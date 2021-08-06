Владелец «Вашингтона» заявил, что Ови мог заработать больше в России. Но останется в команде до 40 лет.

Ови стал олицетворением спорта в городе

Вряд ли кого-то удивил тот факт, что Александр Овечкин продолжит свою карьеру в столице США. И пусть совсем недавно 35-летний форвард говорил журналистам, что не исключает возможности возвращения в московское «Динамо», поверить в такой сценарий мог только самый отъявленный оптимист. Было очевидно, что звездный нападающий «Вашингтона» продлит свое сотрудничество с клубом, а вопрос заключался лишь в сроке и сумме соглашения.

В итоге Овечкин подписался со «Столичными» на пять лет за 47 с половиной миллионов долларов. Не было сомнений в том, что владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис сделает все возможное, лишь бы Александр выходил на лед в форме «Вашингтона», пока ему позволяет здоровье. Именно поэтому не стоит преждевременно называть этот контракт последним в долгой истории взаимоотношений Овечкина и «Кэпиталз». Американский бизнесмен еще ни разу не пожалел о доверии, оказанном российскому форварду, и маловероятно, что это вообще когда-либо случится.

2005 год. Тед Леонсис и Александр Овечкин. Фото Getty Images

«В 1999-м, когда я купил команду, я заплатил за нее 85 миллионов долларов. Мы изо всех сил старались заполнить трибуны, но продали лишь 2900 сезонных абонементов. За год до моей сделки «Вашингтон» вышел в финал Кубка Стэнли, и даже тогда клуб не смог продать все билеты на матчи плей-офф. Сейчас все иначе. После сезона-2007/08, когда Овечкин взял сразу четыре индивидуальные награды («Харт», «Арт Росс», «Ришар», «Тед Линдсей»), попасть на игры «Кэпиталз» стало не так просто. Теперь мы в десятке лучших клубов лиги по доходам и продаже билетов. На сегодняшний день я бы оценил «Вашингтон» в миллиард долларов», — говорит Леонсис.

В рейтинге самых дорогих клубов НХЛ журнал Forbes поставил «Кэпиталз» на девятое место, обозначив стоимость в 750 миллионов долларов. Так что владелец клуба знает, о чем говорит, и неспроста связывает такой финансовый прогресс с появлением в команде Овечкина. В 2008 году, когда Александр подписал свой первый взрослый контракт сроком на 13 лет и 124 миллиона долларов, далеко не все отнеслись с пониманием к смелому решению клуба. В финансовом плане та сделка до сих пор считается самой крупной за всю историю НХЛ. Однако, как показало время, руководство «Вашингтона» не прогадало, получив на долгие годы не только уникального форварда, но и человека, олицетворяющего спорт в городе. Если Овечкин отыграет в «Кэпиталз» до 40 лет, то догонит бейсболиста Уолтера Джонсона, который провел в «Вашингтон Сенаторс» 21 сезон (закончил карьеру в 1927 году).

В 2004-м Тед Леонсис впервые пригласил Овечкина к себе домой. Жена американского бизнесмена приготовила обед, а владелец «Вашингтона» был впечатлен простотой 20-летнего форварда, который помог собрать посуду со стола и отнести ее на кухню. После этого все сыграли в баскетбол с детьми Леонсиса и его друзьями. «Он показал невероятный класс на площадке, что неудивительно. Все-таки его мама — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Затем все пошли купаться, и Александр был похож на торпеду. У него уникальная спортивная предрасположенность. Тогда мы хорошо поговорили. Он смотрел мне в глаза и внимательно слушал. Я объяснил ему, что нам необходимо немало времени для того, чтобы стать хорошей командой и выиграть Кубок Стэнли. И только на доверии друг к другу мы сможем добиться этой цели. Он сразу выразил желание быть частью нашего плана», — вспоминает Леонсис.

Рекорд Гретцки сравним с Кубком Стэнли

Ни для кого не секрет, что с 2006 года Овечкин не пользуется услугами агента, а вести переговоры с клубом ему помогает семья. После подписания 13-летнего контракта мама форварда Татьяна Овечкина с улыбкой на лице сказала владельцу «Вашингтона», что с ее сыном команда пять раз выиграет Кубок Стэнли. Пока это случилось лишь однажды (2018), но руководство клуба вряд ли огорчено, ведь теперь на горизонте возможный уникальный рекорд капитана. С маркетинговой точки зрения он может принести организации не меньше, чем трофеи. Если до конца своего нового соглашения Александр будет забрасывать по 33 шайбы в среднем за сезон, то он обойдет великого Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

«Мы сделаем все, чтобы помочь ему стать первым. Это важно не только для него. Это важно для наших фанатов, которые его обожают. Это важно для всей лиги, в конце концов! Когда-то я думал, что рекорды Гретцки побить нельзя. Но сейчас это кажется все более реальным. Если Алекс будет здоров, то этого можно достичь. Представьте, какой прекрасный способ завершить карьеру!» — сказал Леонсис. О приоритетах клуба говорит еще и тот факт, что Александр хотел подписать новый контракт с «Вашингтоном» лишь на три года, но руководство попросило его остаться на пять. Об этом звездный форвард заявил в своем интервью для официального сайта НХЛ.

На одной волне с Тедом Леонсисом находится и генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан: «Мысль о том, что Овечкин поедет играть в Россию или в другую команду НХЛ, не имела никакого смысла. Мы хотим, чтобы Александр пошел правильным путем и закончил карьеру в нашей организации. Он совершенно не гнался за деньгами. Он мог получить больше, подписавшись с другим клубом лиги. Или, например, вернуться на родину. Особенно на фоне некоторых налоговых преимуществ. Однако Александр остался с нами. У него еще есть свои задачи, и последнего слова он не сказал. Жаль только, что мы не смогли подписать контракт лично. Он сделал это в отпуске, находясь в России. Но мы все равно счастливы. Александр — очень эмоциональный человек, и он взволнован перед новым вызовом».

Еще лет шесть назад Уэйн Гретцки сказал Теду Леонсису, что считает Овечкина единственным игроком, который сможет побить его снайперский рекорд. Легендарный канадец посоветовал владельцу «Вашингтона» никогда не нарушать комфортные условия Александра в команде. Леонсис пообещал, что никогда не сделает этого, и, кажется, не соврал. Уже в октябре все снова начнут считать заброшенные шайбы Овечкина и пристально следить за новой главой его карьеры в «Вашингтоне». Как ни крути, но этой истории пока слишком рано заканчиваться.

(В статье использованы отрывки материала Эмили Каплан. ESPN).