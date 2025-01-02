Овечкин уступает Кросби. В Америке снова поставили Александра на ступень ниже в топ-25 игроков НХЛ

Лучшие в североамериканской лиге за 25 лет.

Канадский спортивный канал Sportsnet представил рейтинг хоккеистов НХЛ этого столетия. Эксперты медиахолдинга назвали 25 лучших за 25 лет. Такой формат летом 2024 года использовал другой крупный вещатель лиги — американский спортивный канал ESPN, а осенью — канадская медиакомпания The Score. В их списки попали пятеро россиян — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский и Павел Дацюк.

В Sportsnet превратили выбор в своеобразную игру. Список лучших не составляется без готовности ввязаться в спор. Обсуждение в цивилизованном ключе — неотъемлемая часть веселья. Прежде чем его начинать, появляется предложение не забывать: чтобы включить любого самого-самого и точно заслужившего это кандидата в топ-25, из него требуется убрать другого невероятно классного и талантливого исполнителя.

Авторы канала назвали единственный конкретный критерий — не менее 400 сыгранных матчей регулярного чемпионата с сезона-1999/2000. Автоматически вне списка остался Петр Форсберг. Яромир Ягр всей своей карьерой мог претендовать на позиции в первой тройке, но здесь вовсе не попал в рейтинг, а вместе с ним Мартин Сан-Луи, Стивен Стэмкос и не только. Поклонники этих замечательных, заслуженных и очень мастеровитых игроков могут возмущаться, но в процессе сокращения кандидатов им в том числе не нашлось места.

Североамериканские выборщики выделяли суперзвезд самых успешных команд с невероятными индивидуальными достижениями. За пределами этой маленькой группы избранных обращали внимание на многолетних лидеров лиги с выдающимися послужными списками. В качестве альтернативы — на игроков с непродолжительным, но очевидным доминированием в своем амплуа. И также на хоккеистов, которых лучше всего можно описать словом «победитель».

При подобном выборе в топ-25 вошли четыре россиянина — Дацюк, Овечкин, Малкин, Кучеров. И вот с какими формулировками попали в рейтинг наши звезды и первая тройка.

Фото Global Look Press

19. Евгений Малкин

Соблазнительно назвать Джино своего рода Робином при Бэтмене — главной звезде «Питтсбурга» Сидни Кросби, но работа россиянина более чем самодостаточна. Именно Малкин, а не Кросби получил «Конн Смайт Трофи» после первой совместной победы в Кубке Стэнли в 2009-м. В сезоне-2011/12 он собрал хет-трик наград для больших мальчиков — «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи» (самому ценному и выдающемуся игроку лиги по версии журналистов и самих игроков, лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). Малкин — дважды самый результативный игрок лиги, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, начал свою карьеру с «Колдер Трофи» лучшему новичку в 2007 году. По числу очков в плей-офф в этом столетии его превосходит только одноклубник Кросби (180 против 201).

Фото Global Look Press

8. Никита Кучеров

Кучеров с 128 очками в сезоне-2018/19 взял «Харт», «Тед Линдсей» и «Арт Росс». Он первым в лиге более чем за десять лет набрал не менее 120 очков и показал наивысшую результативность после Марио Лемье — 161 в 1995/96. Россиянин — дважды лучший бомбардир сезона и двукратный обладатель Кубка Стэнли, совершенно безжалостный в плей-офф. С 2020-го по 2022-й «Тампа» трижды подряд вышла в финал, а Кучеров был лучшим с 59 очками в 46 играх. Он лидировал по результативности в чемпионских плей-офф в 2020-м и 2021-м и стал первым игроком с таким достижением после Лемье в 1991-м и 1992-м.

Фото Global Look Press

7. Павел Дацюк

В данном списке есть только один парень, чья фамилия обыгрывается собственным прилагательным в этом столетии. И это — величественный центрфорвард «Детройта», который мог украсть шайбу у соперника в зоне «Ред Уингз», блеснуть на льду, обойти защитника фирменным «дацюкским» маневром и поднять всех на «Джо Луис Арене» со своих мест. Если можно было бы точно посчитать, сколько раз игрок НХЛ заставлял других ребят из лучшей лиги мира просто качать головой, то Дацюк и Коннор Макдэвид, вероятно, разделили бы победу. Дацюк выиграл «Селке Трофи» лучшему нападающему оборонительного плана трижды подряд с 2008-го по 2010-й, а потом трижды подряд был третьим в опросе. Он также собрал четыре подряд «Леди Бинг Трофи» за образец честной спортивной борьбы и выдающееся мастерство с 2006-го по 2009-й. За четыре сезона с 2005/06 по 2008/09 Дацюк по результативности в лиге (368) шел сразу после Сидни Кросби (397), Александра Овечкина (420) и Джо Торнтона (421). По сути это означает, что он в течение длительного периода был одновременно лучшим форвардом оборонительного плана и одним из лучших атакующих игроков. Волшебник был новичком в звездной команде «Уингз», которая выиграла Кубок Стэнли в 2002-м. И он был движущей силой той команды, которая снова стала чемпионом в 2008-м и уступила «Питтсбургу» в финале в 2009-м.

