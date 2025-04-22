Безумие в Лос-Анджелесе: «Эдмонтон» горел 0:4, сравнял, но все равно проиграл. У Кузьменко три очка
Кубок Стэнли. 1/4 финала конференции
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:0, 2:1, 2:4)
Голы: Кузьменко — 1 (бол., Фиала, Кемпе), 2:49 — 1:0. Байфилд — 1 (Даути, Андерсон), 19:27 — 2:0. Кемпе — 1 (Кузьменко, Копитар), 34:47 — 3:0. Дано — 1 (Байфилд), 37:43 — 4:0. Драйзайтль — 1 (Макдэвид, Бушар), 39:54 — 4:1. Янмарк — 1 (Фредерик, Дж. Скиннер), 42:19 — 4:2. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Кузьменко), 44:59 — 5:2. Перри — 1 (Макдэвид, Бушар), 47:43 — 5:3. Хаймэн — 1 (Макдэвид, Перри), 57:56 — 5:4. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Бушар), 58:32 — 5:5. Дано — 2 (Мур), 59:18 — 6:5.
Вратари: Кемпер — С. Скиннер (56:22 — 57:56, 58:14 — 58:32, 59:24).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (8+9+13) — 25 (6+4+15).
Наши: Гавриков (19.38/0/0), Кузьменко (17.09/5/+1) — Подколзин (11.17/1/0).
22 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18 145 зрителей.
Счет в серии: 1-0
Четвертый год подряд «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» надоедают друг другу в первом раунде плей-офф. Причина — в системе деления команд не дивизионы, от которой НХЛ давно пора избавиться, чтобы исключить постоянные повторения пар. С другой стороны, таким образом и формируются принципиальные противостояния. «Ойлерз» выбивали «Кингз» три года подряд, и именно сейчас «Короли» выглядят наиболее готовыми, чтобы сломать эту тенденцию. Старт серии в Лос-Анджелесе подарил безумный матч с обилием заброшенных шайб, который завершился победой хозяев.
До 40-й минуты игра складывалась по плану главного тренера «Кингз» Джима Хиллера. Его команда быстро повела в счете. Перезапустивший в «Лос-Анджелесе» карьеру Андрей Кузьменко продолжает намекать, что летом не планирует возвращаться в КХЛ. Сегодня он начал голевую феерию, реализовав первое большинство в матче. Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер пропустил вторым же броском.
Далее положение гостей становилось печальнее и печальнее. Куинтон Байфилд еще до перерыва упрочил перевес «Королей». Второй период принес им еще два гола — отличились Адриан Кемпе, которому ассистировал Кузьменко, и Филлип Дано. Матч шел к уверенной победе «Лос-Анджелеса». Достаточно напомнить, что две последние игры с «Ойлерз» в регулярке закончились сухими победами «Кингз» — 5:0 и 3:0. Причем они состоялись совсем недавно — 6 и 15 апреля. Однако сегодня Крис Ноблаух смог воодушевить своих парней, которые сделали мощный камбэк за третий период.
Возвращение «Эдмонтона» началось еще во второй 20-минутке. Важную шайбу забросил Леон Драйзайтль за шесть секунд до сирены. С отставанием в «минус 3» гости вышли на третий период. Тогда и началось главное безумие. «Ойлерз» превратили безнадежные, как казалось, 1:4 в 3:5 к 48-й минуте. «Лос-Анджелес» пошатнулся и упустил комфортный перевес. А в жаркой концовке гости забросили еще две шайбы и сравняли счет. Не обошлось без вклада Коннора Макдэвида — лидер «Эдмонтона» ассистировал Заку Хайману при четвертом голе, а через 36 секунд забил спасительный пятый.
«Ойлерз» совершили подвиг, отыгравшись с 0:4. Однако «Кингз» не смутили четыре пропущенные шайбы за период. На последней минуте хозяева организовали стремительную контратаку, которая завершилась победным голом Филиппа Дано. А начал ее Владислав Гавриков — именно он вывел шайбу в среднюю зону, где ее подхватил Тревор Мур. За оставшиеся 42 секунды «Эдмонтон» спастись не успел.
За третий период обе команды полетали на эмоциональных качелях. После камбэка «Ойлерз» матч шел к овертайму, но пропущенная шайба обнулила все старания гостей. Серия началась с драматичной игры — такие матчи, как любят говорить тренеры, очень нравятся болельщикам. Впрочем, не сомневаемся, что и дальнейший ее сценарий будет держать в напряжении. Этим соперникам есть что доказывать друг другу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|22.04
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|22.04
|02:30
|
Виннипег – Сент-Луис
|2 : 1
|22.04
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 5