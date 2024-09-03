Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ станет немец. Каков размер его контракта?

Партнер Коннора Макдэвида по «Эдмонтону» Леон Драйзайтль подписал новый контракт на 8 лет.

«Эдмонтон» продлил контракт с Леоном Драйзайтлем на 8 лет и общую сумму 112 миллионов долларов. Теперь немец станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ с сезона-2025/26, когда новое соглашение вступит в силу. Особых вариантов у менеджмента «Ойлерс» не было. Сохранить в своем составе одного из лучших хоккеистов мира необходимо любой ценой. Иначе следующим летом игрок мог уйти бесплатно. Драйзайтль сейчас получил деньги, которые ему бы легко через год дали на рынке другие клубы.

Совсем не похоже, что 28-летний нападающий сделал радикальную скидку своему клубу. Но готовность провести всю карьеру в таком не самом привлекательном для жизни месте, как столица провинции Альберта, говорит о многом. Этот шаг выглядит как прямой намек на будущее Коннора Макдэвида. Он очень дружен с немецким форвардом. Вряд ли принципиальное решение остаться в «Эдмонтоне» для Драйзайтля обошлось без общения с товарищем по команде.

В отличие от прошлых лет суперзвезды не бегут из «Ойлерс» и рассчитывают выиграть с командой титул. Вряд ли где-то еще у немца будет такой же хороший шанс побороться за Кубок Стэнли в ближайшее время. Форвард сейчас находится на пике своей карьеры. Ждать, когда завершит перестройку условный «Сан-Хосе», можно очень долго. Так и лучшие годы пройдут.

По истечении срока нового контракта Драйзайтлю исполнится 37 лет. Нет уверенности, что к тому моменту игрок будет настолько же эффективен, как и сейчас. Это тем не менее не самое страшное. «Эдмонтон» находится в ситуации, когда надо побеждать здесь и сейчас. О более отдаленном будущем подумать можно и позже.

Леон Драйзайтль. Фото Global Look Press

Ключевыми для клуба становятся два ближайших сезона, на протяжении которых будет действовать контракт главной звезды команды Макдэвида. Дальше его зарплата по новому соглашению, учитывая неизбежный рост потолка, наверняка улетит в стратосферу. Генеральному менеджеру Стэну Боумэну придется тяжко. Продлить своих лидеров на огромные деньги — это лишь легкая часть большого плана. Окружить суперзвезд достойной свитой — куда сложнее. В «Чикаго» функционер несколько лет назад с этой задачей не справился.

На платежку «Эдмонтона» давят две вещи. Первая — завышенный контракт защитника Даренелла Нерса (9,25 миллиона зарплаты до 2030 года). Вторая — необходимость продлевать соглашение с другим игроком обороны Эваном Бушаром. Тот следующим летом станет ограниченно свободным агентом и если не остановится в своем прогрессе, то спокойно может рассчитывать на 9-10 миллионов зарплаты на длинном сроке. Ломать голову о том, что делать дальше, Боумэну придется в обязательном порядке. Пока же он может скромно порадоваться тому, что, договорившись с Драйзайтлем, выполнил обязательный пункт программы.