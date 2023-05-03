Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:30

Невероятное достижение суперветерана: Павелски сделал покер в матче плей-офф!

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Джо Павелски
Джо Павелски.
Фото USA Today Sports
Правда, для победы команде этого не хватило.

В первом матче серии с «Сиэтлом» Джо Павелски отметился первым в карьере и 37-м в истории Кубка Стэнли покером. 38-летний форвард «Далласа» стал шестым игроком, которому удалось четырежды отличиться в матче плей-офф в XXI веке. До него покеры оформляли Джоффри Лупул, Юхан Франзен, Жан-Габриэль Пажо, Джейк Гюнцель, а также бывший партнер американца россиянин Денис Гурьянов. Рекорд лиги до сих пор принадлежит (и вряд ли падет) Морису Ришару, который трижды огорчал соперников «Монреаля» по четыре раза за матч, по две таких игры набралось у звезд «Эдмонтона» 1980-х Уэйна Гретцки и Яри Курри.

Форвард &laquo;Далласа&raquo; Джо Павелски. «Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»
Все покеры в матчах плей-офф НХЛ в XXI веке

Павелски — второй игрок в истории «Далласа», которому дважды удалось забить более двух голов в матче плей-офф. В 2020 году американский форвард отметился хет-триком в игре с «Калгари». Дважды по три шайбы забрасывал Дино Сиссарелли (в его время команда базировалась в Миннесоте), по разу — Стивен Пэйн, Боб Брук, Йоэль Кивиранта и Роопе Хинтц.

Все случаи, когда хоккеисты «Далласа» забрасывали больше двух шайб в матче плей-офф НХЛ

Заодно Павелски стал четвертым хоккеистом в истории, чьего покера команде не хватило для победы. «Даллас», как и «Торонто» Лэнни Макдональда, уступил в овертайме, «Чикаго» Дэни Савара и «Айлендерс» Рэя Ферраро были повержены в основное время.

Все случаи, когда покер игрока не помог его команде победить в матче плей-офф НХЛ
Джо Павелски
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
1
1
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли: «Каролина» — «Нью-Джерси», «Вегас» — «Эдмонтон»
Бобровский остановил «Торонто»! Российский вратарь включил режим плей-офф
Форвард «Флориды» — об игре Бобровского с «Торонто»: «Он был нашим лучшим игроком»
Павелски стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в матче плей-офф
«Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»
Павелски повторил рекорд Гурьянова по голам за «Даллас» в одном матче плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский остановил «Торонто»! Российский вратарь включил режим плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
0 - 1
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 1
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
3.05 02:00
Торонто – Флорида
 2 : 4
3.05 04:30
Даллас – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 8 14
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 7 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
И Г
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Брэндон Монтур

Брэндон Монтур

Флорида

 8 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 5 1.38
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 5 2.33
Новости
RSS RSS
Все новости