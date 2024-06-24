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Тренер «Эдмонтона» может выиграть кубок в первый же год в НХЛ. Он работал с Макдэвидом еще в юниорах

Тренер «Эдмонтона» Кноблаух может выиграть Кубок Стэнли в первый же год работы
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Коннор Макдэвид и Крис Кноблаух
Коннор Макдэвид и Крис Кноблаух.
Фото USA Today Sports

История Криса Кноблауха.

Когда «Эдмонтон» в ноябре 2023-го отправил в отставку Джея Вудкрофта, то мало кто представлял, что вакантное место займет 45-летний Крис Кноблаух. Молодой канадец успел сделать себе имя в юниорском хоккее, но на уровне АХЛ отнюдь не считался человеком, стопроцентно заслуживающим повышения. Зато в его биографии была строчка, которая оказалась ценнее любого трофея за спиной, — «любимый детский коуч Коннора Макдэвида». И пусть в «Ойлерз» уверяли, что мнение капитана не учитывалось при выборе нового тренера, рассматривать его назначение в отрыве от этого факта сложно.

В большом материале «СЭ» рассказывает, каким получился нетривиальный путь Кноблауха к одному из лучших финалов Кубка Стэнли за долгие годы.

Мечтал стать конным полицейским

Вряд ли подавляющая часть болельщиков «Айлендерс» в курсе, что человек, реанимировавший «Нефтяников» по ходу регулярки, еще будучи игроком, мог оказаться на Лонг-Айленде. В 1997-м габаритный паренек из Саскачевана был неожиданно для самого себя задрафтован «Островитянами» в седьмом раунде. Агенты называли его будущее сомнительным и советовали не приезжать на церемонию, проходившую в Питтсбурге на легендарной и ныне разрушенной «Сивик Арене». Поэтому пока сверстники светились перед камерами в Пенсильвании, он купался вместе с приятелями в озере.

«Мне говорили не идти на церемонию драфта, потому что ты не знаешь, выберут тебя или нет. Я и не пошел — вместо этого поехал с приятелями на озеро. Когда позвонили и сказали, что выбрали, друзья швырнули меня в воду — это и было моим празднованием», — вспоминал не так давно Кноблаух.

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Шансы Криса заиграть в НХЛ действительно были невысокими. Тогда в лиге еще не было столь высоких требований к катанию, как сейчас. Однако хоккей уже стремительно начинал становиться быстрее и задавать новые стандарты скорости и динамики. В «Айлендерс» видели, что у их нового проспекта все в порядке с рабочей этикой, мышечной массой, игрой в обороне, руками и видением площадки, но достаточно быстро поставили крест из-за проблем с мобильностью и катанием.

«Все дело в катании — я просто ужасно катался. Не мог катить нормально вперед и не мог назад. Но я просто хотел играть, не смотрел на техническую сторону игры. Я габаритный, у меня хорошие руки. Если бы задался целью и работал над катанием, может быть, достиг бы успехов на профессиональном уровне и сыграл бы пару матчей в НХЛ, но не более того», — не искал виноватых канадец в интервью Sportsnet.

Так Кноблаух превратился в бесперспективного переростка, который не шибко ярко отыграл три сезона в WHL и поступил в Университет Альберты, где стал лидером студенческой команды и за пять лет получил преподавательское образование.

Хотя сам Крис в детстве учиться особо не любил, несмотря на то что знания давались ему достаточно легко. Он хотел играть в хоккей все свободное время на крытом катке, которым управлял его отец на родине в крохотном городке Империал, и мечтал стать офицером полиции — перед глазами был пример старшей сестры, которая по-прежнему служит в Королевской конной полиции Канады.

Вот и к поступлению в университет его подтолкнуло не столько желание получить диплом, сколько будущая жена Отэм — именно симпатичная девочка посоветовала ему приложить все силы, чтобы получить стипендию в престижном вузе. И там ему ничто не мешало продолжать заниматься любимым делом.

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух
Крис Кноблаух.
Фото USA Today Sports

Кноблаух уже выигрывал чемпионство в дебютный сезон

В 2005-м Кноблаух все-таки попытался прорваться в профессиональный хоккей, проведя результативный сезон во второй французской лиге. Но статус звезды «чемпионата фермеров» его не прельщал. Спустя год жизни на севере Франции он вернулся домой и завершил игровую карьеру.

