Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:15

Мичкову пригрозили ссылкой в запас — и он сразу забил! Русский суперталант шокирует вратарей НХЛ хитрющими бросками

Мичков забил гол и отдал пас в матче с «Лос-Анджелесом»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Мичков (№39).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Гол плюс пас от Матвея в матче с «Лос-Анджелесом».

«Проблема в недостаточной интенсивности его игры и уровне энергии. Ни катание, ни самоотдача не соответствовали нужному уровню. Уже перед перерывом было видно, что ему тяжело. Если потребуется, я приму решение вывести его из состава или оставить на скамейке на время. Это мое решение», — сказал главный тренер «Фидадельфии» Джон Торторелла про Матвея Мичкова после вчерашнего матча с «Анахаймом».

Матвей Мичков. «Это не уровень НХЛ». Мичков без очков уже семь матчей подряд — и тренер снова грозит посадить его в запас

С учетом бэк-ту-бэка угроза вновь оставить россиянина смотреть игру с трибуны, как уже случалось дважды в этом сезоне, казалась вполне реальной. Но то ли это была попытка разозлить Мичкова (причем удачная!), то ли наоборот Торторелла переспал с радикальной мыслью и решил, что еще больше нервировать главную молодую звезду клуба не стоит. По игровому времени Матвей не был среди лидеров «Флайерз» (больше 16 минут), но и жесткого урезания тоже не случилось.

Мичков не набирал очки целых семь матчей подряд — в отличие от главного конкурента в борьбе за «Колдер» Маклина Селебрини, россиянин чаще попадает в протокол сериями, но при этом он и более нестабилен. Сегодня Матвей наконец смог прервать эту неудачную полосу — и сразу отметился и голом, и ассистом.

Причем оба очка Мичков заработал благодаря своей фишке, от которой уже пострадали некоторые вратари НХЛ — и можно не сомневаться, что пострадают еще многие. У россиянина нет самого сильно броска в лиге (и не будет) — но есть один из самых хитрых. Матвей не боится проверять голкиперов из позиций, из которых не будет пробовать забить любой другой хоккеист.

Сегодня броски Мичкова застали врасплох чеха Давида Риттиха из «Лос-Анджелеса». Сначала после его неожиданного выстрела с отрицательного угла шайбу в ворота добил Скотт Лоутон.

А затем Матвей забил сам, снова бросив из-за ворот — разумеется, не в створ, а в самого Риттиха. И шайба рикошетом от голкипера залетела в сетку. Большинство форвардов даже бы не подумало о таком броске — но для Мичкова это само собой разумеющееся.

У россиянина стало 29 (12+17) очков после 35 матчей: от графика «очко за игру» он отстал довольно далеко, но одна удачная серия вроде той, что была в начале декабря — и появится шанс вернуться к элитным цифрам. Главное, что эти баллы и особенно гол психологически могут раскрепостить Матвея, которому теперь не нужно будет переживать из-за возможной ссылки в запас.

«Филадельфия» дважды выходила в счете после результативных атак с участием Мичкова, но снова получила слишком много в свои ворота (играл Алексей Колосов) и уступила. По пропущенным голам «Флайерз» на третьем месте с конца в лиге (136) и на первом за последние десять матчей (42). Мичков и другие полевые хоккеисты могут креативить впереди сколько угодно, но по бразильской система «Филадельфия» явно выигрывать не будет — это не «Тампа» или «Колорадо».

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Лавров сообщил о нежелании России участвовать в новом «саммите мира» Зеленского
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Юрист заявил о невозможности вывезти тело Бугаева из зоны СВО из-за боевых действий
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Уткин, Дмитриева, Буре, Писеев… Кто из звезд российского спорта умер в 2024 году
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

24 гола за Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 36 24 12 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 37 14 23 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 25 11 53
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 35 14 21 32
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 00:00
Анахайм – Эдмонтон
 5 : 3
30.12 01:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 2 : 5
30.12 01:00
Детройт – Вашингтон
 4 : 2
30.12 01:30
Питтсбург – Айлендерс
3 : 2
30.12 04:00
Вегас – Калгари
 3 : 0
30.12 04:00
Миннесота – Оттава
 1 : 3
30.12 04:30
Чикаго – Даллас
 - : -
30.12 05:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости