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Сегодня, 00:10

Будущее российского хоккея против настоящего! Битва Овечкина и Демидова в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
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Хоккеисты Александр Овечкин и Иван Демидов
.Александр Овечкин и Иван Демидов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
В субботу, 19 апреля, стартует розыгрыш Кубка Стэнли-2025.

Бобровский против Василевского. Капризов против Барбашева и Дорофеева. Демидов и Никишин в своем первом плей-офф НХЛ. Ничушкин, которому нужно заставить всех забыть нехоккейные косяки во время ключевых матчей. И, конечно, главные герои регулярки Кучеров и Овечкин на пути к тому, чтобы сделать свои очередные великие сезоны окончательно неповторимыми.

Число российских интриг в Кубке Стэнли уже больше обычного, даже несмотря на непривычное непопадание в плей-офф Панарина и Шестеркина и уже более привычное — Малкина.

Еще год назад участие «Вашингтона» в плей-офф казалось случайностью, команда в серии с «Рейнджерс» (как все поменялось!) выглядела настолько явным аутсайдером, что за «Кэпс» было немного неудобно. Сейчас уже сами «столичные» обязаны без проблем проходить «Монреаль». С 2018 года, когда «Вашингтон» взял Кубок, из лидеров остались только Овечкин, Карлсон и Уилсон — эта команда с Чикраном, Строумом и Протасом менее мастеровита, чем с Кузнецовым и Бэкстремом, но максимально эффективна. Пока, правда, это можно было проверить только в регулярке.

Иван Демидов.Демидов сыграет против Овечкина в Кубке Стэнли! «Монреаль» победил и все-таки вышел в плей-офф

Вряд ли стоит уже сейчас воспринимать пару с «Монреалем» как реальное противостояние Овечкина и Демидова. Слишком пока непонятна роль нашего суперталанта после всего двух матчей в НХЛ, уж очень он молод и непохож, в том числе по стилю, на Ови. Но как же интересно посмотреть в одной серии на настоящее и будущее российского хоккея — только ради этого стоило отпустить Ивана на концовку сезона за океан из Санкт-Петербурга. Демидов уже покорил болельщиков «Канадиенс», но усиление из СКА получила и «Каролина» — за нее должен дебютировать лучший защитник КХЛ последних лет Никишин.

Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов
Иван Демидов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Самая интересная пара первого раунда, в которой есть и наши звезды, и реальная интрига, — «Тампа» — «Флорида». И если год назад в такой же серии «Лайтнинг» и «Пантерз» легко победили будущие чемпионы, то сейчас расстановка сил другая. «Тампа» собрала более глубокий состав, Василевский после пары средних сезонов наконец в топ-форме, а Кучеров опять лучший бомбардир НХЛ. Без возвращения Бобровского образца двух последних плей-офф «Флорида» почти наверняка долго не протянет.

Россияне есть в 14 из 16 командах Кубка Стэнли — их нет только в «Торонто» и «Нью-Джерси». Так что вероятность, что продлится восьмилетняя серия чемпионств наших хоккеистов в НХЛ, очень высока. А кто-то, как Овечкин, Барбашев, Орлов, Ничушкин, Бобровский или Куликов, может взять трофей во второй раз. Кучеров и Василевский — даже в третий.

Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и&nbsp;Никита Кучеров.Василевский и Шестеркин вне конкуренции, Кучеров вновь выше Макдэвида. Игроки НХЛ назвали лучших в лиге

Хоккейная кубковая весна продолжается! В КХЛ уже прошло полтора классных раунда, теперь время НХЛ. Ждем еще больше отличного хоккея.

Александр Овечкин
Иван Демидов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
0 - 0
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
0 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
0 - 0
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
2. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Виннипег
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18.04 02:00
Питтсбург – Вашингтон
 5 : 2
18.04 02:00
Оттава – Каролина
 7 : 5
18.04 02:00
Торонто – Детройт
 4 : 3 ОТ
18.04 02:00
Коламбус – Айлендерс
6 : 1
18.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 5 : 4
18.04 02:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 4 : 0
18.04 04:30
Лос-Анджелес – Калгари
 1 : 5
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