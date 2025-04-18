Будущее российского хоккея против настоящего! Битва Овечкина и Демидова в плей-офф НХЛ
Бобровский против Василевского. Капризов против Барбашева и Дорофеева. Демидов и Никишин в своем первом плей-офф НХЛ. Ничушкин, которому нужно заставить всех забыть нехоккейные косяки во время ключевых матчей. И, конечно, главные герои регулярки Кучеров и Овечкин на пути к тому, чтобы сделать свои очередные великие сезоны окончательно неповторимыми.
Число российских интриг в Кубке Стэнли уже больше обычного, даже несмотря на непривычное непопадание в плей-офф Панарина и Шестеркина и уже более привычное — Малкина.
Еще год назад участие «Вашингтона» в плей-офф казалось случайностью, команда в серии с «Рейнджерс» (как все поменялось!) выглядела настолько явным аутсайдером, что за «Кэпс» было немного неудобно. Сейчас уже сами «столичные» обязаны без проблем проходить «Монреаль». С 2018 года, когда «Вашингтон» взял Кубок, из лидеров остались только Овечкин, Карлсон и Уилсон — эта команда с Чикраном, Строумом и Протасом менее мастеровита, чем с Кузнецовым и Бэкстремом, но максимально эффективна. Пока, правда, это можно было проверить только в регулярке.
Вряд ли стоит уже сейчас воспринимать пару с «Монреалем» как реальное противостояние Овечкина и Демидова. Слишком пока непонятна роль нашего суперталанта после всего двух матчей в НХЛ, уж очень он молод и непохож, в том числе по стилю, на Ови. Но как же интересно посмотреть в одной серии на настоящее и будущее российского хоккея — только ради этого стоило отпустить Ивана на концовку сезона за океан из Санкт-Петербурга. Демидов уже покорил болельщиков «Канадиенс», но усиление из СКА получила и «Каролина» — за нее должен дебютировать лучший защитник КХЛ последних лет Никишин.
Самая интересная пара первого раунда, в которой есть и наши звезды, и реальная интрига, — «Тампа» — «Флорида». И если год назад в такой же серии «Лайтнинг» и «Пантерз» легко победили будущие чемпионы, то сейчас расстановка сил другая. «Тампа» собрала более глубокий состав, Василевский после пары средних сезонов наконец в топ-форме, а Кучеров опять лучший бомбардир НХЛ. Без возвращения Бобровского образца двух последних плей-офф «Флорида» почти наверняка долго не протянет.
Россияне есть в 14 из 16 командах Кубка Стэнли — их нет только в «Торонто» и «Нью-Джерси». Так что вероятность, что продлится восьмилетняя серия чемпионств наших хоккеистов в НХЛ, очень высока. А кто-то, как Овечкин, Барбашев, Орлов, Ничушкин, Бобровский или Куликов, может взять трофей во второй раз. Кучеров и Василевский — даже в третий.
Хоккейная кубковая весна продолжается! В КХЛ уже прошло полтора классных раунда, теперь время НХЛ. Ждем еще больше отличного хоккея.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5