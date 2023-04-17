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Два года назад Капризов лишил американца приза. Кто будет сильнее в серии плей-офф?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов и Джейсон Робертсон.
Хоккеист Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Битва двух молодых суперзвезд.

Посткоронавирусный сезон-2020/21. Молодой американец Джейсон Робертсон после впечатляющего сезона в АХЛ выгрызает на предсезонке место в четвертой тройке и врывается в основу «Далласа», уступившего несколько месяцев назад «Тампе» в финале Кубка Стэнли. А через некоторое время тихой сапой выкидывает из ударного сочетания «Звезд» захандрившего Дениса Гурьянова, занимает место рядом с Руупе Хинтцом и Джо Павелски и набирает солидные для новичка 45 (17+28) очков в 51-м матче сокращенной регулярки. И нет никаких сомнений, чтона тот момент 21-летний парень с филиппинскими корнями получил бы «Колдер Трофи», если бы не одно «но» по имени Кирилл Капризов.

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Два года назад все четко понимали — реальных конкурентов за звание лучшего новичка у олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Гагарина и просто сложившегося игрока быть не может. Поэтому финальное голосование, в котором 99 членов Ассоциации профессиональных хоккейных авторов из 100 поставили россиянина на первое место в своих списках, получилось максимально предсказуемым и по сути формальным.

Россиянин набрал больше очков, куда чаще попадал в хайлайты и по-настоящему производил впечатление звезды, которая будет шатать лигу в течение ближайшего десятилетия. В конце концов, в НХЛ все ждали именно настоящую новокузнецкую аномалию из жалкого седьмого раунда драфта, а не обычного крепкого игровичка из юниорской лиги Онтарио. И сто процентов во время дерзкого дебюта Долларового Кирилла у пацана из «Далласа», про которого в разы меньше писали журналисты, внутри сидели грусть, печаль и обида от недостатка внимания.

Хоккеист Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

С тех пор прошло уже два года. За это время Капризов успел выдать первую стоочковую регулярку в НХЛ, окончательно переодеть всю Миннесоту в свитера со своей фамилией и переписать с десяток ключевых рекордов «Дикарей». Некогда же «безногий» и неочевидный Робертсон, вопреки некоторым прогнозам, не стал случайным парнем, которого прокачали великий дед и один из лучших двухсторонних центров лиги, и только увеличил результативность, ответив не так давно сибиряку своей первой сотней. Теперь им впервые предстоит встретиться друг с другом в плей-офф, а американцу доказать журналистам и болельщикам, что в 2020-м они раскручивали не того парня.

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Точно добавит мотивации лучшему бомбардиру «Далласа» то, что прошлой весной в наэлектризованной серии первого раунда с «Калгари» он сыграл не так ярко, как того ждали болельщики «Старз». 4 (1+3) очка в семиматчевой бойне с командой Дэрилла Саттера — далеко не провальные цифры. Однако вряд ли они позволяют его назвать сейчас кубковым игроком. Если Капризов год назад уже успел показать себя вожаком, который не потерялся под знаменитым давлением «Сент-Луиса» и насобирал в противостоянии с «Музыкантами» сразу 7 шайб, то Робертсону только предстоит заслужить репутацию игрока для плей-офф. Чего пока нет у обоих — так это проходов во второй раунд. И поэтому следить за первой кубковой встречей некогда двух соперников в битве за «Колдер» будет еще интереснее.

Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
Джейсон Робертсон
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
0 - 0
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
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0 - 0
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
1. Бостон - Флорида
0 - 0
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
0 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
1. Даллас - Миннесота
0 - 0
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
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2. Каролина - Айлендерс
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15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
18.04 02:00
Каролина – Айлендерс
- : -
18.04 02:30
Бостон – Флорида
 - : -
18.04 04:30
Даллас – Миннесота
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
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