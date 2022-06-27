Драфт, обмен и крутая работа в дедлайн. Как в «Колорадо» собрали чемпионскую команду?

Оцениваем работу Джо Сакика.

Когда Джо Сакик в 2014-м стал генеральным менеджером «Колорадо», болельщики «Эвеланш» отнеслись к его появлению на руководящей должности с небольшой долей скепсиса. Что их настораживало? Как минимум, в упрек клубной легенде ставили отсутствие нормального управленческого опыта. Хотя до назначения канадец трудился вице-президентом «Лавин» по хоккейным операциям и чуть раньше постигал азы менеджмента на символической должности старшего советника. А сейчас и вовсе поговаривают, что лучший игрок в истории франшизы имел непомерное влияние на клубные процессы при бывшем боссе «Лавин» Грегге Шермане.

Впрочем, у неверующих был и еще один «потрясающий» аргумент — «великие игроки не становятся великими менеджерами или тренерами». И если архитектор чемпионской «Тампы» Стив Айзерман, впервые разрушивший этот стереотип, на самом финише передал ключи от города Жюльену Брисбуа, то Сакик прошел всю дистанцию и окончательно прикрыл рты всем тем, кто гнал его в отставку после провалов с Патриком Руа и трех подряд вылетов во втором раунде.

Как и большинство коллег с дорогущими перстнями, простой хорватский парень из Онтарио заложил фундамент чемпионской команды через драфт. Однако, в отличие от Айзермана, который c помощью гениального скаута «Лайтнинг» Эла Мюррея умело находил золото за пределами топ-32 (Кучеров, Пойнт, Палат, Сирелли, Килорн), Сакик собрал своих звезд благодаря классной работе в первых раундах.

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports

Уже давно забытый Шерман вложил ему в руки Габриэля Ландескуга и Нэйтана Маккиннона, которых не забрал бы только умалишенный. Но, во-первых, в компанию к ним нужен был как минимум еще один вундеркинд. А, во-вторых, в наследственную массу шермановского добра не входило ни одного элитного или хотя бы потенциально элитного защитника.

Разумеется, Сакику можно и нужно поставить в укор стартовый провал с выбором Коннора Бликли (26-й номер, 2014), который не сыграл ни одного матча в НХЛ и сейчас ковыряется в Ист Косте. Помнит история и мучения Тайсона Джоста (10-й, 2016), разменянного незадолго до прошлого дедлайна в «Миннесоту» на крайне полезного немца Нико Штурма. Да и Алекс Ньюхук (16-й, 2019) пока прогрессирует не так быстро, как хотелось бы. Но все это нивелируется попаданиями с Микко Рантаненом, Кэйлом Макаром и Боуэном Байрэмом. Причем история с пиком новоиспеченного обладателя «Конн Смайта» точно заслуживает отдельного внимания.

Драфт — однозначно главный инструмент в работе любого генменеджера. Тем не менее никогда нельзя принижать значимость обменов и походы на рынок свободных агентов. Особенно в случае с нынешним «Колорадо».

Что никогда не боялся делать Сакик, так это проворачивать рискованные трейды с коллегами. Когда он менял в «Айлендерс» два пика второго раунда на растущего Девона Тэйвза, никто и подумать не мог, что через пару лет канадец станет одним из лучших двусторонних защитников лиги. Когда он отдал «Торонто» за Назема Кадри Тайсона Бэрри и Алекса Керфута, болельщики «Листьев» посмеивались над тем, как боссу «Лавин» впарили «игрока не для плей-офф».

И конечно, мало кто верил, что бедовый Валерий Ничушкин, ухватившийся за спасательный круг, любезно протянутый канадцем, уже скоро будет претендовать на «Селки Трофи» и в чемпионском плей-офф затмит звездных партнеров.

Ненамного меньше Джо рисковал, выторговывая незадолго до дедлайна главного джокера «Колорадо» Арттури Лекхонена, невероятного бойца Эндрю Кольяно и жесткача Джоша Мэнсона — все они стали важными винтами в боттоме чемпионской команды. Ради работяг ему пришлось расстаться с пиками второго раунда и талантливым защитником Джастином Бэрроном. Однако испил бы «Колорадо» шампанское из заветной чашки, не пойди Сакик all in? Вопрос риторический.