Тарасенко, Орлов или Маккиннон. Кто из звезд НХЛ может сменить команду

Изучаем рынок неограниченно свободных агентов заокеанской лиги следующего сезона.

Текущее межсезонье в НХЛ уже стало одним из самых ярких за последние годы. В первый же день рынка свободных агентов клубы потратили 919 миллионов долларов, а такие игроки, как Назем Кадри, Патрис Бержерон, Фил Кессел и Пи-Кей Суббан до сих пор остаются без контрактов. Думать о том, что будет происходить в следующем сезоне, еще слишком рано, но на рынок неограниченно свободных агентов может выйти немало звездных игроков, среди которых достаточно и россиян.

Топ-3 российских хоккеистов, у которых заканчиваются контракты

Владимир Тарасенко (нападающий, «Сент-Луис», действующий контракт — 7,5 миллиона долларов)

Владимир Тарасенко. Фото Global Look Press

Российский нападающий феноменально провел прошлый сезон и это при том, что многие ставили на нем крест, постоянно ссылаясь на последствия трех операций. В итоге Владимир впервые за карьеру в НХЛ выбил 80+ очков и даже стал первым игроком «Блюзменов» с 80+ баллами начиная с сезона-2002/03. Тарасенко могли обменять еще год назад, и шансы на это были очень велики. Сейчас же очевидно, что «Сент-Луис» принял верное решение, не поторопившись. Форвард получает удовольствие от хоккея и, кажется, перезагрузил карьеру.

Однако, по информации портала Daily Faceoff, у Владимира по-прежнему натянутые отношения с руководством клуба и он не отзывал своего запроса на обмен. Многое будет зависеть от того, сможет ли Тарасенко держать заданную планку и обойдут ли его стороной травмы. У «Блюз» к тому же заканчиваются контракты Райана О'Райлли, Джордана Кайру и Ивана Барбашева. Генеральный менеджер клуба Даг Армстронг не славится щедростью, и продлить всех значимых свободных агентов вряд ли получится. Нельзя исключать и тот факт, что Владимир захочет для себя новый вызов.

Дмитрий Орлов (защитник, «Вашингтон», действующий контракт — 5,1 миллиона долларов)

Дмитрий Орлов. Фото Global Look Press

«Когда выступаешь за клуб 10 лет и остается последний год контракта, конечно, ты невольно будешь думать об этом и переживать. Но когда сезон начнется, нужно будет постараться отпустить эту ситуацию. Когда генеральный менеджер «Вашингтона» захочет что-то услышать от меня и моего агента, тогда мы начнем переговоры, а там уже будет видно», — говорил недавно российский защитник «Кэпиталс». Орлов побил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ (12), а также впервые набрал в регулярном чемпионате 35 очков.

С 2014 года по итогам сезонов Дмитрий не имеет минуса в графе показателя полезности, и по этому компоненту в истории клуба он занимает третье место при своих «+102». Сложно представить, что «Вашингтон» решит расстаться с Орловым. Один из лучших защитников клуба, который может быть полезен не только в обороне, но и в атаке. Если когда-то его игра и надежность вызывали вопросы, то теперь прогресс Дмитрия очевиден. Вариант со сменой клуба выглядит нереалистичным.

Семен Варламов (вратарь, «Айлендерс», действующий контракт — 5 миллионов долларов)

Семен Варламов. Фото Global Look Press

Илья Сорокин уже уверенно доказал, что готов быть первым номером «Островитян». Многое будет зависеть от перспектив «Айлендерс» в новом сезоне, но, скорее всего, клуб будет не против найти Сорокину сменщика за меньшие деньги, чем у Варламова. В прошлый дедлайн им интересовались «Вегас» и «Колорадо». Среди других возможных вариантов фигурировали «Эдмонтон» и еще один его бывший клуб — «Вашингтон».

В контракте Варламова есть пункт с ограничениями — 16 команд, куда он не может быть обменян. Это немного усложняет работу руководства, но спрос на Семена еще может быть приличным. Интересно, что журналист Newsday Эндрю Гросс недавно сообщил, что в клубе по-прежнему считают, что тандем Ильи Сорокина и Варламова — лучшее решение для команды. Пока в долгосрочность такого сценария верится с трудом. Да и самому Семену не помешала бы смена обстановки. Прошлый сезон выдался не самым ярким в его исполнении.

Российские игроки, которые могут стать неограниченно свободными агентами.

Топ-5 зарубежных хоккеистов, у которых заканчиваются контракты

Нэйтан Маккиннон (нападающий, «Колорадо», действующий контракт — 6,3 миллиона долларов)

Нэйтан Маккиннон. Фото Global Look Press

Форвард, который по современным меркам играет почти за еду. Скоро эта несправедливость закончится, и канадец получит солидную прибавку, которую давно заслужил. «Колорадо» не собирается откладывать дело в долгий ящик и уже этим летом планирует продлить своего лидера. «Это необязательно произойдет до открытия рынка свободных агентов. Да, у него есть еще год по контракту, но мы надеемся, что продлим его этим летом», — говорил недавно Джо Сакик.

