнет работу над матчем в России. Тем более что за последние годы инфраструктура в нашей стране резко улучшилась. Большие современные дворцы есть не только в Москве или Санкт-Петербурге, но еще в Омске, а в следующем году они появятся в Екатеринбурге или в Нижнем Новгороде. И это не говоря о Минске.
НХЛ входит в новую эпоху. Если раньше европейские хоккеисты завоевали США и Канаду, то теперь местные клубы будут пытаться захватывать Старый Свет. Возможно, десятками матчей за сезон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|4
|3
|1
|6
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|3
|3
|0
|6
|2
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|2
|1
|1
|3
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|- : -
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|- : -