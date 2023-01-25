Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы

Правда, команда все равно проиграла.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Лехконен — 15 (Маккиннон, Тэйвз), 8:57 — 1:0. Кольяно — 7 (Макдермид, О`Коннор), 22:04 — 2:0. Шири — 12 (Фехервари, Манта), 24:48 — 2:1. Ньюхук — 11 (О`Коннор, Жирар), 35:39 — 3:1. Овечкин — 31 (Строум), 49:44 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Кемпер (57:45).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (9+14+3) — 39 (13+11+15).

Наши: Ничушкин (19.54/1/0) — Кузнецов (16.49/1/-1), Овечкин (23.32/3/0), Орлов (24.17/0/-1).

25 января. Денвер. Ball Arena.

За несколько часов до выездной встречи с «Колорадо» болельщики «Вашингтона» вынуждены были гадать, сыграет ли в ней Александр Овечкин. Лучший бомбардир «Столичных» из-за травмы нижней части тела пропустил матч с «Вегасом», но уже на следующий день вернулся на лед и поучаствовал в тренировочном занятии, а в день матча с «Лавинами» вышел на предыгровую раскатку в тройке с Диланом Строумом и Николя Обе-Кубелем.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт после утреннего разогрева не спешил радовать всех переживающих за здоровье Великой Восьмерки хорошими новостями и заявил, что решение об окончательном возвращении Овечкина будет принято не раньше, чем за час стартового вбрасывания. Однако после того, как у команды из столицы США по личным причинам оказался недоступен Ти Джей Оши и слег с температурой Никлас Бэкстрем, вопрос о необходимости бросать россиянина в бой раньше срока отпал сам собой. Без Александра в заявке «Кэпс» банально не набралось бы четыре звена нападающих, а занимать вакантное место 18-го полевого пришлось бы защитнику Александру Алексееву.

А ведь незадолго до начала игры официальный сайт НХЛ посчитал, что за 18 сезонов Овечкин пропустил всего 48 матчей. Просто вдумайтесь в эту цифру. Как известно, Русская Машина никогда не ломается. Она лишь изредка уходит на техосмотр и дозаправку.

Правда, игра у великого снайпера поначалу не ладилась и именно его тройка находилась на льду, когда хозяева ближе к середине первого периода открыли счет. На 9-й минуте первое сочетание «Вашингтона» прозевало быструю контратаку и не сумело помешать отличиться Арттури Лехконену, который не дал пропасть трудовому пасу Нэйтана Маккинона и своим голом помог главной звезде «Эвеланш» записать на свой счет 700-е очко в НХЛ.





Для кого этот матч был по-настоящему особенным, так это для бывшего голкипера «Эвеланш» Дарси Кемпера. Канадец уже встречался с бывшими партнерами в ноябре в столице США, когда пропустил от парней Беднара четыре безответных шайбы. Но во вторник он приехал гостить в Денвер впервые после своего переезда в «Вашингтон», и его долгожданный визит в город, где он стал обладателем Кубка Стэнли, получился не самым гостеприимным.

В начале второй двадцатиминутки хозяева удвоили преимущество благодаря броску Кертиса Макдермида и рикошету от руки Эндрю Кольяно, а на 48-й минуте «Столичные» при счете 2:1 не смогли сдержать электричку по имени Алекс Ньюхук, который разогнался из своей зоны и через правый коридор улетел передавать привет Кемперу. При этом по ходу второго периода команда Лавиолетта потеряла еще и Тома Уилсона, неудачно заблокировавшего правой ногой бросок Брэда Ханта. Казалось бы, вот она, катастрофа.

Только в третьем периоде «Вашингтон» будто бы не заметил потери одного из нападающих и попросту начал сминать «Колорадо». И кто как не Овечкин должен был подарить «Кэпс» шанс на спасение? «Лавинам» благодаря персональной опеке Валерия Ничушкина удалось полностью закрыть Александра в большинстве и надолго погрузить его в спящий режим, но за 10 минут до конца он все-таки сказал свое слово. Как он это сделал? Конечно, из своего любимого «офиса». Стоило Маккинону не вывести шайбу из своей зоны, как Дилан Строум организовал диагональ в левый круг вбрасывания и Ови без шансов расстрелял Александр Георгиева.

Оставшееся время «Кэпиталз» провели в безуспешных попытках сравнять счет. И наверняка у гостей это получилось бы, если бы не Георгиев, который чуть больше чем за минуту до финальной сирены головой отразил опаснейший бросок Эрика Густафссона и уберег свою команду от овертайма. Нужно ли после такого объяснять, почему российского вратаря признали первой звездой матча?

Впрочем, вряд ли у кого-то сегодня поднимется рука бросить камень в «Вашингтон». С обескровленным составом против набравшего ход «Колорадо» «Столичные» сделали все возможное.

Ну и по традиции. До Гретцки — всего 83 шайбы.