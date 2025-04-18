Анализируем все восемь пар.

Восточная конференция

«Вашингтон» — «Монреаль»

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«Вашингтон»: з. Алексеев, н. Овечкин

«Монреаль»: н. Демидов

Первый раунд плей-офф НХЛ подарит встречу Александра Овечкина и Ивана Демидова. «Монреаль» вырвал последнюю путевку в зону уайлд-кард, не пустив туда «Коламбус». «Канадиенс» здорово провели апрель — только в одном матче парни Мартена Сан-Луи не набрали очки. Выход в плей-офф — большой успех для перестроечной команды, однако дерзкий «Монреаль» явно не собирается на этом останавливаться. Пусть «Вашингтон» и выглядит фаворитом серии, «Канадиенс» обязательно навяжут борьбу и не дадут сопернику легкой жизни.

Сила нынешнего «Вашингтона» — в балансе. Главный тренер Спенсер Карбери может положиться на вариативное нападение. Результат отдельного матча готовы решить разные звенья. При этом за кубковый опыт в команде отвечают мастера, знающие накал плей-офф, — Овечкин, Строум, Карлсон, Уилсон.

У молодого «Монреаля» таких личностей в составе нет. В плей-офф на одном задоре далеко не уедешь. В ключевые моменты серий важно уметь держать удар. То, что таланты из «Канадиенс» — Хатсон, Слафковски, Демидов — сыграют в плей-офф, — огромный плюс для организации, но они слишком молоды для подвигов в Кубке Стэнли. Нынешний «Вашингтон», стабильно прошедший регулярку, «Монреалю» пока неровня.

Прогноз «СЭ»: 4-1

Андрей Свечников. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» — «Нью-Джерси»

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«Каролина»: в. Кочетков, з. Никишин, з. Орлов, н. Свечников

«Нью-Джерси»: —

«Каролина» с Родом Бриндамором начинает очередной поход за Кубком Стэнли, получив хорошие стартовые позиции по итогам регулярки. «Харрикейнз» не первый год относят к контендерам, но игровая прямолинейность тормозила команду на разных стадиях. Однако с проходом первого круга проблем возникнуть не должно. Как раз против таких соперников, как «Нью-Джерси», тактика Бриндамора работает исправно. А если «Девилз» и найдут контрмеры, тогда «Каролина» возьмет свое за счет превосходства в исполнительском мастерстве.

Насторожить может только концовка регулярного чемпионата. Ее «Ураганы» завалили, потерпев шесть поражений в семи матчах. Впрочем, запас прочности у команды высок. А «Нью-Джерси» начнут плей-офф без важнейшего нападающего — Джека Хьюза, который пропустит остаток сезона. Под вопросом участие в первых матчах Ондржея Палата и Йонаса Зигенталера. Потери по травмам есть и у «Каролины», но они не такие значительные. Костяк нынешнего состава «Харрикейнз» давно работает с Бриндамором. Его требования вжились в команду, как минимум на ранних стадиях плей-офф должны работать без проблем. Не переиграем, так перебегам и затопчем — под таким девизом «Ураганы» проведут эту серию.

Прогноз «СЭ»: 4-1

Оливер Бьоркстранд, Никита Кучеров и Брэйден Пойнт. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» — «Флорида»

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«Тампа»: в. Василевский, н. Кучеров

«Флорида»: в. Бобровский, з. Куликов

Дерби Флориды в плей-офф — событие всегда несколько особенное. За годы столкновений на пути к Кубку Стэнли «Пантерз» и «Лайнтинг» приучили нас к тому, что не жалеют друг друга на льду. Уровень ненависти между соседями по штату нередко зашкаливает. Тем более что залезающих под кожу персонажей у Пола Мориса и Джона Купера хватает. Чего стоят только нападающие «котов» Мэтью Ткачак и Брэд Маршан, которые точно будут терзать всю серию Кучерова, Пойнта и компанию.

Итоговое положение команд в Атлантическом дивизионе и более высокий «посев» «Тампы» могут ввести в заблуждение относительно претендентского статуса «Флориды» в грядущем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако здесь важно вспомнить, что большую часть сезона «Пантеры» шли выше «Молний», резко сбавив ход под конец регулярки из-за большого количества травм. Теперь главный вопрос в том, в каком состоянии подойдут к первому раунду только-только залечившие повреждения лидеры Мориса.

Если Баркову, Ткачаку и Райнхарту удастся оперативно набрать оптимальную форму, то здорово доукомплектованная до дедлайна «Флорида» обязана проходить первый раунд и идти за вторым кубком. Только нынешняя «Тампа» точно не выглядит командой, чей потолок — выход в плей-офф.

Прогноз «СЭ»: 3-4

Линус Улльмарк. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Торонто» — «Оттава»

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«Торонто»: —

«Оттава»: з. Зуб

В последний раз «Оттава» играла в плей-офф еще восемь лет назад, когда ее возглавлял нынешний главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Тогда ей удалось дойти до финала Восточной конференции. Ограничиваться выполнением скромной задачи команда из столицы Канады сейчас точно не планирует — в регулярном чемпионате «Сенаторы» забрали у «Торонто» все три матча. Однако у игроков «Мэйпл Ливз» больше кубкового опыта, включая отрицательный, а главный тренер Крэйг Беруби приводил «Сент-Луис» к титулу.

