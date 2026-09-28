«Колорадо» отправило русского вратаря в АХЛ. Но это не должно сломать его карьеру

Илья Набоков начнет сезон-2026/27 в фарм-клубе «Эвеланш».

До старта регулярного чемпионата НХЛ остаются считаные дни. Наступает самый суровый период для молодежи и игроков на двусторонних контрактах — время, когда всех, кто не подошел основной команде, могут командировать в фарм-клуб или выставить на драфт отказов.

Этим процедурам подверглись многие россияне. Есть удивительные истории. «Нэшвилл» неожиданно выставил на драфт отказов Илью Любушкина, хотя казалось, что организация рассчитывает на опытного защитника. Аналогичный маршрут «Сан-Хосе» предложил его тезке — Самсонову. Попытка Ильи вернуться в НХЛ после смазанного сезона в «Сочи» пока складывается неудачно — вратаря не оставили в основе «Шаркс».

Кейс Самсонова слишком запутанный для глобальных выводов. Чья судьба за океаном гораздо понятнее, так это другого экс-голкипера «Металлурга» — Ильи Набокова. После завершения аренды в КХЛ в сезоне-2025/26 уроженец Каслей отправился в Северную Америку. Познакомился с организацией, потренировался, но не сыграл ни одного матча. На предсезонке Набокова проверили в «Эвеланш», но с завершением тренинг-кэмпа отправили в фарм-клуб.

Илья Набоков. Фото Global Look Press

Удивляться нечему. В основе «Эвеланш» — два взрослых вратаря на контрактах. Бригада Маккензи Блэквуд — Скотт Веджвуд проверена временем и по праву может считаться одной из сильнейших в НХЛ. В прошлой регулярке они поделили нагрузку практически поровну. Веджвуд пропускал меньше, играл стабильнее, поэтому и зашел в плей-офф основным вратарем. И, несмотря на поражение в финале конференции, поводов разувериться в их тандеме у Джареда Беднара нет.

В основе банально нет места для дебютирующего в организации Набокова. Что в прошлый арендный сезон, что в сентябрьских матчах он не наиграл на то, чтобы подвинуть кого-то из опытных вратарей. И это нормально: Набоков точно понимал, куда едет, и должен быть готов к серьезной конкуренции. Нет ничего страшного в том, что путь в элиту проложен через АХЛ. Так начиналась карьера многих наших звезд — например того же Игоря Шестеркина.

В АХЛ Илья получит больше игрового времени и привычную для себя роль. Держим в уме, что последний сезон в «Металлурге» тоже выдался неоднозначным. Со Смолиным в регулярке они играли пополам, но в плей-офф основным начал Александр. Выход в серии с «Ак Барсом» тоже не получился успешным. Магнитогорцы уступили 1-4, а Набоков, если описать одним словом, команду не выручил.

Но теперь открыта новая глава карьеры. Смена обстановки — идеальный момент для перезагрузки.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В фарм-клубе Илью также ожидает серьезная конкуренция. Трент Майнер, которого тоже должны спустить в «Иглз», уже показал организации, что на него можно рассчитывать в будущем. И явно ждет своего шанса в основе не меньше Набокова. Его дебют в НХЛ случился еще в прошлом сезоне, и за четыре неполных матча голкипер отражал в среднем 93,3 процента бросков.

По-хорошему, в первую очередь Илье надо переиграть именно канадца. В 25 лет от Майнера не ждал бы колоссального прорыва, но дойти до роли бэкапа в НХЛ ему по силам. А ведь еще есть 22-летний Никита Новоселов, который прошлый сезон провел в ВХЛ и показал хорошие цифры за «Горняк».

Конкуренция в организации жесточайшая. Хочется верить, что она не сломает карьеру Набокова, а окажет только положительное влияние. Жесткая среда всегда добавляет мотивации. Талант и трудолюбие соответствуют самому высокому уровню игры. Осталось только направить все старания в правильное русло и заслужить доверие тренеров. А когда шанс в «Эвеланш» выпадет, схватиться за него медвежьей хваткой. Набоков должен доказать, что его перфоманс в плей-офф-2024 с вытекающей победой «Металлурга» — не единичный случай и точно не пик карьеры.