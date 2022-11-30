Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?

Крис Летанг выбыл на неопределенный срок.

Легендарный защитник «Питтсбурга» Крис Летанг перенес инсульт. Сообщается, что состояние хоккеиста стабильное, а жизни в данный момент ничто не угрожает. Это уже второй случай инсульта у Летанга. Первый случился в январе 2014 года.

Что такое инсульт?

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Кровь не поступает в клетки мозгового вещества, они перестают получать кислород и начинают отмирать. Последствия могут быть различными: речевые нарушения,

проблемы с движениями рук и ног, трудности с глотанием. Они зависят от того, какая часть мозга была повреждена. Лишь 10 процентов людей, перенесших инсульт, восстанавливаются полностью. Одним из таких как раз стал Крис Летанг.

Крис Летанг. Фото USA Today Sports

Первый случай

Первый инсульт у защитника случился в 26 лет. 29 января 2014 года жена Криса обнаружила его лежащим на полу. Летанг находился в сознании, но не мог двигаться и пришел в себя через несколько часов. Решив, что ничего серьезного не случилось, канадец отправился вместе с командой на выезд, но ни одной встречи не провел. Уже перед первым матчем Летанг был выведен из состава — у защитника были головокружение и рвота.

«Мы не поставили его на игру против «Лос-Анжелеса». Но его состояние не улучшалось, и медицинские тесты в Финиксе стали первым сигналом для нас. Уже в Питтсбурге ему провели полное обследование. На этой неделе ему еще придется пройти целый набор разных тестов», — рассказывал генеральный менеджер «Питтсбурга» Рэй Шеро.

Результаты исследования показали, что Летанг перенес инсульт. Также врачи заявили, что шансы получить такое заболевание в 26 лет составляют 0,1 процента. Сообщалось, что вероятной причиной случившегося стал врожденный порок сердца: «Обследование показало, что у Летанга с рождения есть небольшое отверстие в сердце. Это встречается у многих людей, но со временем у большинства оно затягивается».

Несмотря на заверения специалистов о безопасности возобновления игровой карьеры, защитник долгое время не мог принять решение из-за ответственности перед семьей:

«Это была пугающая ситуация. Я не был уверен, что продолжу играть. Два месяца я был практически беспомощен. У меня было достаточно время все взвесить и подумать о будущем. Мне нужно уважать тот факт, что у меня есть семья. Я ответственен за них и не имею права подвергать их жизни опасности. Соответственно, я не смог бы продолжить карьеру, если бы она подвергала риску мою жизнь.»

Крис Летанг. Фото Global Look Press

Возвращение в хоккей

Вернуться на лед Летанг смог уже спустя три месяца после инсульта — защитник провел три встречи «Питтсбурга» в регулярном чемпионате, а также принял участие во всех 13 матчах команды в плей-офф, в которых набрал 6 (2+4) очков.

Несмотря на страшное заболевание, канадец не боялся играть в хоккей, а наоборот, рвался на лед и тренировался усерднее, чем раньше, потому что хотел проверить, как организм будет справляться с высокими нагрузками после инсульта.

Благодаря этому случаю Крис начал внимательнее следить за здоровьем и выучил симптомы, после которых ему стоит обратиться к врачу, потому что понимал, что все может повториться: «Да, я беспокоюсь каждый день, ведь вероятность того, что со мной могло такое случиться, равнялась 0,1 процента. Так что вероятность повторения ситуации все еще присутствует. Однажды это уже случилось. Почему этого не может произойти второй раз? Эта мысль всегда сидит у меня в голове».

Переживания Летанга оказались оправданными — 30 ноября стало известно о втором инсульте у хоккеиста. Несмотря на это, сообщается, что жизни Криса ничто не угрожает, а состояние оценивается как стабильное. Сам защитник полон оптимизма и хочет вернуться на лед как можно скорее.

«Я уже достаточно хорошо знаю свои проблемы, чтобы почувствовать, когда что-то действительно не так. Не хочется вдаваться в подробности, но эти факторы нельзя игнорировать. Моей семье, друзьям и партнерам по команде нужно понимать, что со мной все хорошо. Я настроен оптимистично. И верю, что смогу скоро вернуться на лед», — приводит слова Летанга пресс-служба клуба.