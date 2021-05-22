«Овечкина затолкали, будто группа школьных хулиганов напали на одиночку». В Америке не верят в спасение «Вашингтона»

Североамериканская пресса оценивает шансы «Вашингтона» спасти серию с «Бостоном» после поражения «Кэпиталз» в четвертом матче (1:4, 1-3).

NBC: «Вашингтон» уже одной ногой шагнул за край пропасти"

NBC — об Александре Овечкине.

«Бостон» находится в одной победе от выхода в следующий раунд плей-офф. А «Вашингтон» уже одной ногой шагнул за край пропасти.

Эта встреча прервала серию из 12 матчей подряд между командами, которые заканчивались с минимальным перевесом в чью-то сторону. А все три прошлых игры серии первого раунда завершились в овертаймах.

Bleacher Report: «Было просто больно смотреть на игру «Вашингтона» в атаке

Bleacher Report — об Александре Овечкине.

В первом матче серии «Вашингтон» нанес 32 броска по воротам соперника, во втором — 39, в третьем — 37. Но в четвертом матче нападение «Кэпиталз» просто растворилось.

И если команда не обнаружит пропажу до старта пятого матча, то серию уже можно заканчивать.

«Вашингтон» нанес в четвертом матче серии только 20 бросков по воротам, соперник — 37. За первые три большинства «Столичные» лишь дважды угрожали воротам «Бостона». Было просто больно смотреть на игру команды в атаке.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин делал все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в команду, но даже его гол не смог привести партнеров в чувство. «Бостон» полностью контролировал ход встречи, как контролирует и всю серию.

Может, в регулярном чемпионате команды и показали одинаковый результат, одержав по четыре победы, но в плей-офф «Бостон» явно превосходит соперника.

The Athletic: «Вся статистика игроков «Вашингтона» выглядит так же плохо, как и итоговый счет»

The Athletic — об Александре Овечкине.

Команда отчаянно нуждалась в хорошей игре. Вместо этого она показала одну из худших в этом сезоне.

Минимальное количество бросков. Еще меньшее количество опасных моментов. Беззубое большинство.

Команда выглядела медленной и немотивированной.

Все закончилось закономерным поражением со счетом 1:4. И вся статистика игроков «Вашингтона» в этом матче выглядит так же плохо, как и итоговый счет.

После эмоционального выплеска по окончании третьего матча серии Александр Овечкин выглядел заведенным. Он не только стал автором единственного забитого «Кэпиталз» гола, но и нанес четыре броска в створ (еще шесть были заблокированы), что является самым высоким показателем в команде. Также он стал лидером по силовым приемам (шесть хитов), что отчетливее всех ощутил на себе Брэд Маршан.

Когда Овечкин выходит на лед с таким настроем, то обычно этого хватает команде. Он может вытащить ее на своих плечах. Но в этот раз вышло иначе.

The Washington Post: «Вылет третий год подряд в первом раунде кажется куда более реальным исходом»

The Washington Post — об Александре Овечкине.

«Вашингтон» просто не поспевал за игроками «Бостона». Казалось, что хоккеисты в черно-желтых свитерах всегда на полшага впереди.

Смогут ли «Кэпиталз» спастись в этой серии? Пока это вызывает сомнение. И вылет третий год подряд в первом раунде кажется куда более реальным исходом.

Еще более неприятным поражение в четвертом матче делает тот факт, что «Вашингтон» наконец собрал близкий к оптимальному состав. Травмы, дисквалификации, ковид-протокол — все это заставляло главного тренера постоянно менять состав и сочетания. В этот раз на льду были почти все сильнейшие, но и это никак не помогло.

The Sports Hub: «Это «Вашингтон», который привыкли видеть болельщики»

The Sports Hub — об Александре Овечкине.

Это «Вашингтон», который привыкли видеть болельщики.

Пусть команда Александра Овечкина и выиграла Кубок Стэнли в 2018 году. Но неслучайно, что до этого они никак не могли преодолеть барьер второго раунда плей-офф. Чаще всего «Кэпиталз» — и их капитану — не хватает сил в плей-офф. Всегда чего-то недостает. И этот плей-офф не станет исключением.

Овечкин забил в четвертом матче серии. Причем сделал это при счете 0:3 не в пользу «Вашингтона». Наверное, самым ярким моментом в его исполнении стал силовой прием против Брэда Маршана. Но к тому моменту «Брюинз» уже полностью контролировали игру.

Более того, «Мишки» ответили капитану «Столичных». И затолкали его, как группа школьных хулиганов, которые напали на одиночку.

Everyone takes turns shoving Alex Ovechkin. pic.twitter.com/0UvVVofRAF — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) May 22, 2021

Ovechkin gets dumped by Pastrnak and Marchand pic.twitter.com/0dd3Ox0LP4 — Brady Trettenero (@BradyTrett) May 22, 2021

Да, не только Овечкин не проявляет себя в этом плей-офф. Куда пропал Никлас Бэкстрем? Где Евгений Кузнецов? Том Уилсон? Ти Джей Оши? Энтони Манта?

Но именно Овечкин уже почти два десятка лет является лидером «Вашингтона». Душой и сердцем команды. Ее мотором. И у одного из величайших снайперов в истории НХЛ есть только один финал Кубка Стэнли в карьере. Да, его имя навсегда останется в истории, на Кубке. Но также останется в истории и то, что он не добился в плей-офф того, чего мог бы реально.