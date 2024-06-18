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Макдэвид уже проигрывал в финале. В 2015 году его остановил новый центр «Авангарда»

Макдэвид в 2015 году проиграл в финале юниорской лиги
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Коннор Макдэвид в игре за «Эри Оттерз».
Фото Global Look Press
Это было еще в юниорском хоккее.

Глядя на то, как Коннор Макдэвид с абсолютно мученическим видом отвечает на вопросы журналистов после третьего матча финала Кубка Стэнли, в голове всплывала до боли знакомая картина.

Дела девятилетней давности

Весна 2015-го. «Эри Оттерз» только что проиграли пятый матч финальной серии юниорской лиги Онтарио «Ошаве Дженералз». Еще совсем зеленый Макдэвид на правах капитана «выдр» с комом в горле дает послематчевое интервью корреспонденту Sportsnet. Только что выигранный трофей имени Уэйна Гретцки, вручаемый MVP плей-офф, который ему пытается кто-то за кадром впихнуть в руки, вызывает у него короткую улыбку, но приглушает боль в глазах лишь на пару секунд.

И наверняка мужик с густой рыжей бородой, оказавшись на грани краха, несколько дней назад испытывал практически те же самые эмоции, что и его версия из прошлого с жидкими усиками. До этой весны тот финал Кубка Робертсона был единственным для наследника Величайшего в клубной карьере.

Серебряный «Эри» образца сезона-2014/2015 называли сильнейшей командой в истории достаточно молодого клуба, основанного в 1996 году, — и это чистая правда. В 2002-м «Оттерз» стали чемпионами под руководством нынешнего тренера сборной Румынии Дэйва Маккуина. Но едва ли нейтральный болельщик вспомнит хотя бы одного игрока из золотого ростера «выдр», за исключением лидера «Сент-Луиса» конца нулевых Брэда Бойза.

Девять лет назад ситуация в американском городке на берегу одного из пяти Великих озер получилась принципиально иной — ярких юниоров у нынешнего коуча «Эдмонтона» Криса Кноблауха хватало. Помимо Макдэвида, в Пенсильвании зажигали Дилан Строум и Алекс Дебринкэт, а также ушедший на драфте-2015 в самом начале второго раунда защитник Трэвис Дермотт. Достаточно высоко оценивали шансы заиграть в НХЛ и переехавшего пару недель назад в Балашиху Николаса Баптиста, которого босс «выдр» Шервуд Бассин выменял на дедлайне у «Садбери» на двух игроков и четыре драфт-пика.

Форвард &laquo;Эдмонтона&raquo; Зак Хаймэн (№ 18) в&nbsp;трех матчах финала Кубка Стэнли против &laquo;Флориды&raquo; (0-3) не&nbsp;набрал ни&nbsp;одного очка. Кто виноват в поражениях «Эдмонтона». Это точно не Макдэвид

Второе место «Эри» в регулярном чемпионате на «Западе» не удивляло никого. Команда тренера, успевшего поднять над головой Кубок Чиновета в WHL, играла в максимально атакующий хоккей и стала второй в лиге по количеству заброшенных шайб (331 гол за 68 матчей) — выше по этому показателю был лишь «Су» Шелдона Кифа, где сверкали Сергей Толчинский, Тони Деанджело, Джаред Маккан и, прости господи, Дарнелл Нерс. При этом более чем достойно выглядела в обороне.

Сказка, которую болельщики ждали 13 лет, продолжилась в плей-офф. Сначала Макдэвид и компания не заметили в первом раунде максимально серый «Питерборо» (4:1), затем всухую вынесли «Лондон» с Митчем Марнером и Максом Доми, а в финале конференции уложили на лопатки выше «сеянный» «Су» (4:2).

Причем в шести встречах с «Грейхаундс» Next One настрелял феноменальные 19 результативных баллов — в той серии Коннор просто издевался над «гончими», словно деревенский пацан, дразнивший сторожевых псов на цепи куском мяса. Смешнее всего, что в одном из матчей 97-й номер оформил хет-трик, но закончил его с показателем полезности «-3»: после такого болельщики на форумах шутили — парень просто идеально впишется в комичный «Эдмонтон».

«Переростки» были сильнее

Как бы ни был хорош самый желанный юниор со времен Сидни Кросби, заключительный босс оказался «выдрам» не по зубам. В финале их ждала «Ошава», которая подтвердила главный постулат молодежного хоккея — побеждает тот, у кого шире задница и больше кубиков на прессе.

В отличие от «Оттерз», у «Дженералз» не было столько таланта и мастерства за спиной у своего главного вожака Майкла Дэла Колла, выбранного на драфте за год этого под пятым номером «Айлендерс». Зато была самая взрослая команда лиги (19,05 года), которая была на порядок выше, крупнее и опытнее парней Кноблауха.

Коннор Макдэвид. Фантастический рекорд Макдэвида: он обогнал самого Гретцки!

Да, в руках у Ди Джея Смита был одногодка Макдэвида Энтони Сирелли. Однако на тот момент мало кто видел в парне, проводившем дебютный сезон в OHL, потенциально важную часть чемпионской «Тампы». Так что вместе с Дэлом Коллом ядро тех «моторов» составляли прямолинейные «переростки» Майкл Маккэрон, Брэдли Латур, Тобиас Линдберг, Хантер Смит, Дакота Мермис и подписавший не так давно контракт с «Авангардом» Коул Касселс.

И преимущество претендента от «Востока» в габаритах и силовой борьбе проглядывалось уже в первых двух матчах, которые «Эри» уступили с общим счетом 2:9. Пенсильванцы сумели выгрызть на своем льду третью игру (4:3), но в овертайме крайне результативной четвертой встречи (5:6 ОТ) не удержали на пятачке Касселса.

С тех пор утекло много воды. Но североамериканская легенда гласит: именно новичок омичей персонально действовал против главного вундеркинда планеты, не давал ему свободный лед и в итоге «усадил того в свой карман».

Последнее словосочетание может выглядеть несколько странным. Серию капитан «Оттерз» точно не провалил, набрав приличные 7 очков в 5 матчах. Однако, по воспоминаниям канадских журналистов, в решающем противостоянии с «Дженералз» будущая звезда НХЛ сыграла куда ниже собственных возможностей, вдобавок проиграв оппоненту точку, — и на фоне его перформанса в серии с «Су» это мнение имеет право на жизнь. Только еще хуже финал провели два других таланта 1997 года рождения — Строум и Дебринкэт, выбившие по сто очков в регулярке: за пять матчей нападающие набрали на двоих лишь 7 очков. Для победы над более взрослым соперником усилий трех топ-форвардов оказалось недостаточно.

Сам же Макдэвид, отвечая на вопрос о личном противостоянии с Касселсом сразу после заключительного матча, с пустым взглядом отмечал, что Коул проделал хорошую работу, сделал то, что должен, и действительно замедлил его. Теперь ему нужно сделать все, чтобы не повторить подобные слова в адрес Александра Баркова и Густава Форслинга.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 1
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3 - 1
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
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3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
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2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
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3 - 4
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7. Ванкувер - Эдмонтон
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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