Русские разборки в Денвере. Ничушкин принес «Колорадо» победу, а Георгиев потащил на буллитах

Голом отметился и Павел Дорофеев, а «Эвеланш» обыграли «Вегас».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Дорофеев — 12 (Барбашев, Пьетранджело), 33:09 — 0:1. Ничушкин — 2, 33:42 — 1:1.

Победный буллит: Ничушкин.

Вратари: Георгиев — Хилл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (6+11+14+3) — 19 (10+4+5+0).

Наши: Коваленко (15.05/2/0), Ничушкин (22.47/4/+1) — Барбашев (18.16/0/+1), Дорофеев (17.16/4/+1).

28 ноября. Денвер. Ball Arena.

Встреча двух западных претендентов на чемпионство изначально несла множество сюжетов. Пускай «Колорадо» неважно начало сезон, команда Джареда Беднара постепенно обретает привычный образ. В середине ноября в состав вернулся Валерий Ничушкин, отбывший дисквалификацию. Габаритный форвард постепенно набирает кондиции и стал главным героем матча с «Вегасом». У Ничушкина получилась классная дуэль с Павлом Дорофеевым, и челябинец вышел из нее победителем.

Чтобы набрать первые очки в сезоне, Валерию потребовалось четыре матча. Как бы усердно нападающий ни тренировался на льду и в зале, вернуть игровую форму можно только через практику. Джаред Беднар не стал зажимать россиянина. Пропустивший старт сезона нападающий получал достаточно игрового времени — не меньше 16 минут, а в некоторых матчах около 19. Доверие тренера и поддержка партнеров помогают Валерию перезагрузиться. В матче с «Вегасом» челябинец сравнял счет во втором периоде, когда перехватил шайбу в зоне «Колорадо» и неожиданно для голкипера Адина Хилла бросил в ближний угол.

У «Голден Найтс» снайперский счет продолжает пополнять Павел Дорофеев. Он организовал первый гол в сегодняшнем матче. Это уже 12-я его шайба в нынешнем сезоне. Россиянин лидирует в зачете снайперов «Вегаса» и скоро превзойдет личное достижение по голам в НХЛ (13). Очков воспитанник «Магнитки» набирает не так много, но умение реализовывать моменты очень ценится в «Вегасе». Вот и против «Эвеланш» Дорофеев идеально нашел возможность для броска в ближний угол, подловив Александра Георгиева.

Другая сюжетная линия матча в Денвере — противостояние голкиперов. Хилл и Георгиев провели великолепную игру. Их заслуга в том, что она затянулась до буллитов, огромна. В особенности канадца. «Эвеланш» начали овертайм в большинстве 4х3. Удалился, между прочим, Дорофеев. Почти две минуты лидеры «Колорадо» во главе с Нэйтаном Маккинноном гоняли шайбу по зоне и доводили ее до ворот из опасных позиций — Хилл не дрогнул. Показательно, что в овертайме «Вегас» не нанес ни одного броска в створ ворот. За весь матч Адин также получил намного больше работы, чем Георгиев, и сделал 33 сейва. У россиянина — 18 спасений.

Не придумали еще в хоккее лучшей развязки для персональных разборок, чем серия буллитов. Дорофеев свою попытку не реализовал, зато забил Ничушкин! А Георгиев отразил все пять бросков «Вегаса». Очень важная победа и для «Колорадо», и для наших парней. Стоило только видеть, как команда поздравляла Валерия с реализованным буллитом. Александр вместе с защитниками реабилитировались за кошмарный прошлый матч с «Тампой», когда Георгиев и его сменщик Юстус Аннунен пропустили от «Лайтнинг» восемь шайб.