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Кучеров может поставить российский рекорд плей-офф. Ему осталось шесть очков до Малкина

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 18:15
Никита Кучеров. Фото Getty Images Хоккеисты, которые набирали 30 и более очков в двух розыгрышах Кубка Стэнли. Фото «СЭ» Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото «СЭ» Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли в XXI веке. Фото «СЭ»
Никита Кучеров. Фото Getty Images
Теги:
Невероятная статистика форварда «Тампы».

Никита Кучеров в первом матче финальной серии против «Монреаля» набрал 3 (2+1) балла и довел результативный счет в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до 30 очков. Россиянин стал всего пятым в истории хоккеистом, которому удалось дважды добраться до этой отметки. Причем в двух сезонах кряду юбилей праздновали лишь две легенды — Уэйн Гретци и Марио Лемье.

Хоккеисты, которые набирали 30 и более очков в двух розыгрышах Кубка Стэнли. Фото "СЭ"
Хоккеисты, которые набирали 30 и более очков в двух розыгрышах Кубка Стэнли. Фото «СЭ»

Из российских игроков помимо Кучерова отметку в 30 очков преодолевали только Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и Павел Буре. Причем от повторения личного рекорда образца прошлого сезона Никита отстает на четыре очка, а от российского рекорда Малкина — на шесть. А вот от лучшего результата в истории лиги, который, естественно, принадлежит Уэйну Гретцки, лидера «Тампы» отделяет 17 баллов.

Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото «СЭ»

По набранным в Кубке Стэнли в XXI веке очкам Кучеров сравнялся с Джо Торнтоном, который провел на 63 игры больше, а забил на 14 голов меньше. Уже в этом году Никита вполне может подвинуть в рейтинге американца Кейна и соотечественника Овечкина. А вот до замыкающего тройку Мариана Хоссы Кучерову нужен еще один 20-очковый сезон, до лидера века — Сидни Кросби — и вовсе 56 баллов.

Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли в XXI веке. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли в XXI веке. Фото «СЭ»

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