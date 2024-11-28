Русские разборки в Денвере. Ничушкин принес «Колорадо» победу, а Георгиев потащил на буллитах
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вегас» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Дорофеев — 12 (Барбашев, Пьетранджело), 33:09 — 0:1. Ничушкин — 2, 33:42 — 1:1.
Победный буллит: Ничушкин.
Вратари: Георгиев — Хилл.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 34 (6+11+14+3) — 19 (10+4+5+0).
Наши: Коваленко (15.05/2/0), Ничушкин (22.47/4/+1) — Барбашев (18.16/0/+1), Дорофеев (17.16/4/+1).
28 ноября. Денвер. Ball Arena.
Встреча двух западных претендентов на чемпионство изначально несла множество сюжетов. Пускай «Колорадо» неважно начало сезон, команда Джареда Беднара постепенно обретает привычный образ. В середине ноября в состав вернулся Валерий Ничушкин, отбывший дисквалификацию. Габаритный форвард постепенно набирает кондиции и стал главным героем матча с «Вегасом». У Ничушкина получилась классная дуэль с Павлом Дорофеевым, и челябинец вышел из нее победителем.
Чтобы набрать первые очки в сезоне, Валерию потребовалось четыре матча. Как бы усердно нападающий ни тренировался на льду и в зале, вернуть игровую форму можно только через практику. Джаред Беднар не стал зажимать россиянина. Пропустивший старт сезона нападающий получал достаточно игрового времени — не меньше 16 минут, а в некоторых матчах около 19. Доверие тренера и поддержка партнеров помогают Валерию перезагрузиться. В матче с «Вегасом» челябинец сравнял счет во втором периоде, когда перехватил шайбу в зоне «Колорадо» и неожиданно для голкипера Адина Хилла бросил в ближний угол.
У «Голден Найтс» снайперский счет продолжает пополнять Павел Дорофеев. Он организовал первый гол в сегодняшнем матче. Это уже 12-я его шайба в нынешнем сезоне. Россиянин лидирует в зачете снайперов «Вегаса» и скоро превзойдет личное достижение по голам в НХЛ (13). Очков воспитанник «Магнитки» набирает не так много, но умение реализовывать моменты очень ценится в «Вегасе». Вот и против «Эвеланш» Дорофеев идеально нашел возможность для броска в ближний угол, подловив Александра Георгиева.
Другая сюжетная линия матча в Денвере — противостояние голкиперов. Хилл и Георгиев провели великолепную игру. Их заслуга в том, что она затянулась до буллитов, огромна. В особенности канадца. «Эвеланш» начали овертайм в большинстве 4х3. Удалился, между прочим, Дорофеев. Почти две минуты лидеры «Колорадо» во главе с Нэйтаном Маккинноном гоняли шайбу по зоне и доводили ее до ворот из опасных позиций — Хилл не дрогнул. Показательно, что в овертайме «Вегас» не нанес ни одного броска в створ ворот. За весь матч Адин также получил намного больше работы, чем Георгиев, и сделал 33 сейва. У россиянина — 18 спасений.
Не придумали еще в хоккее лучшей развязки для персональных разборок, чем серия буллитов. Дорофеев свою попытку не реализовал, зато забил Ничушкин! А Георгиев отразил все пять бросков «Вегаса». Очень важная победа и для «Колорадо», и для наших парней. Стоило только видеть, как команда поздравляла Валерия с реализованным буллитом. Александр вместе с защитниками реабилитировались за кошмарный прошлый матч с «Тампой», когда Георгиев и его сменщик Юстус Аннунен пропустили от «Лайтнинг» восемь шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
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|6
|33
|2
|Нью-Джерси
|25
|15
|10
|32
|3
|Вашингтон
|22
|15
|7
|31
|4
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|5
|Филадельфия
|23
|10
|13
|23
|6
|Коламбус
|21
|9
|12
|21
|7
|Айлендерс
|23
|8
|15
|21
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|2
|Флорида
|23
|13
|10
|27
|3
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|11
|10
|24
|5
|Баффало
|22
|11
|11
|23
|6
|Детройт
|22
|10
|12
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|23
|18
|5
|36
|2
|Миннесота
|22
|14
|8
|32
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|26
|5
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|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Чикаго
|22
|8
|14
|18
|8
|Нэшвилл
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|31
|2
|Калгари
|23
|12
|11
|28
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|27
|4
|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|23
|11
|12
|23
|7
|Анахайм
|21
|9
|12
|21
|8
|Сан-Хосе
|25
|7
|18
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|2 : 1 ОТ
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|6 : 2
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|2 : 5
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|2 : 1 Б
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|4 : 1
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|3 : 4