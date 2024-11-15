Все о 1000 очков Макдэвида в НХЛ: Коннор намного обгоняет Кросби и Овечкина, сильно впереди — только Гретцки и Лемье
Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) и стал 99-м игроком в истории, которому удалось добраться до четырехзначных показателей результативности в регулярных чемпионатах НХЛ. 1000 баллов канадец выбил в 659 играх, лишь немного уступив по скорострельности легенде «Айлендерс» Майку Босси.
Хотя и этот фантастический результат кажется скромным на фоне цифр, которые в начале 80-х показали Уэйн Гретцки и Марио Лемье. «Нефтяник» набрал первую тысячу (он — единственный, у кого была и вторая) за 424 игры, «пингвин» — за 513. Из игроков XXI века в списке лидеров можно заметить только Сидни Кросби, которому понадобилось 757 матчей. Российские лидеры выступили поскромнее: Евгений Малкин потратил на тысячу 848 встреч, Александр Овечкин — 880, Александр Могильный — 947, Сергей Федоров — 965, Алексей Ковалев — 1249.
Капитан «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала дебютного для себя чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — партнера по атаке «Ойлерз» Леона Драйзайтля — он опережает на 139 баллов, Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» — на 170. Четвертое место с отставанием в 187 очков занимает Никита Кучеров, Артемий Панарин — пятый, Александр Овечкин — 11-й (и лучший в рейтинге снайперов). Кстати, больше Макдэвида, помимо второго голеадора в истории, забили Остон Мэттьюс (373), Леон Драйзайтль (357) и Давид Пастрняк (346).
Средняя результативность Макдэвида в регулярке стабильно превышает 1,5 балла за игру. Это, безусловно, лучший результат в XXI веке. Второе и третье места занимают совсем немного поигравшие в новом тысячелетии Марио Лемье (1,321) и Петер Форсберг (1,270).
Четвертым идет еще одна канадская суперзвезда Сидни Кросби (1,250). Лидерство в российском рейтинге ударным стартом сезона вернул себе Кирилл Капризов (5-е место, 1,224), подвинувший Никиту Кучерова (6-е, 1,212). Неподалеку располагаются и Артемий Панарин (8-е, 1,170) с Евгением Малкиным (11-е, 1,130).
В истории Макдэвид (1,519) занимает четвертое место, уступая только двум звездам самого результативного времени в истории лиги (70-80-е) Уэйну Гретцки и Марио Лемье, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду. Из других современных игроков бросать вызов звездам далекого прошлого получается только у Кросби.
Макдэвид — четвертый игрок, которому удалось набрать 1000 очков в составе «Эдмонтона». Ранее юбилейной отметки достигли Уэйн Гретцки, Яри Курри и Марк Мессье. Причем двоих последних Коннор наверняка потеснит уже в этом сезоне. А вот до главного ориентира еще очень и очень далеко — 668 очков. По числу тысячников «Нефтяники» делят лидерство в лиге с «Детройтом», «Питтсбургом», «Бостоном», «Чикаго» и «Лос-Анджелесом». Причем в ближайшее время состоится гонка за рекордом, главными действующими лицами которой станут Брэд Маршан и Леон Драйзайтль. Немцу, чтобы вывести «Эдмонтон» на первое место, нужно будет отыграть у канадца гандикап в 70 очков (872 балла у Драйзайтля против 942 у Маршана).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|12
|8
|26
|2
|Каролина
|15
|11
|4
|22
|3
|Рейнджерс
|15
|10
|5
|21
|4
|Вашингтон
|15
|10
|5
|21
|5
|Айлендерс
|17
|7
|10
|18
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|18
|6
|12
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|2
|Торонто
|18
|10
|8
|22
|3
|Бостон
|18
|8
|10
|18
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|5
|Оттава
|16
|8
|8
|17
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|17
|7
|Детройт
|15
|7
|8
|15
|8
|Монреаль
|17
|5
|12
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|17
|15
|2
|30
|2
|Миннесота
|16
|11
|5
|25
|3
|Даллас
|15
|10
|5
|20
|4
|Колорадо
|17
|9
|8
|18
|5
|Юта
|16
|7
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|15
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|13
|8
|Нэшвилл
|17
|5
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|10
|6
|22
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Ванкувер
|15
|8
|7
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|19
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|6
|Сиэтл
|17
|8
|9
|17
|7
|Сан-Хосе
|18
|5
|13
|13
|8
|Анахайм
|15
|5
|10
|12
|15.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|4 : 1
|15.11
|03:00
|
Оттава – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|15.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|3 : 2
|15.11
|03:30
|
Баффало – Сент-Луис
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|7 : 2
|15.11
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|15.11
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|3 : 1
|15.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|2 : 5