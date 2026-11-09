Малкин обгонит по очкам великого Селянне? Ветеран «Питтсбурга» продолжает переписывать историю НХЛ
Евгений Малкин сделал пять результативных передач в двух матчах турне «Питтсбурга» по Калифорнии, трижды ассистировав партнерам в игре с «Лос-Анджелесом» (5:2) и еще дважды — с «Анахаймом» (2:5). Российский форвард вышел на 20-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ, подвинув канадца Адама Оутса.
В ближайшее время 40-летний нападающий обгонит еще и Брайана Троттье, да и результаты Теему Селянне со Стэном Микитой кажутся вполне доступными. Из действующих игроков выше Малкина располагаются замыкающий десятку Александр Овечкин и подбирающийся к топ-5 Сидни Кросби.
В двадцатке лучших компанию 16 канадцам теперь составляют два россиянина, чех и финн. Малкину вполне по силам завершить карьеру в статусе третьего европейского бомбардира в истории: сейчас от Теему Селянне его отделяет 36 очков. А вот цифры Яромира Ягра и Александра Овечкина не будут побиты еще долго. Кстати, в десятку лучших европейцев вот-вот войдет Никита Кучеров, отстающий пока на 11 баллов от шведа Даниэля Альфредссона.
Малкин занимает десятое место в истории НХЛ (и третье в истории франшизы!) по количеству очков, набранных в матчах за один клуб. Выше его располагаются два «пингвина» (Марио Лемье и Сидни Кросби), две легенды «Детройта» и по одному представителю «Эдмонтона», «Колорадо», «Вашингтона», «Бостона» и «Чикаго».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|15
|5
|32
|2
|Нью-Джерси
|20
|14
|6
|28
|3
|Рейнджерс
|20
|11
|9
|23
|4
|Вашингтон
|17
|10
|7
|20
|5
|Айлендерс
|18
|8
|10
|20
|6
|Питтсбург
|19
|7
|12
|16
|7
|Филадельфия
|21
|5
|16
|16
|8
|Коламбус
|17
|7
|10
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|19
|13
|6
|28
|2
|Монреаль
|19
|12
|7
|28
|3
|Бостон
|19
|13
|6
|27
|4
|Оттава
|20
|12
|8
|26
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|24
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|20
|7
|Торонто
|21
|8
|13
|18
|8
|Детройт
|20
|7
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|21
|14
|7
|32
|2
|Нэшвилл
|19
|10
|9
|25
|3
|Колорадо
|20
|11
|9
|25
|4
|Даллас
|18
|10
|8
|22
|5
|Юта
|20
|10
|10
|22
|6
|Виннипег
|20
|9
|11
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|9
|10
|20
|8
|Чикаго
|19
|5
|14
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|20
|13
|7
|28
|3
|Анахайм
|19
|10
|9
|21
|4
|Сиэтл
|17
|9
|8
|19
|5
|Сан-Хосе
|21
|8
|13
|18
|6
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|7
|Лос-Анджелес
|17
|5
|12
|12
|8
|Ванкувер
|20
|3
|17
|7
|13.11
|03:00
|Торонто – Миннесота
|2 : 5
|13.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|5 : 4
|13.11
|03:00
|Оттава – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|13.11
|03:00
|Коламбус – Тампа-Бэй
|1 : 3
|13.11
|03:00
|Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 2
|13.11
|03:00
|Бостон – Монреаль
|2 : 5
|13.11
|04:00
|Чикаго – Баффало
|3 : 2 ОТ
|13.11
|04:00
|Даллас – Виннипег
|3 : 8
|13.11
|05:00
|Юта – Сент-Луис
|0 : 1 Б
|13.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Айлендерс
|2 : 5