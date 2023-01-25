Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Лехконен — 15 (Маккиннон, Тэйвз), 8:57 — 1:0. Кольяно — 7 (Макдермид, О`Коннор), 22:04 — 2:0. Шири — 12 (Фехервари, Манта), 24:48 — 2:1. Ньюхук — 11 (О`Коннор, Жирар), 35:39 — 3:1. Овечкин — 31 (Строум), 49:44 — 3:2.
Вратари: Георгиев — Кемпер (57:45).
Штраф: 4 — 0.
Броски: 26 (9+14+3) — 39 (13+11+15).
Наши: Ничушкин (19.54/1/0) — Кузнецов (16.49/1/-1), Овечкин (23.32/3/0), Орлов (24.17/0/-1).
25 января. Денвер. Ball Arena.
За несколько часов до выездной встречи с «Колорадо» болельщики «Вашингтона» вынуждены были гадать, сыграет ли в ней Александр Овечкин. Лучший бомбардир «Столичных» из-за травмы нижней части тела пропустил матч с «Вегасом», но уже на следующий день вернулся на лед и поучаствовал в тренировочном занятии, а в день матча с «Лавинами» вышел на предыгровую раскатку в тройке с Диланом Строумом и Николя Обе-Кубелем.
Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт после утреннего разогрева не спешил радовать всех переживающих за здоровье Великой Восьмерки хорошими новостями и заявил, что решение об окончательном возвращении Овечкина будет принято не раньше, чем за час стартового вбрасывания. Однако после того, как у команды из столицы США по личным причинам оказался недоступен Ти Джей Оши и слег с температурой Никлас Бэкстрем, вопрос о необходимости бросать россиянина в бой раньше срока отпал сам собой. Без Александра в заявке «Кэпс» банально не набралось бы четыре звена нападающих, а занимать вакантное место 18-го полевого пришлось бы защитнику Александру Алексееву.
А ведь незадолго до начала игры официальный сайт НХЛ посчитал, что за 18 сезонов Овечкин пропустил всего 48 матчей. Просто вдумайтесь в эту цифру. Как известно, Русская Машина никогда не ломается. Она лишь изредка уходит на техосмотр и дозаправку.
Правда, игра у великого снайпера поначалу не ладилась и именно его тройка находилась на льду, когда хозяева ближе к середине первого периода открыли счет. На 9-й минуте первое сочетание «Вашингтона» прозевало быструю контратаку и не сумело помешать отличиться Арттури Лехконену, который не дал пропасть трудовому пасу Нэйтана Маккинона и своим голом помог главной звезде «Эвеланш» записать на свой счет 700-е очко в НХЛ.
Для кого этот матч был по-настоящему особенным, так это для бывшего голкипера «Эвеланш» Дарси Кемпера. Канадец уже встречался с бывшими партнерами в ноябре в столице США, когда пропустил от парней Беднара четыре безответных шайбы. Но во вторник он приехал гостить в Денвер впервые после своего переезда в «Вашингтон», и его долгожданный визит в город, где он стал обладателем Кубка Стэнли, получился не самым гостеприимным.
В начале второй двадцатиминутки хозяева удвоили преимущество благодаря броску Кертиса Макдермида и рикошету от руки Эндрю Кольяно, а на 48-й минуте «Столичные» при счете 2:1 не смогли сдержать электричку по имени Алекс Ньюхук, который разогнался из своей зоны и через правый коридор улетел передавать привет Кемперу. При этом по ходу второго периода команда Лавиолетта потеряла еще и Тома Уилсона, неудачно заблокировавшего правой ногой бросок Брэда Ханта. Казалось бы, вот она, катастрофа.
Только в третьем периоде «Вашингтон» будто бы не заметил потери одного из нападающих и попросту начал сминать «Колорадо». И кто как не Овечкин должен был подарить «Кэпс» шанс на спасение? «Лавинам» благодаря персональной опеке Валерия Ничушкина удалось полностью закрыть Александра в большинстве и надолго погрузить его в спящий режим, но за 10 минут до конца он все-таки сказал свое слово. Как он это сделал? Конечно, из своего любимого «офиса». Стоило Маккинону не вывести шайбу из своей зоны, как Дилан Строум организовал диагональ в левый круг вбрасывания и Ови без шансов расстрелял Александр Георгиева.
Оставшееся время «Кэпиталз» провели в безуспешных попытках сравнять счет. И наверняка у гостей это получилось бы, если бы не Георгиев, который чуть больше чем за минуту до финальной сирены головой отразил опаснейший бросок Эрика Густафссона и уберег свою команду от овертайма. Нужно ли после такого объяснять, почему российского вратаря признали первой звездой матча?
Впрочем, вряд ли у кого-то сегодня поднимется рука бросить камень в «Вашингтон». С обескровленным составом против набравшего ход «Колорадо» «Столичные» сделали все возможное.
Ну и по традиции. До Гретцки — всего 83 шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|47
|31
|16
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|26
|21
|59
|4
|Питтсбург
|47
|24
|23
|56
|5
|Вашингтон
|50
|25
|25
|56
|6
|Айлендерс
|49
|23
|26
|51
|7
|Филадельфия
|49
|20
|29
|48
|8
|Коламбус
|47
|14
|33
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|38
|9
|80
|2
|Торонто
|48
|29
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|61
|4
|Баффало
|47
|25
|22
|53
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|46
|20
|26
|48
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|49
|28
|21
|64
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|47
|19
|28
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|25.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 4
|25.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|7 : 6 ОТ
|25.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|4 : 2
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|25.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|25.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Вегас
|3 : 2 ОТ
|25.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 1
|25.01
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|3 : 5
|25.01
|05:00
|
Аризона – Анахайм
|2 : 5
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Вашингтон
|3 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|47
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|36
|2.22