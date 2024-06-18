Макдэвид уже проигрывал в финале. В 2015 году его остановил новый центр «Авангарда»

Это было еще в юниорском хоккее.

Глядя на то, как Коннор Макдэвид с абсолютно мученическим видом отвечает на вопросы журналистов после третьего матча финала Кубка Стэнли, в голове всплывала до боли знакомая картина.

Дела девятилетней давности

Весна 2015-го. «Эри Оттерз» только что проиграли пятый матч финальной серии юниорской лиги Онтарио «Ошаве Дженералз». Еще совсем зеленый Макдэвид на правах капитана «выдр» с комом в горле дает послематчевое интервью корреспонденту Sportsnet. Только что выигранный трофей имени Уэйна Гретцки, вручаемый MVP плей-офф, который ему пытается кто-то за кадром впихнуть в руки, вызывает у него короткую улыбку, но приглушает боль в глазах лишь на пару секунд.

И наверняка мужик с густой рыжей бородой, оказавшись на грани краха, несколько дней назад испытывал практически те же самые эмоции, что и его версия из прошлого с жидкими усиками. До этой весны тот финал Кубка Робертсона был единственным для наследника Величайшего в клубной карьере.

Серебряный «Эри» образца сезона-2014/2015 называли сильнейшей командой в истории достаточно молодого клуба, основанного в 1996 году, — и это чистая правда. В 2002-м «Оттерз» стали чемпионами под руководством нынешнего тренера сборной Румынии Дэйва Маккуина. Но едва ли нейтральный болельщик вспомнит хотя бы одного игрока из золотого ростера «выдр», за исключением лидера «Сент-Луиса» конца нулевых Брэда Бойза.

Девять лет назад ситуация в американском городке на берегу одного из пяти Великих озер получилась принципиально иной — ярких юниоров у нынешнего коуча «Эдмонтона» Криса Кноблауха хватало. Помимо Макдэвида, в Пенсильвании зажигали Дилан Строум и Алекс Дебринкэт, а также ушедший на драфте-2015 в самом начале второго раунда защитник Трэвис Дермотт. Достаточно высоко оценивали шансы заиграть в НХЛ и переехавшего пару недель назад в Балашиху Николаса Баптиста, которого босс «выдр» Шервуд Бассин выменял на дедлайне у «Садбери» на двух игроков и четыре драфт-пика.

Второе место «Эри» в регулярном чемпионате на «Западе» не удивляло никого. Команда тренера, успевшего поднять над головой Кубок Чиновета в WHL, играла в максимально атакующий хоккей и стала второй в лиге по количеству заброшенных шайб (331 гол за 68 матчей) — выше по этому показателю был лишь «Су» Шелдона Кифа, где сверкали Сергей Толчинский, Тони Деанджело, Джаред Маккан и, прости господи, Дарнелл Нерс. При этом более чем достойно выглядела в обороне.

Сказка, которую болельщики ждали 13 лет, продолжилась в плей-офф. Сначала Макдэвид и компания не заметили в первом раунде максимально серый «Питерборо» (4:1), затем всухую вынесли «Лондон» с Митчем Марнером и Максом Доми, а в финале конференции уложили на лопатки выше «сеянный» «Су» (4:2).

Причем в шести встречах с «Грейхаундс» Next One настрелял феноменальные 19 результативных баллов — в той серии Коннор просто издевался над «гончими», словно деревенский пацан, дразнивший сторожевых псов на цепи куском мяса. Смешнее всего, что в одном из матчей 97-й номер оформил хет-трик, но закончил его с показателем полезности «-3»: после такого болельщики на форумах шутили — парень просто идеально впишется в комичный «Эдмонтон».

«Переростки» были сильнее

Как бы ни был хорош самый желанный юниор со времен Сидни Кросби, заключительный босс оказался «выдрам» не по зубам. В финале их ждала «Ошава», которая подтвердила главный постулат молодежного хоккея — побеждает тот, у кого шире задница и больше кубиков на прессе.

В отличие от «Оттерз», у «Дженералз» не было столько таланта и мастерства за спиной у своего главного вожака Майкла Дэла Колла, выбранного на драфте за год этого под пятым номером «Айлендерс». Зато была самая взрослая команда лиги (19,05 года), которая была на порядок выше, крупнее и опытнее парней Кноблауха.

Да, в руках у Ди Джея Смита был одногодка Макдэвида Энтони Сирелли. Однако на тот момент мало кто видел в парне, проводившем дебютный сезон в OHL, потенциально важную часть чемпионской «Тампы». Так что вместе с Дэлом Коллом ядро тех «моторов» составляли прямолинейные «переростки» Майкл Маккэрон, Брэдли Латур, Тобиас Линдберг, Хантер Смит, Дакота Мермис и подписавший не так давно контракт с «Авангардом» Коул Касселс.

И преимущество претендента от «Востока» в габаритах и силовой борьбе проглядывалось уже в первых двух матчах, которые «Эри» уступили с общим счетом 2:9. Пенсильванцы сумели выгрызть на своем льду третью игру (4:3), но в овертайме крайне результативной четвертой встречи (5:6 ОТ) не удержали на пятачке Касселса.

С тех пор утекло много воды. Но североамериканская легенда гласит: именно новичок омичей персонально действовал против главного вундеркинда планеты, не давал ему свободный лед и в итоге «усадил того в свой карман».

Последнее словосочетание может выглядеть несколько странным. Серию капитан «Оттерз» точно не провалил, набрав приличные 7 очков в 5 матчах. Однако, по воспоминаниям канадских журналистов, в решающем противостоянии с «Дженералз» будущая звезда НХЛ сыграла куда ниже собственных возможностей, вдобавок проиграв оппоненту точку, — и на фоне его перформанса в серии с «Су» это мнение имеет право на жизнь. Только еще хуже финал провели два других таланта 1997 года рождения — Строум и Дебринкэт, выбившие по сто очков в регулярке: за пять матчей нападающие набрали на двоих лишь 7 очков. Для победы над более взрослым соперником усилий трех топ-форвардов оказалось недостаточно.

Сам же Макдэвид, отвечая на вопрос о личном противостоянии с Касселсом сразу после заключительного матча, с пустым взглядом отмечал, что Коул проделал хорошую работу, сделал то, что должен, и действительно замедлил его. Теперь ему нужно сделать все, чтобы не повторить подобные слова в адрес Александра Баркова и Густава Форслинга.