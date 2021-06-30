Поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду-2022? За океаном пытаются шантажировать МОК

Ждать ли Овечкина, Панарина и Макдэвида в Пекине?

Легкая паника в летнее время — редкость для большого хоккея. Однако пара высказываний от первых лиц НХЛ Гэри Беттмэна и Билла Дэйли задвинула на второй план даже старт финальной серии Кубка Стэнли. Заокеанские функционеры снова завели речь о неких трудностях применительно к участию сильнейших игроков мира на пекинской Олимпиаде.

В проекте энхаэловского календаря на будущий сезон появился Матч звезд, который должен пройти в Лас-Вегасе. Конкретной даты пока нет. Не лишним будет напомнить, что в годы, когда НХЛ ездила на Олимпийские игры, от звездных выходных отказывались, чтобы не уплотнять и без того жесткий график. Это уже больше похоже на совсем не смешной анекдот. Выкручивать руки оппонентам, в том числе примитивным шантажом, для заокеанских боссов привычное дело.

Сейчас, как казалось, достижение окончательных договоренностей между НХЛ и МОК — дело самого ближайшего времени. Президент ИИХФ Рене Фазель на протяжении всего июня уверял, что решение вот-вот должно быть принято. В последний раз он назвал даже конкретную дату — 24 июня. Справедливости ради стоит отметить, что швейцарец дипломатично ушел от конкретики относительно приезда НХЛ в Китай. Ему якобы неизвестно, чем все закончится.

Развязка отложена, поэтому общественную реакцию на происходящее в лучшем случае можно оценить как недоумение. Еще недавно Фазель был настроен оптимистично. Свежая информация от североамериканских инсайдеров о том, что сборную Канады в Пекин повезет главный тренер «Тампы» Джон Купер, воспринималась почти как официоз. Дело оставалось за малым — и тут начались сомнения. Даже о коронавирусе снова вспомнили, несмотря на оптимистичную ситуацию с ним в самом Китае и массовую вакцинацию в других частях света.

О характере возможных разногласий НХЛ и МОК ничего не известно, поэтому окончательно поверить в реальность печального сценария все-таки сложно. Излюбленная тактика Беттмэна торговаться до последнего, действуя на нервную систему оппонента, известна. В прошлый раз сомнения возникли с самого начала, поскольку никаких договоренностей на бумаге между лигой и профсоюзом не существовало. Отчаянная попытка Александра Овечкина чуть ли не в одиночку поднять за собой остальных предсказуемо закончилась неудачей. Остальным принцип «своя шкура ближе к телу» оказался роднее. Пхенчхан остался без НХЛ, но подарил триумф России после золотого гола Кирилла Капризова в овертайме финального матча с немцами.

Сейчас олимпийский вопрос четко прописан в новом коллективном соглашении между НХЛ и игроками. Нарушать договоренности — не для Запада, где чтут юридические нормы не менее свято, чем Святое писание. Хоккеисты и так пошли на большие уступки в финансовом плане.

Списать все на неконструктивную позицию МОК уже не получится. Поверить в это будет невозможно. Прежней риторики о том, сколь много НХЛ якобы теряет из-за приостановки сезона, не слышно. Лига давно собирается ехать в Китай. И если вдруг в последний момент стороны не придут к общему знаменателю, то как минимум репутационное поражение Беттмэну и его окружению будет обеспечено. Поверить в крах лично я не готов, поэтому жду скорейшего и счастливого закрытия вопроса.