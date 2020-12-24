У «Тампы» — огромная потеря. Ее бомбардир сделал операцию и может вернуться только к плей-офф.

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Жюльен Брисбуа сообщил о том, что нападающий команды Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат. Но о серьезном повреждении российской суперзвезды стало известно немногим ранее — инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что Кучеров будет помещен в долгосрочный список травмированных.

Брисбуа конкретизировал, что российскому форварду предстоит операция на бедре. Симптомы травмы стали проявляться после возвращения Кучерова из России, и стало понятно, что без операционного вмешательства не обойтись. По словам менеджера, в клубе рассчитывают, что игрок присоединится к команде в плей-офф, но сейчас об этом вряд ли можно говорить с уверенностью.

Удивительно, но «Тампе» эта ситуация в определенной степени даже помогла. Теперь зарплата Кучерова (9,5 млн долларов) не будет учитываться в платежной ведомости клуба, и это уже спопобствовало подписанию нового контракта с защитником Эриком Чернаком на три года с зарплатой 2,95 млн долларов в год. Осталось только уговорить нападающего Энтони Сирелли согласиться на зарплату в районе 3 миллионов, чтобы влезть под потолок, и действующий обладатель Кубка Стэнли сохранит всех главных игроков.

Проблемы возникли после вступления в силу контракта вратаря Андрея Василевского (9,5 млн долларов в год). Защитник Михаил Сергачев же подвинулся в деньгах: 4,8 млн долларов в год при трехлетнем контракте для игрока такого уровня — совсем немного. В итоге, если бы не травма Кучерова, «Тампе» пришлось бы обменивать кого-то из лидеров.

В прессе чаще всего называлась фамилия Тайлера Джонсона, но избавления от его пятимиллионного контракта и не хватило бы. Пришлось бы разменивать, например, очень важного для команды в обороне Ондржея Палата. А у того еще и есть пункт в контракте, что он может предоставить список клубов, куда его нельзя обменивать.

Даже без Кучерова «Тампа» остается фаворитом. Главным соперником в Центральном дивизионе для «Молний» видится оппонет по финалу «Даллас». Чуть менее предпочтительно выглядят «Каролина» и «Коламбус». А вот у остальных команд есть проблемы. «Флорида» просто ужасна в обороне, и нет предпосылок к тому, что в этом сезоне что-то изменится. В «Чикаго» вовсю идет перестройка, в «Нэшвилле» — похоже, только начинается. Ну а «Детройт» — это главный претендент на самую продолжительную проигрышную серию в сезоне.

Ориентировочный состав «Тампы-Бэй» без Кучерова

Вратари: Василевский (Макиленни)

Защитники: Хедман — Макдона

Сергачев — Чернак

Рутта — Коберн

Нападающие: Палат — Пойнт — Стэмкос

Киллорн — Гурд — Джонсон

Марун — Сирелли — Коулмэн

Стивенс — Пакетт — Волков