К счастью, без работы парень с высшим образованием сидел недолго. Летом 2006-го скромному «Принс Джорджу» из прекрасно знакомой ему WHL срочно требовался ассистент в тренерский штаб, и он оказался единственным, кто согласился работать за предложенные клубом копейки.

Тренерский рост получился вполне стремительным. После неплохого сезона с «Райдерс», где не было ни одного потенциального игрока НХЛ, его пригласили на должность помощника в куда более амбициозный и финансово устойчивый «Кутеней», а через несколько лет повысили его до главного тренера.

Результат в новой роли Крис дал сразу — в сезоне-2010/11 команда из американского штата Вашингтон в третий раз в истории стала чемпионом «Дабл-Ю», выйдя в плей-офф с третьего места в дивизионе. Причем первые шаги в WHL при нем делал его будущий соперник по финалу Кубка Стэнли Сэм Райнхарт: пока его старший брат Макс был настоящим хедлайнером золотого состава, куда более талантливый нападающий «Флориды» в возрасте 15 лет получал дозированное игровое время со взрослыми.

Правда, уже следующей весной «Кутеней» во главе с Райнхартами вылетел в первом раунде, и владевшие клубом братские дуэты Скотта и Роба Нидермайеров, а также Джеффа и Дина Чиноветов не простили Кноблауху постчемпионское похмелье.

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Учитель, а не тренер

Получив первое увольнение в карьере, он несколько месяцев трудился тренером-волонтером в одной из детских команд на границе США и Канады. Безработным на уровне юниоров Крис оставался недолго. В ноябре 2012-го ему набрал владелец «Эри Оттерз» из соседней OHL Шервуд Бассин, который пригласил его на место уволенной звезды «Квебека» и «Рейнджерс» Робби Фторека.

«Я следил за ним с Мемориального кубка-2011. Пока все ходили за едой или напитками во время не самых интересных игр, я оставался, чтобы посмотреть на него в деле. Когда его уволили, я позвонил Крису, но не для того, чтобы позвать в «Эри», а просто чтобы сказать, что он классный тренер», — рассказывал босс «Выдр».

И если в «Кутенее» ему пришлось работать с далеко не самой талантливой группой хоккеистов, где за спиной у Райнхарта-младшего не было настоящих вундеркиндов, то в новом клубе уже в первый сезон в руках у него оказались получивший исключительный статус 15-летний Коннор Макдэвид капитанивший Коннор Браун, Оскар Данск и Адам Пелек. А вскоре состав «Оттерз» пополнился Диланом Строумом, Андре Бураковски, Трэвисом Дермоттом и Алексом Дебринкэтом.

Наивно было бы думать, что отношения Кноблауха и Макдэвида, чью каждую смену в тот год рассматривали под микроскопом, складывались безупречно. Тренер сразу дал понять звездному новичку, что его статус не имеет никакого значения.

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В одном из матчей против «Уинздора» Крис оказался крайне недоволен действиями своего элитного щегла и по ходу третьего периода приколотил его к скамейке, дав тому время обмозговать свою игру. Испытанием тот момент стал не только для 97-го номера, но и для Бассина, сидевшего на трибунах и сгрызавшего себе ногти на руках. Впрочем, сам Коннор воспринял неожиданный урок максимально правильно:

«Я подумал: боже, меньше всего мне сейчас нужны звонки от агентов и персонала. Я спустился к команде после игры, Макдэвид вышел из раздевалки, посмотрел на меня и сказал: «Это было заслуженно». Обычно в таких случаях тебе звонит агент, плачет в трубку мама, скулит домашняя кошка — но тут тишина, ничего не происходило. Его родители ничего не сказали. Это было полное уважение к решению тренера», — вспоминал Бассин.

Кноблаух разительно отличался от предыдущих тренеров «Эри» тем, что практически никогда не повышал голос и старался разжевывать игрокам смысл каждого их шага на льду. В первый же месяц работы с ним Бассин понял — перед ним скорее учитель и тренер. Однажды старик Шерри зашел в кабинет своего коуча и увидел на столе толстую открытую папку со схемами тренировочных упражнений — напротив некоторых из них красным фломастером выделялась надпись «не работает». Так тренер помечал вещи, которые давали результат ранее, но со временем стали неактуальными.

