Жаркий конфликт в НХЛ.

Смешанные единоборства за последние годы получили невероятную популярность. Объяснение феномена MMA, аудитория которой на топ-турнирах опережает хоккейную и футбольную, — в мощных промоушенах, двигателях индустрии. Другим видам спорта есть чему поучиться у них. Сами бойцы понимают, что кроме грепплинга и ударки существуют пиар-приемы, которые не приносят очков в бою, зато притягивают фанатов и спонсоров. Вспомните треш-токи, дуэли взглядов, трогательные речи после боя. А теперь представьте, что после победы условный боец N скажет: «Я хорошо поработал. Готовлюсь к следующему бою».

Хоккей — не менее эмоциональный вид спорта, и неудивительно, что среди игроков нашелся достойный ответ конфликту Хабиба Нурмагомедова и Коннора Макгрегора. Искусство треш-тока продемонстрировали Артемий Панарин и Брэд Маршан. Все началось в матче 27 ноября между «Рейнджерс» и «Бостоном». Подкованный провокатор Маршан вывел форварда ньюйоркцев из себя словами про Россию, поставив название страны в одно предложение с известным ругательством. Панарин ответил эффектно. Видео, как Артемий бросает крагу в лицо нападающему «Бостона», облетело все социальные сети. Перепалка продолжилась в словесной форме на скамейках запасных, и судьи выписали каждому игроку по успокоительной дисциплинарной «десятке».

Казалось бы, обычное дело — два хоккеиста не поделили шайбу и обменялись любезностями. Но в этой истории важен контекст. Маршан оскорбил родину Панарина, чем и привел форварда «Рейнджерс» в гнев. Артемий пояснил, что зачинщиком конфликта был Брэд, а он только ответил на его слова, защитив свою страну.

У дисциплинарного комитета НХЛ другое видение эпизода. За бросок перчатки Панарина оштрафовали на 5 тысяч долларов за неспортивное поведение, но с его 11-миллионым контрактом это как одна поездка на метро без карты «Тройка».

Когда Маршан закончит с хоккеем, он может выпустить методичку, как вывести из себя любого хоккеиста. Брэд настолько прокачал навык задиры, что попадаются на его удочку даже те, кто никогда не велся на провокации. Доподлинно их разговор с Панариным на льду никто не восстановит слово в слово. Редакторы не пропустят подобные фигуры речи в печать, да и сами игроки не сознаются, что кричали на эмоциях. Остается верить и анализировать комментарии, когда страсти подутихли.

Маршан не захотел спускать историю на тормозах. 30 ноября канадец представил свою версию диалога.

— Я сказал, что в России никто его не любит. И если такие слова заставляют игроков так вести себя, то это самая мягкотелая лига в мире. Могу вас заверить, что со скамейки можно услышать куда более жесткие слова. И если он расплакался из-за этого, то пусть это будет на его совести", — приводит слова Маршана журналист Флуто Шинзава.

Слова Брэда только подтверждают, что он провокатор элитного уровня. Знает, на какие болевые точки надавить, чтобы соперник сорвался. Теперь Панарин в проигрышном положении. Либо Артемий не разобрал английскую речь Маршана, либо сделал вид, что не услышал, и перефразировал оскорбления на более выгодный для себя лад. Либо Брэд продолжил сеанс троллинга и издевается над россиянином, соврав о подробностях конфликта.

В любом случае Артемию, чтобы потушить скандал и повысить репутацию, надо ответить Маршану. Словесно или физически на льду — решит сам хоккеист. Ближайший матч с «Бостоном» намечен на 23 апреля. Не забывайте, что у игроков остаются шансы встретиться тет-а-тет на Олимпиаде. Потенциальный матч России и Канады на любой стадии Игр-2022 получит дополнительный повод для ажиотажа. Лучшим ответом Маршану от Панарина будет победа над «Кленовыми» и пара заброшенных шайб Артемия.