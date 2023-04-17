Два года назад Капризов лишил американца приза. Кто будет сильнее в серии плей-офф?
Посткоронавирусный сезон-2020/21. Молодой американец Джейсон Робертсон после впечатляющего сезона в АХЛ выгрызает на предсезонке место в четвертой тройке и врывается в основу «Далласа», уступившего несколько месяцев назад «Тампе» в финале Кубка Стэнли. А через некоторое время тихой сапой выкидывает из ударного сочетания «Звезд» захандрившего Дениса Гурьянова, занимает место рядом с Руупе Хинтцом и Джо Павелски и набирает солидные для новичка 45 (17+28) очков в 51-м матче сокращенной регулярки. И нет никаких сомнений, чтона тот момент 21-летний парень с филиппинскими корнями получил бы «Колдер Трофи», если бы не одно «но» по имени Кирилл Капризов.
Два года назад все четко понимали — реальных конкурентов за звание лучшего новичка у олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Гагарина и просто сложившегося игрока быть не может. Поэтому финальное голосование, в котором 99 членов Ассоциации профессиональных хоккейных авторов из 100 поставили россиянина на первое место в своих списках, получилось максимально предсказуемым и по сути формальным.
Россиянин набрал больше очков, куда чаще попадал в хайлайты и по-настоящему производил впечатление звезды, которая будет шатать лигу в течение ближайшего десятилетия. В конце концов, в НХЛ все ждали именно настоящую новокузнецкую аномалию из жалкого седьмого раунда драфта, а не обычного крепкого игровичка из юниорской лиги Онтарио. И сто процентов во время дерзкого дебюта Долларового Кирилла у пацана из «Далласа», про которого в разы меньше писали журналисты, внутри сидели грусть, печаль и обида от недостатка внимания.
С тех пор прошло уже два года. За это время Капризов успел выдать первую стоочковую регулярку в НХЛ, окончательно переодеть всю Миннесоту в свитера со своей фамилией и переписать с десяток ключевых рекордов «Дикарей». Некогда же «безногий» и неочевидный Робертсон, вопреки некоторым прогнозам, не стал случайным парнем, которого прокачали великий дед и один из лучших двухсторонних центров лиги, и только увеличил результативность, ответив не так давно сибиряку своей первой сотней. Теперь им впервые предстоит встретиться друг с другом в плей-офф, а американцу доказать журналистам и болельщикам, что в 2020-м они раскручивали не того парня.
Точно добавит мотивации лучшему бомбардиру «Далласа» то, что прошлой весной в наэлектризованной серии первого раунда с «Калгари» он сыграл не так ярко, как того ждали болельщики «Старз». 4 (1+3) очка в семиматчевой бойне с командой Дэрилла Саттера — далеко не провальные цифры. Однако вряд ли они позволяют его назвать сейчас кубковым игроком. Если Капризов год назад уже успел показать себя вожаком, который не потерялся под знаменитым давлением «Сент-Луиса» и насобирал в противостоянии с «Музыкантами» сразу 7 шайб, то Робертсону только предстоит заслужить репутацию игрока для плей-офф. Чего пока нет у обоих — так это проходов во второй раунд. И поэтому следить за первой кубковой встречей некогда двух соперников в битве за «Колдер» будет еще интереснее.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -