Игорь Рабинер — о самой яркой серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Василевский и Кучеров

В шестом матче серии «Тампа» дома дала классику. Василевский объяснил новичку Найту, как в самый нужный момент закрывать калиточку на глухой замок. Если Андрей мог это сделать в последнем матче финальной серии с «Далласом», то сейчас — на спокойнячке! Бросала «Флорида» чаще «Тампы», иногда — по три раза подряд в упор, но к Васе все прилипало.

И даже когда пару раз он, как Аскаров на МЧМ, оказывался без клюшки — обходился и без нее, отбивал щитками, а партнеры — однажды, допустим, Сергачев — страховали.

И защитники в этот раз работали что надо, и форварды им помогали — чистых линий для бросков у «Флориды» не припоминаю, хотя раньше их была куча. Но Джон Купер поработал над дисциплиной и ответственностью.

Взяв одноматчевую паузу в наборе очков (а как не взять после такого удара Дюклера — как он вообще выжил и вышел?), по новой включился Кучеров. Никита играл восхитительно — пожалуй, при «пять на пять» это был его лучший матч в серии по точности и скорости принятия решений. Он набирает!

Две голевые передачи — это не все, что могло быть. В первом периоде не особо шло у Стэмкоса, которому Куч шикарно ассистировал, но во втором капитан в большинстве все-таки засандалил в одно касание. И тоже всем дирижировал Кучеров. Скинул на синюю Хедману, тот в одно касание Стэмкосу — вынимай, Найт!

А потом Никита вошёл в чужую, развернулся, подождал подмогу в лице Пойнта — и вложил шайбу с лопаты ему в крюк, а тот далее устроил маленькое цирковое представление, раздел защитников с вратарем и просто завез шайбу в ворота.

Насколько же все-таки Кучеров плейоффный человек — 106 очков в 96 кубковых матчах! Кроме печально знаменитого Кубка-2019 с «Коламбусом» и самого первого с двумя сыгранными матчами — 22 очка, 19, 17, прошлогодние 34, с которыми он выиграл бомбардирскую гонку. При травме бедра, затем потребовавшей серьёзной операции! Теперь — уже 11. Без единой игры подготовки. Фантастика.

Лидеры лидерами, а началось-то все с гола Маруна, того самого индейца, который два года подряд взял Кубок — сначала в «Сент-Луисе», где он и родился, потом в «Тампе». До сих пор он в серии не забивал, но сделал это, когда было нужнее всего.

Битва за Флориду

Жести и хамства в этой игре было мало — как и в прошлой, впрочем. У меня есть ощущение, что после четвертого матча, когда «Флорида» при 2:6 устроила «ночь длинных ножей», дисциплинарщики из НХЛ, никого не дисквалифицировав, провели серьезную внутреннюю работу. Потому что с чего бы до того все матчи — сплошной террор, после — нормальный, в меру чистый хоккей? Разве что задиры типа Ломберга что-то покрикивали с лавки на другую — но и только.

Не сказали своего слова в последнем матче звезды атаки «Пантерз» — Барков и Юбердо. После того как счет стал 0:3, Юбердо показывали крупным планом — казалось, он готов заплакать. Да, обидно, играл парень роскошно и перед этой игрой лидировал в плей-офф по очкам с десятью. Комментаторы называли его Кучеровым «Флориды» — по интеллектуальному насыщению ее игры. Но в последнем матче — не прокатило, и Кучеров настоящий опять его обошел с 11 очками. Все-таки опыт у ребят из Санрайза — несопоставимый с чемпионским «Тампы».

Крутая была серия. Результативная — 41 гол в 6 матчах, то есть 6,83 за игру! — и свирепая. И какой бы она ни была жестокой, руки все друг другу пожали. А многие, игравшие когда-то вместе, и обнимались. Как, например, Василевский со Строльманом, много лет одним из оплотов «Лайтнинг». Или пол-«Тампы» с Верхэге, еще в прошлом году бравшим с ней Кубок. И в этой серии каждую секунду старавшимся доказать, что в «Молнии» его до конца не оценили.

Первая битва за Флориду в истории завершилась победой тех, кто и должен был победить. Было бы удивительно, повтори «Тампа» свой фейл 2019-го и проиграй серию команде, забывшей, как это делается. Вернее, «Коламбус» — то этого в принципе не знал, а «Флорида» не выиграла ни одной после сенсационного выхода в финал в 1996-м!

С тех пор прошло 25 лет. «Тампа» же подняла Кубок не далее как в прошлом. Такие команды учатся на своих ошибках.

Гусев и Бобровский

А время «Флориды» Джоэля Кенневилля, думаю, еще придет. Этот сезон был для нее несопоставим с тем, что было много лет перед ним. Но Никита Гусев, просидевший всю серию на трибуне, в этом процессе будет задействован едва ли. Там даже в большинстве для него местом не пахнет — «Флорида» часто выходила первой бригадой в пять форвардов. И неплохо так забивала.

Ну и вообще, габариты, скорость и жесткость там больше в цене, чем гусевские мозги. Но это не в упрек большому тренеру, три раза выигрывавшему Кубок Стэнли с «Чикаго». Коуч Кью знает, что делает. Значит, Никита его не убедил — шансы он ему давал. Жаль. Очень хочется, чтобы такой игрок проявил себя именно в НХЛ. Надо цепляться, Никита!

Интересно, какие будут последствия у двух последних матчей, на которые вообще не раздевали Сергея Бобровского. Его обычный сменщик Крис Дридгер — по мне, 27-летний середняк. А вот 20-летний Спенсер Найт — другая история. Сегодня он не был так невероятен, как два дня назад, — но его взяли в первом раунде, он блестяще отыграл за США золотой МЧМ, а тут и в плей-офф вот так включился.

Но у Найта всего четыре матча даже в регулярке, и я крайне удивлюсь, если на него в следующем сезоне сделают полноценную ставку. У Боба, думаю, ещё будет время, тем более что этот сезон в любом случае для него намного лучше предыдущего. И, если еще есть возможность и желание, — на перезагрузку в Латвию на чемпионат мира! Не уверен, что на Самонове можно далеко проехать.

А вот «Тампа» в Кубке опять может проехать далеко — только если будет играть в обороне, как в шестом матче, а не предыдущих . Хотя Сергачев при всех своих талантах разок серьезно напожарил и сегодня, привез выход два в один. И в предыдущих матчах авантюры у него случались. Надо бы повнимательнее, Михаил.

Как-то пока возникает мысль о финале «Колорадо» — «Тампа». Хотя это Кубок Стэнли и в нем угадывать пару финалистов после первого раунда — это немного посложнее, чем отвечать на классический вопрос блондинке, какова вероятность встретить на улице динозавра.