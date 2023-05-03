Невероятное достижение суперветерана: Павелски сделал покер в матче плей-офф!
В первом матче серии с «Сиэтлом» Джо Павелски отметился первым в карьере и 37-м в истории Кубка Стэнли покером. 38-летний форвард «Далласа» стал шестым игроком, которому удалось четырежды отличиться в матче плей-офф в XXI веке. До него покеры оформляли Джоффри Лупул, Юхан Франзен, Жан-Габриэль Пажо, Джейк Гюнцель, а также бывший партнер американца россиянин Денис Гурьянов. Рекорд лиги до сих пор принадлежит (и вряд ли падет) Морису Ришару, который трижды огорчал соперников «Монреаля» по четыре раза за матч, по две таких игры набралось у звезд «Эдмонтона» 1980-х Уэйна Гретцки и Яри Курри.
Павелски — второй игрок в истории «Далласа», которому дважды удалось забить более двух голов в матче плей-офф. В 2020 году американский форвард отметился хет-триком в игре с «Калгари». Дважды по три шайбы забрасывал Дино Сиссарелли (в его время команда базировалась в Миннесоте), по разу — Стивен Пэйн, Боб Брук, Йоэль Кивиранта и Роопе Хинтц.
Заодно Павелски стал четвертым хоккеистом в истории, чьего покера команде не хватило для победы. «Даллас», как и «Торонто» Лэнни Макдональда, уступил в овертайме, «Чикаго» Дэни Савара и «Айлендерс» Рэя Ферраро были повержены в основное время.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|3.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 4
|3.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|8
|14
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|7
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|8
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|5
|1.38
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|5
|2.33