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В «Монреале» растет новый суперзащитник. Американский гений отберет «Колдер» у Мичкова?

Защитник «Монреаля» Хатсон лидирует по очкам среди новичков сезона НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты Лэйн Хатсон и Матвей Мичков
Лэйн Хатсон и Матвей Мичков.
Фото Getty Images, USA Today Sports
20-летний защитник Лэйн Хатсон — лучший бомбардир НХЛ среди новичков.

В гонке за «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку сезона НХЛ, появился новый фаворит. По очкам он уже обогнал и Маклина Селебрини из «Сан-Хосе», и забуксовавшего Матвея Мичкова, играя при этом в кризисном «Монреале». Знакомьтесь, защитник Лэйн Хатсон. 20-летний американец проводит первый полноценный сезон в НХЛ и за 40 матчей насобирал 30 (3+27) очков.

Надежда «Монреаля»

«Канадиенс» после выхода в финал-2021 три сезона подряд пролетали мимо плей-офф. Команду затянуло в перестройку, и ее будущие очертания формируют проспекты, выбранные на драфтах. Их за последние годы набралось достаточно много: семь хоккеистов только из первых раундов с 2020 года.

Конечно, уже зашли в НХЛ далеко не все. Ивана Демидова ждут в «Монреале» через год, а австрийский защитник Давид Райнбахер, пятый пик драфта-2023, перенес операцию и выбыл как минимум до февраля. В основу попадают не только первораундники. «Канадиенс» выбрали Хатсона в 2022 году под 62-м номером, и в сезоне-2024/25 Лэйн полноценно закрепился в основном составе.

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Ростер «Монреаля» молодой. По среднему возрасту — второй в лиге после «Баффало» (25,91). Команда строится на перспективу. На прогрессирующего Хатсона в клубе возлагают большие надежды. Как минимум потому что Лэйн с первого сезона показал, что может быть полезен, играя в две стороны. Мобильные защитники, которые умеют подключаться к атакам и не забывающие о прямых обязанностях, очень ценятся в современном хоккее.

В «Канадиенс» 20-летний американец забронировал место в первой паре обороны с опытным Майклом Мэтисоном и первой спецбригаде большинства. Мартен Сен-Луи доверяет парню, а Хатсон пользуется тренерской протекцией. Молодой защитник — третий бомбардир и второй ассистент «Монреаля».

Последний раз представитель «Канадиенс» выигрывал «Колдер» в далеком 1972 году. Награду вручили легендарному в будущем вратарю Кену Драйдену. У Хатсона прекрасные шансы, чтобы прервать длинное затишье «Монреаля». Статистика защитника подкупает. По средней результативности Лэйн опережает темп Морица Зайдера, выигравшего «Колдер» в 2022 году, но уступает Кэйлу Макару, обладателю награды в 2020-м. А главное — Хатсон становится доминирующим игроком и действует результативнее прямых конкурентов за «Колдер» — Селебрини и Мичкова.

Лэйн Хатсон (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Поднялся из студенческой лиги

Мягкое катание, маневренность и игровой интеллект делают Хатсона особенным. За первые 40 матчей за «Монреаль» защитник показал, как выживать и быть полезным в современной НХЛ с ростом 178 сантиметров. Сен-Луи дает Лэйну шанс раскрыть свой талант в «Монреале». Парень избежал ссылки в АХЛ и поднялся в основу из студенческой NCAA, где провел два сезона за Университет Бостона и показал прекрасную статистику: 97 очков за 77 матчей. Причем во второй год играл вместе с Селебрини. Маклин, конечно, обогнал Хатсона по очкам, но место второго бомбардира команды американец сохранил.

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Престиж студенческой лиги растет с каждым годом. Достаточно изучить состав победителей последнего МЧМ. 95 процентов ростера США — представители NCAA. Многие талантливые юниоры выбирают университетские команды, где совмещают хоккей с качественным образованием. Это говорит не только о дальновидности нового поколения спортсменов. Уровень NCAA действительно вырос, и сейчас студенческий чемпионат поставляет все больше игроков в НХЛ. На примере Хатсона видим, что адаптация на взрослом профессиональном уровне после NCAA складывается успешно.

Прежде чем попасть в Университет Бостона, Лэйн прошел американскую программу подготовки хоккеистов (USNTDP). Ее успешность легко оценить по последним результатам США на МЧМ. Три из пяти прошлых турниров закончились для звездно-полосатых золотыми медалями. Хатсон доминировал среди сверстников, успешно провел два года в NCAA, а теперь ворвался с двух ног в НХЛ и удивляет результативностью в лучшей лиге мира. Лэйн играет не по годам зрело и смело. Сольные проходы и умение разогнать атаку становятся фишкой защитника «Монреаля». Не обходилось без ошибок и диких привозов, но с таким стилем они неизбежны.

Хоккейная семья

У Лэйна хоккейная семья. Роб Хатсон, отец защитника, в бытность игрока поварился в разных минорных лигах, а сейчас тренирует «Иллинойс U16» в американской юниорской лиге AAA. Один сезон Хатсон-старший даже проработал видеоскаутом «Аризоны». С хоккеем связали жизнь четыре сына Роба. Лэйн зажигает в НХЛ за «Монреаль». Задрафтованный «Вашингтоном» Коул Хатсон — победитель последнего МЧМ — играет в том же Университете Бостона. 16-летний Ларс Хатсон тренируется под руководством отца в «Иллинойс U16», а 23-летний Куинн Хатсон также выступает в NCAA за Университет Бостона.

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Именно перспективы старшего из братьев самые туманные. Форварда не выбрали на драфте, несмотря на результативную игру в USHL. В 23 года Куинн играет в студенческой лиге и набирает в среднем по очку за матч. А вот Коула Хатсона уже в следующем сезоне ждут в составе «Вашингтона».

Они очень похожи с Лэйном по антропометрии и игровому стилю. «Кэпиталз» выбрали парня под 43-м номером на драфте-2024, а Хатсон отправился развиваться в NCAA. В составе молодежки США Коул не только выиграл МЧМ, но и стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 11 (3+8) очков за 7 матчей. На всякий случай поясню, что Хатсон также играет на позиции защитника.

С большой вероятностью уже в следующем сезоне НХЛ увидит дуэль братьев Хатсонов. Пока же Лэйн повышает свои котировки в борьбе за «Колдер Трофи». Любопытно, что его брат Коул вполне может побороться за трофей в следующем сезоне. А конкурировать он будет с Иваном Демидовым, который летом должен отправиться в «Монреаль». Вот так «Канадиенс» обзавелись претендентами на «Колдер» в ближайшие годы.

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2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 42 25 17 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
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5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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