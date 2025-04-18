Будущее российского хоккея против настоящего! Битва Овечкина и Демидова в плей-офф НХЛ

В субботу, 19 апреля, стартует розыгрыш Кубка Стэнли-2025.

Бобровский против Василевского. Капризов против Барбашева и Дорофеева. Демидов и Никишин в своем первом плей-офф НХЛ. Ничушкин, которому нужно заставить всех забыть нехоккейные косяки во время ключевых матчей. И, конечно, главные герои регулярки Кучеров и Овечкин на пути к тому, чтобы сделать свои очередные великие сезоны окончательно неповторимыми.

Число российских интриг в Кубке Стэнли уже больше обычного, даже несмотря на непривычное непопадание в плей-офф Панарина и Шестеркина и уже более привычное — Малкина.

Еще год назад участие «Вашингтона» в плей-офф казалось случайностью, команда в серии с «Рейнджерс» (как все поменялось!) выглядела настолько явным аутсайдером, что за «Кэпс» было немного неудобно. Сейчас уже сами «столичные» обязаны без проблем проходить «Монреаль». С 2018 года, когда «Вашингтон» взял Кубок, из лидеров остались только Овечкин, Карлсон и Уилсон — эта команда с Чикраном, Строумом и Протасом менее мастеровита, чем с Кузнецовым и Бэкстремом, но максимально эффективна. Пока, правда, это можно было проверить только в регулярке.

Вряд ли стоит уже сейчас воспринимать пару с «Монреалем» как реальное противостояние Овечкина и Демидова. Слишком пока непонятна роль нашего суперталанта после всего двух матчей в НХЛ, уж очень он молод и непохож, в том числе по стилю, на Ови. Но как же интересно посмотреть в одной серии на настоящее и будущее российского хоккея — только ради этого стоило отпустить Ивана на концовку сезона за океан из Санкт-Петербурга. Демидов уже покорил болельщиков «Канадиенс», но усиление из СКА получила и «Каролина» — за нее должен дебютировать лучший защитник КХЛ последних лет Никишин.

Иван Демидов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Самая интересная пара первого раунда, в которой есть и наши звезды, и реальная интрига, — «Тампа» — «Флорида». И если год назад в такой же серии «Лайтнинг» и «Пантерз» легко победили будущие чемпионы, то сейчас расстановка сил другая. «Тампа» собрала более глубокий состав, Василевский после пары средних сезонов наконец в топ-форме, а Кучеров опять лучший бомбардир НХЛ. Без возвращения Бобровского образца двух последних плей-офф «Флорида» почти наверняка долго не протянет.

Россияне есть в 14 из 16 командах Кубка Стэнли — их нет только в «Торонто» и «Нью-Джерси». Так что вероятность, что продлится восьмилетняя серия чемпионств наших хоккеистов в НХЛ, очень высока. А кто-то, как Овечкин, Барбашев, Орлов, Ничушкин, Бобровский или Куликов, может взять трофей во второй раз. Кучеров и Василевский — даже в третий.

Хоккейная кубковая весна продолжается! В КХЛ уже прошло полтора классных раунда, теперь время НХЛ. Ждем еще больше отличного хоккея.