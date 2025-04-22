Безумие в Лос-Анджелесе: «Эдмонтон» горел 0:4, сравнял, но все равно проиграл. У Кузьменко три очка

«Кингз» и «Ойлерз» огненно начали серию первого раунда плей-офф.

Кубок Стэнли. 1/4 финала конференции

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:0, 2:1, 2:4)

Голы: Кузьменко — 1 (бол., Фиала, Кемпе), 2:49 — 1:0. Байфилд — 1 (Даути, Андерсон), 19:27 — 2:0. Кемпе — 1 (Кузьменко, Копитар), 34:47 — 3:0. Дано — 1 (Байфилд), 37:43 — 4:0. Драйзайтль — 1 (Макдэвид, Бушар), 39:54 — 4:1. Янмарк — 1 (Фредерик, Дж. Скиннер), 42:19 — 4:2. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Кузьменко), 44:59 — 5:2. Перри — 1 (Макдэвид, Бушар), 47:43 — 5:3. Хаймэн — 1 (Макдэвид, Перри), 57:56 — 5:4. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Бушар), 58:32 — 5:5. Дано — 2 (Мур), 59:18 — 6:5.

Вратари: Кемпер — С. Скиннер (56:22 — 57:56, 58:14 — 58:32, 59:24).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (8+9+13) — 25 (6+4+15).

Наши: Гавриков (19.38/0/0), Кузьменко (17.09/5/+1) — Подколзин (11.17/1/0).

22 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18 145 зрителей.

Счет в серии: 1-0

Четвертый год подряд «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» надоедают друг другу в первом раунде плей-офф. Причина — в системе деления команд не дивизионы, от которой НХЛ давно пора избавиться, чтобы исключить постоянные повторения пар. С другой стороны, таким образом и формируются принципиальные противостояния. «Ойлерз» выбивали «Кингз» три года подряд, и именно сейчас «Короли» выглядят наиболее готовыми, чтобы сломать эту тенденцию. Старт серии в Лос-Анджелесе подарил безумный матч с обилием заброшенных шайб, который завершился победой хозяев.

До 40-й минуты игра складывалась по плану главного тренера «Кингз» Джима Хиллера. Его команда быстро повела в счете. Перезапустивший в «Лос-Анджелесе» карьеру Андрей Кузьменко продолжает намекать, что летом не планирует возвращаться в КХЛ. Сегодня он начал голевую феерию, реализовав первое большинство в матче. Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер пропустил вторым же броском.

Далее положение гостей становилось печальнее и печальнее. Куинтон Байфилд еще до перерыва упрочил перевес «Королей». Второй период принес им еще два гола — отличились Адриан Кемпе, которому ассистировал Кузьменко, и Филлип Дано. Матч шел к уверенной победе «Лос-Анджелеса». Достаточно напомнить, что две последние игры с «Ойлерз» в регулярке закончились сухими победами «Кингз» — 5:0 и 3:0. Причем они состоялись совсем недавно — 6 и 15 апреля. Однако сегодня Крис Ноблаух смог воодушевить своих парней, которые сделали мощный камбэк за третий период.

Возвращение «Эдмонтона» началось еще во второй 20-минутке. Важную шайбу забросил Леон Драйзайтль за шесть секунд до сирены. С отставанием в «минус 3» гости вышли на третий период. Тогда и началось главное безумие. «Ойлерз» превратили безнадежные, как казалось, 1:4 в 3:5 к 48-й минуте. «Лос-Анджелес» пошатнулся и упустил комфортный перевес. А в жаркой концовке гости забросили еще две шайбы и сравняли счет. Не обошлось без вклада Коннора Макдэвида — лидер «Эдмонтона» ассистировал Заку Хайману при четвертом голе, а через 36 секунд забил спасительный пятый.

«Ойлерз» совершили подвиг, отыгравшись с 0:4. Однако «Кингз» не смутили четыре пропущенные шайбы за период. На последней минуте хозяева организовали стремительную контратаку, которая завершилась победным голом Филиппа Дано. А начал ее Владислав Гавриков — именно он вывел шайбу в среднюю зону, где ее подхватил Тревор Мур. За оставшиеся 42 секунды «Эдмонтон» спастись не успел.

За третий период обе команды полетали на эмоциональных качелях. После камбэка «Ойлерз» матч шел к овертайму, но пропущенная шайба обнулила все старания гостей. Серия началась с драматичной игры — такие матчи, как любят говорить тренеры, очень нравятся болельщикам. Впрочем, не сомневаемся, что и дальнейший ее сценарий будет держать в напряжении. Этим соперникам есть что доказывать друг другу.