Почти все лидеры «Оттавы» ранее в плей-офф не выступали. Вратарь Линус Улльмарк в «Бостоне» принимал участие в кубковых матчах, но об этом лучше не вспоминать. Швед каждый раз не справлялся с психологическим давлением, запускал «бабочки» и тянул свою команду вниз. Битвы Онтарио, как называют матчи этих соперников, в плей-офф не было с 2004 года, что придает предстоящей серии дополнительный шарм. Возможно, хороший старт и преобразившийся с годами Улльмарк, который снова здорово провел регулярный чемпионат, помогут «Оттаве» навязать борьбу в серии. Но прямо сейчас «Торонто», сумевший с приходом Беруби переключиться на более сбалансированный и прагматичный стиль, видится как однозначный претендент на выход в следующий раунд.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Западная конференция

Роберт Томас и Павел Бучневич. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег» — «Сент-Луис»

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«Виннипег»: н. Наместников

«Сент-Луис»: н. Бучневич, н. Торопченко

Должна же быть хоть какая-то сенсация в первом раунде, так почему бы это не вылет лучшей команды регулярного чемпионата? «Виннипег» сбалансирован, но не слишком ярок, а «Сент-Луис» очень мощно накатил на финиш, выдав серию из 12 побед подряд. У «Блюз» очень опытная оборона во главе с героем сборной Канады в финале Турнира четырех наций вратарем Джорданом Биннингтоном и задорное нападение, которое непременно создаст проблемы фавориту.

«Виннипег» слишком зависим от связки Кайла Коннора и Марка Шайфли в атаке, так что, если соперникам удастся ее закрыть, шансы на сюрприз у «Блюз» очень неплохие. Мастерства у «Джетс» впереди точно не больше, чем у «Сент-Луиса», так что многое будет зависеть от вратарей. А Биннингтон, к слову, набрал отличную форму.

Прогноз «СЭ»: 2-4

Микко Рантанен. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» — «Колорадо»

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«Даллас»: з. Любушкин, н. Дадонов

«Колорадо»: н. Ничушкин

Эта серия обещает стать самой горячей в стартовом раунде. Во-первых, в ней сойдутся чуть ли не два главных претендента на Кубок Стэнли от «Запада», во-вторых, в составе «Далласа» с недавних пор играет финн Микко Рантанен, который по ходу регулярного чемпионата из-за контрактных разногласий был обменян из «Колорадо» в «Каролину», где надолго не задержался.

Странно видеть фаворитом в этой серии, пусть и не настолько однозначным, именно «Даллас». Команда из Техаса по-прежнему вынуждена обходиться без своего лучшего защитника Миро Хейсканена. Будь здоров этот финн, «Старз» выглядели бы очень солидно. Он точно пропустит первый раунд. Очень серьезная линия нападения, в которую вернулся после травмы ветеран Тайлер Сегин, ничем не уступает атаке «Колорадо», вратарь Джейк Эттинджер превосходит своего коллегу Маккензи Блэквуда, но без Хейсканена, без проблем закрывавшего 25-26 минут игрового времени, защите «Далласа» придется тяжело.

Прогноз «СЭ»: 2-4

Иван Барбашев. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» — «Миннесота»

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«Вегас»: в. Самсонов, н. Барбашев, н. Дорофеев

«Миннесота»: н. Капризов, н. Тренин

Состав финишировавшего вторым на «Западе» «Вегаса» не выглядит образцом сбалансированности, как в чемпионский сезон два года назад. Однако «золотой» костяк с Айкелом, Пьетранджело, Стоуном, Карлссоном, Барбашевым, Хагом и Смитом показал, что по-прежнему способен не только решать большие задачи, но и действовать достаточно ярко в атаке.

На данный момент нет никаких предпосылок, что с трудом залезшая в плей-офф «Миннесота» остановит «Рыцарей» в первом раунде. С возвращением под занавес регулярного чемпионата из лазарета Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка шансы «Дикарей» на проход первого раунда выглядят не такими скромными. Но рассчитывать на такой исход с одной классной тройкой в атаке будет архисложно.

Прогноз «СЭ»: 4-1

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

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«Лос-Анджелес»: з. Гавриков, н. Кузьменко

«Эдмонтон»: н. Подколзин

Эту серию мы увидим четвертый год подряд, и до этого неизменно побеждал «Эдмонтон». Наиболее вероятен этот исход и на этот раз. У «Кингз» очень качественно действует оборона, но способна ли она остановить Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля? В этом есть большие сомнения.

У самих же «Королей» и близко нет нападающих такого уровня (а где они вообще есть?). Раскрылся в последнее время Андрей Кузьменко, неплохо выглядят в этом сезоне Адриан Кемпе и Кевин Фиала, все еще в порядке словенский ветеран Анже Копитар, но сравнивать их с Макдэвидом не стоит. К тому же Коннор набрал отличный ход после травмы и готов продолжать выбивать извечных соперников.

Прогноз «СЭ»: 2-4