По слухам, 26-летний нападающий готов немного ужаться ради интересов клуба. Хотя агент Маккиннона Пэт Бриссон заявил, что они со своим клиентом не будут рассматривать предложения менее чем 10,5 миллиона долларов за сезон. Некоторые партнеры по команде называют Нэйтана вторым капитаном. Его роль в раздевалке и влияние на коллектив действительно огромные. Он не дает молодым игрокам прохлаждаться на тренировках, и «Эвеланш» ни при каких раскладах не могут себе позволить расстаться с таким вожаком. Клуб пойдет на практически любые требования Маккиннона и его агента.

Патрик Кейн (нападающий, «Чикаго», действующий контракт — 10,5 миллиона долларов)

Патрик Кейн. Фото Global Look Press

«Чикаго» в это межсезонье сошли с ума и решили расстаться практически со всеми, с кем только это было можно сделать. Оставшимся ветеранам не очень хочется прозябать с командой на дне турнирной таблицы и бороться за первый пик драфта. Недавно журналист Дэвид Паньотта сообщал в своем твиттере, что Патрик Кейн встречался с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее, и пока неизвестно, к какому соглашению пришли стороны.

По версии издания The Athletic, 33-летний форвард — главный кандидат на обмен в предстоящем сезоне. Патрик, несмотря на свои три выигранных Кубка Стэнли, еще готов бороться за самые высокие задачи. Кроме того, у него есть все шансы стать самым результативным американцем в истории плей-офф НХЛ. До Бретта Халла 58 очков. Почему бы не попробовать? С «Чикаго» добиться этого уже вряд ли получится. Кейн будет мощнейшим усилением для любого претендента на Кубок Стэнли, но вместить в платежку часть его действующего контракта будет непросто для многих.

Давид Пастрняк (нападающий, «Бостон», действующий контракт — 6,67 миллиона долларов)

Давид Пастрняк. Фото Global Look Press

Президент «Бостона» Кэм Нили недавно сообщал, что переговоры о новом контракте с чешским форвардом начались в июле, но пока никаких новостей на этот счет нет. Автор The Athletic Флуто Шинзава считает, что увольнение Брюса Кэссиди с поста главного тренера команды, а также приближающаяся перестройка состава может повлиять на то, что чешский форвард не будет подписывать новый контракт с «Брюинз». Мнение о том, что генеральный менеджер клуба Дон Суини может начать перестройку с обмена одного из ведущих форвардов «Бостона», действительно популярно.

Для «Мишек» потеря Пастрняка может стать довольно болезненной. Он уже успел стать важным игроком в истории клуба, а свои 500 очков набрал за 508 матчей. Среди хоккеистов, начинавших карьеру в «Бостоне», быстрее этой отметки достигли только два защитника — Бобби Орр (за 396 матчей) и Рэй Бурк (за 484). Вокруг чешского нападающего можно строить будущий коллектив, но заинтересуют ли самого форварда туманные перспективы в плане борьбы за Кубок Стэнли — большой вопрос. Болельщики команды недовольны потенциальным уходом Пастрняка, но искать ему новый клуб еще слишком преждевременно.

Джон Клингберг (защитник, «Анахайм», действующий контракт — 7 миллионов долларов)

Джон Клингберг. Фото Global Look Press

Журналист Рено Левуа отмечал, что на старте рынка шведский защитник рассчитывал получить семилетнее соглашение со средней зарплатой около 6 миллионов долларов в год. Ничего подобного не произошло, и Клингберг, расстроившись, прекратил сотрудничество со своим агентом Петером Уолленом. В итоге игрок удивил многих и подписал однолетний контракт с «Анахаймом». Сам защитник объяснил свои действия довольно логично.

«Это часть плана, но я не собираюсь заглядывать слишком далеко вперед. В конце концов, я хочу подписать долгосрочный контракт. Сейчас главное — это предстоящий сезон. Очевидно, что мне нужно хорошо провести его. Если команда добьется успеха, то и я тоже», — сказал Клингберг. Вероятно, швед будет рассчитывать на обмен в дедлайн по ходу сезона, что позволит ему побороться за Кубок Стэнли, а «Анахайм», который находится в стадии перестройки, сможет получить за него неплохие активы.

Фредерик Андерсен (вратарь, «Каролина», действующий контракт — 4,5 миллиона долларов)

Фредерик Андерсен. Фото Global Look Press

Несмотря на то что в конце регулярного чемпионата датский голкипер получил травму и пропустил плей-офф, прошлый сезон он может уверенно занести себе в актив. В 52 сыгранных матчах его процент отраженных бросков составил 92,2. Это второй результат за его карьеру в НХЛ. В последние годы в «Торонто» ему не хватало стабильности, но в «Каролине» Андерсен чувствует себя более чем комфортно. 30-ю победу он одержал в 40-м матче сезона, и это быстрее всех в истории «Харрикейнз».

Фредерик занял четвертое место в голосовании за лучшего вратаря чемпионата, а на пару с Антти Раантой завоевал «Дженнингс Трофи» — приз вратарскому дуэту, пропустившему меньше всего голов в сезоне (202 в 82 матчах с учетом решающих буллитов). Оба после окончания следующего сезона могут выйти на рынок неограниченных агентов, и клубу будет о чем подумать. Пока со своей работой они справляются очень неплохо. Если 32-летний Андерсен не сбавит обороты, как это было в «Торонто», то сможет рассчитывать на хороший контракт.