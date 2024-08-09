Шестеркин превзошел Василевского, Бобровский ниже Сорокина: наши вратари в топ-10 НХЛ

Рейтинг лучших голкиперов североамериканской лиги.

Телесеть NHL Network составила обновленный список лучших вратарей НХЛ «прямо сейчас». Год назад россияне заняли весь топ-3, на этот раз в список вошла четверка наших голкиперов.

Фото Global Look Press

Сергей Бобровский («Флорида») — 7-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 36-17-4 (победы, поражения в основное время, поражения в овертайме или серии буллитов), КН 2,37 (среднее число пропущенных голов за матч), %ОБ 91,5 (процент отраженных бросков), СМ/И 6/58 (матчи на ноль и общее число игр).

Обладатель двух призов «Везина Трофи» лучшему вратарю лиги (2013, 2017) в этом сезоне добавил главное недостающее достижение в 14-летней североамериканской карьере и помог «Пантерз» выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли. Бобровский после выхода в финал-2023 провел сильный регулярный чемпионат и вошел в тройку номинантов «Везины».

В чемпионском плей-офф россиянин выходил в стартовом составе во всех 24 матчах и оформил 16 побед. Сергей выдал спасение года в противостоянии с «Тампой», засушил атаку «Эдмонтона» на старте финала и вместе с командой добыл победу в седьмом матче. Голкипер в сентябре отметит 36-летие, но избегает любых признаков замедления и продолжает играть на высочайшем уровне. В масштабном проекте «СЭ» по выбору лучшего хоккеиста России-2024 именно он занял первое место.

Фото Global Look Press

Илья Сорокин («Айлендерс») — 5-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 25-19-12, КН 3,01, %ОБ 90,9, СМ/И 2/56.

Сорокин после сильного сезона провел довольно противоречивый, самый слабый по коэффициенту надежности и отраженным броскам за четыре года в НХЛ. Принявший «Айлс» Патрик Руа во второй части регулярки стал все больше доверять другому россиянину и своему старому знакомому Семену Варламову.

Опытный экс-голкипер «Вашингтона» и «Колорадо» был первым выбором в Кубке Стэнли, его 29-летний соотечественник получил лишь один шанс. Вместе с тем Илья остается одним из лучших игроков команды и едва ли не главной надеждой в борьбе за место в плей-офф. Этот статус подтверждает подписанный год назад контракт, который теперь вступает в силу — на 8 лет со средней зарплатой 8,25 миллиона долларов.

Фото Global Look Press

Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 3-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 30-20-2, КН 2,90, %ОБ 90,0, СМ/И 2/52.

Василевский возглавлял этот рейтинг лучших вратарей НХЛ на протяжении пяти лет. Обладатель «Везины» (2019), Кубка Стэнли (2020, 2021) и «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф (2021) провел самый скромный из десяти сезонов в лиге по коэффициенту надежности.

Основной голкипер «Тампы» из-за операции на спине по поводу межпозвоночной грыжи взял паузу в сентябре и вернулся в конце ноября, пропустил 20 матчей на старте сезона, но все равно успел провести больше 50 игр и в седьмой раз подряд выиграл как минимум 30 раз в регулярке. 30-летний россиянин лидирует в лиге по числу побед после дебюта в сезоне-2015/16 (286) и остается одним из самых заметных игроков своего амплуа.

Фото Global Look Press

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 1-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 36-17-2, КН 2,58, %ОБ 91,3, СМ/И 4/55.

Шестеркин впервые возглавил подобный рейтинг после второго места в прошлогоднем списке. В плей-офф все могли убедиться, насколько хорош Игорь. Игра вратаря «Рейнджерс» стала одним из ключевых факторов в серии с «Каролиной», а затем помогла ньюйоркцам дойти до шестого матча финала конференции против будущего чемпиона — «Флориды».

Обладатель «Везины» и финалист номинации «Харт Трофи» самому ценному игроку лиги (2022) высоко поднял планку, был не очень доволен собой в регулярке и чаще желаемого уступал место в старте опытному Джонатану Куику, но после паузы на Матч звезд вернулся на элитный уровень и провел плей-офф без замен. В Северной Америке ждут, что в последний год действия контракта 28-летний россиянин может получить рекордное для игроков своего амплуа соглашение. Он точно входит в число голкиперов, которых предпочли бы видеть в воротах команды в решающей игре Кубка Стэнли.