Макдэвид должен стать MVP плей-офф. Он уже великий, даже если «Эдмонтон» проиграет в финале
Судьба Кубка Стэнли внезапно повисла в воздухе, хотя еще несколько дней назад престижный трофей готовились торжественно вручать хоккеистам «Флориды». Зато появилась почти стопроцентная уверенность в том, кто именно будет признан самым ценным хоккеистом плей-офф. Реальных альтернатив капитану «Эдмонтона» Коннора Макдэвиду не осталось.
После того, что сотворил он в четвертой и пятой играх, набрав в каждой из них по четыре очка, о нем говорят в настолько хвалебных тонах, словно хоккейный бог сошел на землю и принял его обличье. Потрясающая индивидуальная статистика (42 очка в 23 играх) поставила его в один ряд с выдающимися легендами в истории НХЛ Уэйном Гретцки и Марио Лемье.
Сергей Бобровский, тащивший «Пантерс» весь плей-офф, подустал. В трех последних матчах он получил в свои ворота 12 шайб, а в четвертой игре был заменен уже во втором периоде при счете 1:5. Лучший бомбардир «Флориды» Мэттью Ткачук набрал 22 очка в 22 матчах, у капитана команды Александра Баркова — 21. При всем уважении в один ряд со статистикой и влиянием Макдэвида на игру их не поставишь.
У его одноклубников по «Ойлерз» Эвана Бушара и Леона Драйзайтля — соответственно 32 и 30 очков. Немец заваливает финал и, вероятно, по причинам, связанным со здоровьем, смотрится бледной тенью себя самого образца первой половины розыгрыша плей-офф.
Макдэвид находится в шаге, чтобы добиться того, что не удалось его великим предшественникам. Почти все эксперты готовы отдать ему приз самого ценного игрока этого плей-офф вне зависимости от того, какая команда станет чемпионом. Выбирают победителя журналисты. Очевидно, что им сложно будет принять что-либо другое, за исключением великолепия лидера «Ойлерз».
В истории лиги всего однажды полевому игроку достался «Конн Смайт Трофи», притом что его команда осталась без чемпионства. В 1976 году нападающий «Филадельфии» Реджи Лич забил 19 голов в 16 матчах, установив рекорд плей-офф, который позднее смог повторить только Яри Курри из «Эдмонтона» спустя девять лет. В остальных случаях приз, становившийся слабым утешением проигравшим, получали вратари.
Поклонникам «Ойлерз» от потенциального приза Макдэвида ни горячо, ни холодно. Так же как и ему лично. Им хочется надеяться на чудо в виде еще двух побед. Тогда вопросов о том, кто лучший и почему его надо посреди карьеры досрочно записать в сонм великих и забронировать место в Зале славы, не возникнет. От слова «совсем». Это будет яркая история на все времена.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 2
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|22.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -