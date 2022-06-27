Драфт, обмен и крутая работа в дедлайн. Как в «Колорадо» собрали чемпионскую команду?
Когда Джо Сакик в 2014-м стал генеральным менеджером «Колорадо», болельщики «Эвеланш» отнеслись к его появлению на руководящей должности с небольшой долей скепсиса. Что их настораживало? Как минимум, в упрек клубной легенде ставили отсутствие нормального управленческого опыта. Хотя до назначения канадец трудился вице-президентом «Лавин» по хоккейным операциям и чуть раньше постигал азы менеджмента на символической должности старшего советника. А сейчас и вовсе поговаривают, что лучший игрок в истории франшизы имел непомерное влияние на клубные процессы при бывшем боссе «Лавин» Грегге Шермане.
Впрочем, у неверующих был и еще один «потрясающий» аргумент — «великие игроки не становятся великими менеджерами или тренерами». И если архитектор чемпионской «Тампы» Стив Айзерман, впервые разрушивший этот стереотип, на самом финише передал ключи от города Жюльену Брисбуа, то Сакик прошел всю дистанцию и окончательно прикрыл рты всем тем, кто гнал его в отставку после провалов с Патриком Руа и трех подряд вылетов во втором раунде.
Как и большинство коллег с дорогущими перстнями, простой хорватский парень из Онтарио заложил фундамент чемпионской команды через драфт. Однако, в отличие от Айзермана, который c помощью гениального скаута «Лайтнинг» Эла Мюррея умело находил золото за пределами топ-32 (Кучеров, Пойнт, Палат, Сирелли, Килорн), Сакик собрал своих звезд благодаря классной работе в первых раундах.
Уже давно забытый Шерман вложил ему в руки Габриэля Ландескуга и Нэйтана Маккиннона, которых не забрал бы только умалишенный. Но, во-первых, в компанию к ним нужен был как минимум еще один вундеркинд. А, во-вторых, в наследственную массу шермановского добра не входило ни одного элитного или хотя бы потенциально элитного защитника.
Разумеется, Сакику можно и нужно поставить в укор стартовый провал с выбором Коннора Бликли (26-й номер, 2014), который не сыграл ни одного матча в НХЛ и сейчас ковыряется в Ист Косте. Помнит история и мучения Тайсона Джоста (10-й, 2016), разменянного незадолго до прошлого дедлайна в «Миннесоту» на крайне полезного немца Нико Штурма. Да и Алекс Ньюхук (16-й, 2019) пока прогрессирует не так быстро, как хотелось бы. Но все это нивелируется попаданиями с Микко Рантаненом, Кэйлом Макаром и Боуэном Байрэмом. Причем история с пиком новоиспеченного обладателя «Конн Смайта» точно заслуживает отдельного внимания.
Драфт — однозначно главный инструмент в работе любого генменеджера. Тем не менее никогда нельзя принижать значимость обменов и походы на рынок свободных агентов. Особенно в случае с нынешним «Колорадо».
Что никогда не боялся делать Сакик, так это проворачивать рискованные трейды с коллегами. Когда он менял в «Айлендерс» два пика второго раунда на растущего Девона Тэйвза, никто и подумать не мог, что через пару лет канадец станет одним из лучших двусторонних защитников лиги. Когда он отдал «Торонто» за Назема Кадри Тайсона Бэрри и Алекса Керфута, болельщики «Листьев» посмеивались над тем, как боссу «Лавин» впарили «игрока не для плей-офф».
И конечно, мало кто верил, что бедовый Валерий Ничушкин, ухватившийся за спасательный круг, любезно протянутый канадцем, уже скоро будет претендовать на «Селки Трофи» и в чемпионском плей-офф затмит звездных партнеров.
Ненамного меньше Джо рисковал, выторговывая незадолго до дедлайна главного джокера «Колорадо» Арттури Лекхонена, невероятного бойца Эндрю Кольяно и жесткача Джоша Мэнсона — все они стали важными винтами в боттоме чемпионской команды. Ради работяг ему пришлось расстаться с пиками второго раунда и талантливым защитником Джастином Бэрроном. Однако испил бы «Колорадо» шампанское из заветной чашки, не пойди Сакик all in? Вопрос риторический.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
|4 - 2
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|27.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|1 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|20
|29
|И
|Г
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|20
|13
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|23
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72