Фото Global Look Press

3. Коннор Макдэвид

Через пять лет Макдэвид, скорее всего, будет первым в топ-25. Досадно, что его карьера в основном совпала с временем, когда международный хоккей для лучших из лучших встал на паузу. И волнительно осознавать, что теперь он будет представлять Канаду на различных турнирах в ближайшие годы. Коннор через пару недель отметит 28-летие, к этому возрасту он выиграл четыре «Тед Линдсей Эворд» — больше, чем любые звезды этого столетия, включая Сидни Кросби и Александра Овечкина. Макдэвид также пять раз был лучшим бомбардиром сезона, тогда как никто другой не становился им больше двух. Его средняя результативность в 1,58 очка за матч выше показателей любого хоккеиста с 70 и более играми в плей-офф в этом веке. Если Коннор сможет прибрать к своим руками Кубок Стэнли и олимпийское золото в следующие десять лет, то создаст себе репутацию лучшего из лучших, кто когда-либо это делал.

Фото Global Look Press

2. Александр Овечкин

Пока вы прочтете это, Овечкин может приблизиться на гол или два к рекордной отметке Уэйна Гретцки в 894. Если не будет больше травм, он закончит карьеру лучшим снайпером в истории НХЛ, возможно, даже доберется до 895 голов в этом сезоне в заданном невероятном темпе в возрасте 39 лет. Овечкин — девятикратный обладатель «Рокет Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата, кроме него три таких приза в этом столетии взял только Остон Мэттьюс. Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли в 2018-м убрала все пятна, которые могли остаться на карьере Ови — и он провел то лето за празднованием данного факта. С того момента, как он вышел на лед в 2005-м и дважды забил в первом матче в НХЛ, Овечкин несет изобилие и голы на каждую площадку, на которой играет. У Великой Восьмерки на полке есть «Конн Смайт» и «Арт Росс», по три «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон/Тед Линдсей Эворд».

Фото Global Look Press

1. Сидни Кросби

«Малыш» появился со всеми обещаниями и выполнил каждое из них. Если бы 22-летний Кросби просто решил завершить карьеру после золотого гола за Канаду на домашней Олимпиаде-2010, в своей стране он все равно был бы легендой всех времен. За исключением пары страшных сезонов, когда его выбивали сотрясения мозга, история Кросби — это блеск от начала до конца. В 37 лет он все еще невероятный двусторонний центрфорвард №1. Число железа в его коллекции ничтожно мало для игрока такого уровня — два «Харта», три «Пирсона/Линдсея», по два «Арт Росса» и «Рокет Ришара». Вместе с тем он единственный хоккеист в этом столетии с двумя «Конн Смайтами», и эти две награды подряд в 2016-м и 2017-м закрепили за Сидом статус лучшего игрока всех времен. Не забывайте, что Кросби вдобавок к голу в овертайме вратарю США Райану Миллеру в 2010-м также забил в решающем отрыве Хенрику Лундквисту в финале Олимпиады-2014, помог Канаде выиграть 3:0 и взять второе подряд золото. И с учетом того, как он все еще играет, у Кросби есть все шансы добавить в коллекцию больше международных титулов на заключительном этапе своей блестящей карьеры.

ESPN и Sportsnet в своих рейтингах 25 лучших хоккеистов НХЛ с начала столетия вывели одинаковые тройки: Сидни Кросби — первый, Александр Овечкин — второй, Коннор Макдэвид — третий. Капитан «Эдмонтона» в случае больших командных побед и новых индивидуальных достижения вполне может пройти Ови с Сидом в числе величайших игроков с начала века и не только, но здесь и сейчас уступает главным суперзвездам лиги с начала 2000-х. У североамериканцев Кросби снова стоит выше Овечкина. Справедливо или нет, каждый может решить сам.