Задрафтован «Медвешчаком», играет в дырявых носках, брат — бизнесмен. Факты о Макдэвиде, которые вы могли не знать
Чтобы описать талант и могущество Коннора Макдэвида, подходит короткий, но емкий эпитет — лучший хоккеист планеты. Набрав 8 (3+5) очков за два последних матча финала Кубка Стэнли, нападающий «Эдмонтона» повысил свои шансы в борьбе за «Конн Смайт Трофи».
Игрой форварда можно восхищаться бесконечно. За безумием, которое Макдэвид творит на льду, скрываются малоизвестные факты из его жизни. Представляем подборку историй о лидере «Ойлерз».
Задрафтован «Медвешчаком»
Драфт КХЛ, существовавший до 2016 года, затронул и будущих энхаэловских звезд. В расчете на локаут или спортивную деградацию менеджеры наших клубов выбирали молодых топ-проспектов, которые не связывали свою жизнь с Россией. Забытая хорватская франшиза «Медвешчак» участвовала в драфте наравне с другими клубами.
В 2014 году команда из Загреба выбрала под 77-м номером еще не засветившегося в НХЛ Коннора Макдэвида. «Медвешчак» закрепил права на канадца в КХЛ, но, конечно, до Хорватии будущая суперзвезда ожидаемо не доехала. Выбор Макдэвида до сих пор остается главной хохмой кахаэловского драфта.
Играет в дырявых носках
Спортсмены — люди суеверные. Приметы и обычаи нередко переходят рамки здравого смысла. Не лишен суеверий и лучший хоккеист планеты. Макдэвид играет в дырявых носках, фотографии которых давно облетели социальные сети.
Как объяснял сам Коннор, эту модель уже не производят. Идут годы, но дышащие носки Макдэвида остаются с ним. То ли на удачу, то ли для комфорта — об этом, думается, сам нападающий никогда точно не расскажет.
Болел за «Торонто» в детстве
Коннор родился в небольшом городе Ричмонд-Хилл из провинции Онтарио. Территориально ближайшая хоккейная франшиза — «Торонто». Неудивительно, что в детстве Макдэвид, подружившись с коньками и клюшкой уже в четыре года, болел за «Мэйпл Лифс».
Детские симпатии нападающий раскрыл позднее в одном из интервью. Перед драфтом в 2015 году Коннор спокойно отнесся к тому, что его выбрал не «Торонто», хотя журналисты, конечно, припомнили хоккеисту его поддержку «Мэйпл Лифс».
Снялся в клипе вместе с собакой
Популярность накрыла Макдэвида повсеместно. В 2020 году Коннор вместе со своей собакой Ленни снялся в клипе кантри-певца Бретта Кисселя на песню A Few Good Stories. Хоккеист получил второстепенную роль и появился в кадре на несколько секунд. В титрах после клипа указано, что Макдэвид сыграл самого себя.
Брат-бизнесмен
Старший брат Макдэвида — Кэмерон — тоже играл в хоккей, но не прошел дальше юниорского уровня. Закончив карьеру, Кэмерон занялся образованием: окончил Ivey School of Business и устроился в бизнес-индустрию.
Кэмерон Макдэвид занимает должность вице-президента DW Healthcare Partners — частной компании, которая базируется в Торонто и занимается инвестициями в сфере здравоохранения. И пусть у Кэмерона не сложилась профессиональная карьера, своим примером он в том числе вдохновил младшего брата на успехи в хоккее.
Мог стать лыжником
У Макдэвида спортивная семья. Папа сам играл в хоккей и тренировал сыновей. Мама занималась лыжами и хотела, чтобы Коннор посвятил себя этому спорту. Однако желание играть в хоккей перевесило. Со временем родители поняли, что сыну приятнее проводить время на коньках, чем на лыжах. Хотя, кто знает, возможно, Канада лишилась суперзвезды лыжных гонок?
Макдэвида тренировал отец
Огромный вклад в карьерные перспективы Коннора внес его отец. Брайан Макдэвид обучил сына базовым навыкам: катанию, владению клюшкой, броскам.
Макдэвид-старший работал детским тренером и, как никто другой, знал, что нужно ребенку для развития. Дома они тренировались в том числе на роликах. И когда Коннор впервые пришел на каток, он владел коньками ничуть не хуже и даже лучше сверстников, которые занимались в секции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 2
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|22.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -