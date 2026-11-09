Малкин обгонит по очкам великого Селянне? Ветеран «Питтсбурга» продолжает переписывать историю НХЛ

Обзор статистических достижений форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.

Евгений Малкин сделал пять результативных передач в двух матчах турне «Питтсбурга» по Калифорнии, трижды ассистировав партнерам в игре с «Лос-Анджелесом» (5:2) и еще дважды — с «Анахаймом» (2:5). Российский форвард вышел на 20-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ, подвинув канадца Адама Оутса.

В ближайшее время 40-летний нападающий обгонит еще и Брайана Троттье, да и результаты Теему Селянне со Стэном Микитой кажутся вполне доступными. Из действующих игроков выше Малкина располагаются замыкающий десятку Александр Овечкин и подбирающийся к топ-5 Сидни Кросби.

В двадцатке лучших компанию 16 канадцам теперь составляют два россиянина, чех и финн. Малкину вполне по силам завершить карьеру в статусе третьего европейского бомбардира в истории: сейчас от Теему Селянне его отделяет 36 очков. А вот цифры Яромира Ягра и Александра Овечкина не будут побиты еще долго. Кстати, в десятку лучших европейцев вот-вот войдет Никита Кучеров, отстающий пока на 11 баллов от шведа Даниэля Альфредссона.

Малкин занимает десятое место в истории НХЛ (и третье в истории франшизы!) по количеству очков, набранных в матчах за один клуб. Выше его располагаются два «пингвина» (Марио Лемье и Сидни Кросби), две легенды «Детройта» и по одному представителю «Эдмонтона», «Колорадо», «Вашингтона», «Бостона» и «Чикаго».