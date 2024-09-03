Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ станет немец. Каков размер его контракта?

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леон Драйзайтль.
Фото USA Today Sports
Партнер Коннора Макдэвида по «Эдмонтону» Леон Драйзайтль подписал новый контракт на 8 лет.

«Эдмонтон» продлил контракт с Леоном Драйзайтлем на 8 лет и общую сумму 112 миллионов долларов. Теперь немец станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ с сезона-2025/26, когда новое соглашение вступит в силу. Особых вариантов у менеджмента «Ойлерс» не было. Сохранить в своем составе одного из лучших хоккеистов мира необходимо любой ценой. Иначе следующим летом игрок мог уйти бесплатно. Драйзайтль сейчас получил деньги, которые ему бы легко через год дали на рынке другие клубы.

Совсем не похоже, что 28-летний нападающий сделал радикальную скидку своему клубу. Но готовность провести всю карьеру в таком не самом привлекательном для жизни месте, как столица провинции Альберта, говорит о многом. Этот шаг выглядит как прямой намек на будущее Коннора Макдэвида. Он очень дружен с немецким форвардом. Вряд ли принципиальное решение остаться в «Эдмонтоне» для Драйзайтля обошлось без общения с товарищем по команде.

Коннор Макдэвид. Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»

В отличие от прошлых лет суперзвезды не бегут из «Ойлерс» и рассчитывают выиграть с командой титул. Вряд ли где-то еще у немца будет такой же хороший шанс побороться за Кубок Стэнли в ближайшее время. Форвард сейчас находится на пике своей карьеры. Ждать, когда завершит перестройку условный «Сан-Хосе», можно очень долго. Так и лучшие годы пройдут.

По истечении срока нового контракта Драйзайтлю исполнится 37 лет. Нет уверенности, что к тому моменту игрок будет настолько же эффективен, как и сейчас. Это тем не менее не самое страшное. «Эдмонтон» находится в ситуации, когда надо побеждать здесь и сейчас. О более отдаленном будущем подумать можно и позже.

Леон Драйзайтль.
Фото Global Look Press

Ключевыми для клуба становятся два ближайших сезона, на протяжении которых будет действовать контракт главной звезды команды Макдэвида. Дальше его зарплата по новому соглашению, учитывая неизбежный рост потолка, наверняка улетит в стратосферу. Генеральному менеджеру Стэну Боумэну придется тяжко. Продлить своих лидеров на огромные деньги — это лишь легкая часть большого плана. Окружить суперзвезд достойной свитой — куда сложнее. В «Чикаго» функционер несколько лет назад с этой задачей не справился.

На платежку «Эдмонтона» давят две вещи. Первая — завышенный контракт защитника Даренелла Нерса (9,25 миллиона зарплаты до 2030 года). Вторая — необходимость продлевать соглашение с другим игроком обороны Эваном Бушаром. Тот следующим летом станет ограниченно свободным агентом и если не остановится в своем прогрессе, то спокойно может рассчитывать на 9-10 миллионов зарплаты на длинном сроке. Ломать голову о том, что делать дальше, Боумэну придется в обязательном порядке. Пока же он может скромно порадоваться тому, что, договорившись с Драйзайтлем, выполнил обязательный пункт программы.

Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open-2024
Украинец назвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
WP сообщила о масштабе потерь ВСУ с помощью кадров кладбища в Харькове
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости