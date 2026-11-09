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Малкин обгонит по очкам великого Селянне? Ветеран «Питтсбурга» продолжает переписывать историю НХЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
Евгений Малкин в объятиях партнеров по «Питтсбургу».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Обзор статистических достижений форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.

Евгений Малкин сделал пять результативных передач в двух матчах турне «Питтсбурга» по Калифорнии, трижды ассистировав партнерам в игре с «Лос-Анджелесом» (5:2) и еще дважды — с «Анахаймом» (2:5). Российский форвард вышел на 20-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ, подвинув канадца Адама Оутса.

В ближайшее время 40-летний нападающий обгонит еще и Брайана Троттье, да и результаты Теему Селянне со Стэном Микитой кажутся вполне доступными. Из действующих игроков выше Малкина располагаются замыкающий десятку Александр Овечкин и подбирающийся к топ-5 Сидни Кросби.

Евгений Малкин. «Тяжелая ситуация». Малкин набирает больше Кросби, но «Питтсбургу» этого мало

В двадцатке лучших компанию 16 канадцам теперь составляют два россиянина, чех и финн. Малкину вполне по силам завершить карьеру в статусе третьего европейского бомбардира в истории: сейчас от Теему Селянне его отделяет 36 очков. А вот цифры Яромира Ягра и Александра Овечкина не будут побиты еще долго. Кстати, в десятку лучших европейцев вот-вот войдет Никита Кучеров, отстающий пока на 11 баллов от шведа Даниэля Альфредссона.

Малкин занимает десятое место в истории НХЛ (и третье в истории франшизы!) по количеству очков, набранных в матчах за один клуб. Выше его располагаются два «пингвина» (Марио Лемье и Сидни Кросби), две легенды «Детройта» и по одному представителю «Эдмонтона», «Колорадо», «Вашингтона», «Бостона» и «Чикаго».

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Евгений Малкин
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ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 15 5 32
2 Нью-Джерси 20 14 6 28
3 Рейнджерс 20 11 9 23
4 Вашингтон 17 10 7 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 17 7 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 19 13 6 28
2 Монреаль 19 12 7 28
3 Бостон 19 13 6 27
4 Оттава 20 12 8 26
5 Флорида 20 11 9 24
6 Баффало 19 8 11 20
7 Торонто 21 8 13 18
8 Детройт 20 7 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 21 14 7 32
2 Нэшвилл 19 10 9 25
3 Колорадо 20 11 9 25
4 Даллас 18 10 8 22
5 Юта 20 10 10 22
6 Виннипег 20 9 11 21
7 Сент-Луис 19 9 10 20
8 Чикаго 19 5 14 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 20 14 6 31
2 Вегас 20 13 7 28
3 Анахайм 19 10 9 21
4 Сиэтл 17 9 8 19
5 Сан-Хосе 21 8 13 18
6 Калгари 19 8 11 17
7 Лос-Анджелес 17 5 12 12
8 Ванкувер 20 3 17 7
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18.11
13.11 03:00 Торонто – Миннесота 2 : 5
13.11 03:00 Флорида – Детройт 5 : 4
13.11 03:00 Оттава – Колорадо 4 : 3 ОТ
13.11 03:00 Коламбус – Тампа-Бэй 1 : 3
13.11 03:00 Нью-Джерси – Вашингтон 5 : 2
13.11 03:00 Бостон – Монреаль 2 : 5
13.11 04:00 Чикаго – Баффало 3 : 2 ОТ
13.11 04:00 Даллас – Виннипег 3 : 8
13.11 05:00 Юта – Сент-Луис 0 : 1 Б
13.11 06:00 Лос-Анджелес – Айлендерс 2 : 5
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