Крис Кноблаух с игроками «Эдмонтона»
Крис Кноблаух с игроками «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports

Морис не взял его помощником в «Виннипег»

При Кноблаухе «Оттерз» с их элитным набором мастеров превратились в одну из самых атакующих команд лиги. На протяжении трех сезонов подряд «Выдры» забрасывали больше 300 шайб за регулярный чемпионат и неизменно становились лидерами по реализации большинства, приближаясь к 30-процентному показателю. Не ухудшились результаты и после ухода Макдэвида.

Уже на третий год работы Крис добрался с «Эри» до финала Кубка Робертсона, где в 2015-м уступил «Ошаве» — об этой серии мы писали большой текст несколько дней назад. Только в итоге трофей покорился ему через два года, когда Next One уже вовсю ставил на уши НХЛ, а все внимание в атаке было приковано уже к Дилану Строуму, Алексу Дебринкэту, Энтони Сирелли и Тэйлору Рэддишу.

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В 2017-м один из лучших тренеров OHL вполне ожидаемо ушел на повышение, пройдя успешное собеседование в «Филадельфии» и став ассистентом Дэйва Хэкстола. В тренерском штабе перестроечных «Флайерз» молодому специалисту сразу доверили работу со спецбригадами большинства. Получилось не очень: при нем «Летчики» реализовывали меньше 10% своих попыток и занимали одно из последних мест в таблице по этому показателю.

При этом еще раньше он мог оказаться в «Виннипеге» на одной лавке с Полом Морисом. Тогдашний главный тренер «Джетс» высоко оценил его знания и резюме, но работу не дал: «Я не нанял его, потому что ему не подходила должность помощника. Я видел, что ему лучше остаться главным тренером. Это просто чувствовалось. Я был очень высокого мнения о нем».

Крис Кноблаух на тренерской скамейке «Эдмонтона»
Крис Кноблаух на тренерской скамейке «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports

В системе «Рейнджерс» Криса обожали

Взлететь в системе «Филадельфии» Хэкстолу и его помощникам во многом не дала отвратительная работа менеджмента и целый ряд травм ключевых игроков. После двух лет работы в Пенсильвании Кноблаух второй раз в карьере оказался уволенным. Впрочем, он практически моментально получил предложение стать главным в фарм-клубе «Рейнджерс» «Хартфорде».

Именно в Нью-Йорке канадец и дебютировал в качестве главного на уровне НХЛ. В 2021-м в самый разгар нового штамма коронавируса ему пришлось встать на лавку «синерубашечников», когда весь штаб Дэвида Куинна загремел в ковид-протокол. Как итог, в первом же матче Кноблаух вынес двумя ногами старых знакомых из «Филадельфии» (9:0), а в следующих пяти встречах одержал еще три победы.

Больших результатов с «Хартфордом» он не добился — во многом помешал все тот же ковид, из-за которого два сезона были потрачены вхолостую. За четыре года работы с «Волками» лишь раз дошел до финала дивизиона весной 2023-го, уступив будущему обладателю Кубка Колдера «Херши».

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Несмотря на серьезную требовательность, молодежь в системе «Рейнджерс» его обожала. Крис всегда держал дверь в тренерскую открытой и честно озвучивал все свои претензии в лоб, направляя хоккеистов в нужную сторону. А главное, он никогда не кричал и не боялся принимать непопулярные решения в отношении лидеров, справедливо оценивая игру каждого вне зависимости от статуса. Бывший босс бродвейцев Джефф Гортон не так давно заявил, что едва ли помнит момент, когда тот выходил из себя или поддавался эмоциям.

Вот и после того, как «Эдмонтон» получили 0:3 на старте финала, он оставался эталоном спокойствия. Никакого поиска виноватых, никакой критики лидеров, ноль реакции на провокационные вопросы корреспондентов и максимальная вера в возможный камбэк — в этом весь Кноблаух. Если «Ойлерз» поднимут над головой Кубок Стэнли и Зак Хайман напишет об этой победе сборник детских рассказов, то главным действующим лицом должен быть именно молодой тренер.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
3.06
9.06
11.06
14.06
16.06
19.06
22.06
25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 - : -
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