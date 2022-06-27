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Сегодня, 13:30

Драфт, обмен и крутая работа в дедлайн. Как в «Колорадо» собрали чемпионскую команду?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Колорадо» с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
Как Джо Сакик собрал чемпионскую команду?
Фото «СЭ»
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Оцениваем работу Джо Сакика.

Когда Джо Сакик в 2014-м стал генеральным менеджером «Колорадо», болельщики «Эвеланш» отнеслись к его появлению на руководящей должности с небольшой долей скепсиса. Что их настораживало? Как минимум, в упрек клубной легенде ставили отсутствие нормального управленческого опыта. Хотя до назначения канадец трудился вице-президентом «Лавин» по хоккейным операциям и чуть раньше постигал азы менеджмента на символической должности старшего советника. А сейчас и вовсе поговаривают, что лучший игрок в истории франшизы имел непомерное влияние на клубные процессы при бывшем боссе «Лавин» Грегге Шермане.

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Впрочем, у неверующих был и еще один «потрясающий» аргумент — «великие игроки не становятся великими менеджерами или тренерами». И если архитектор чемпионской «Тампы» Стив Айзерман, впервые разрушивший этот стереотип, на самом финише передал ключи от города Жюльену Брисбуа, то Сакик прошел всю дистанцию и окончательно прикрыл рты всем тем, кто гнал его в отставку после провалов с Патриком Руа и трех подряд вылетов во втором раунде.

Как и большинство коллег с дорогущими перстнями, простой хорватский парень из Онтарио заложил фундамент чемпионской команды через драфт. Однако, в отличие от Айзермана, который c помощью гениального скаута «Лайтнинг» Эла Мюррея умело находил золото за пределами топ-32 (Кучеров, Пойнт, Палат, Сирелли, Килорн), Сакик собрал своих звезд благодаря классной работе в первых раундах.

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг с Кубком Стэнли. Фото USA Today Sports
Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports

Уже давно забытый Шерман вложил ему в руки Габриэля Ландескуга и Нэйтана Маккиннона, которых не забрал бы только умалишенный. Но, во-первых, в компанию к ним нужен был как минимум еще один вундеркинд. А, во-вторых, в наследственную массу шермановского добра не входило ни одного элитного или хотя бы потенциально элитного защитника.

Разумеется, Сакику можно и нужно поставить в укор стартовый провал с выбором Коннора Бликли (26-й номер, 2014), который не сыграл ни одного матча в НХЛ и сейчас ковыряется в Ист Косте. Помнит история и мучения Тайсона Джоста (10-й, 2016), разменянного незадолго до прошлого дедлайна в «Миннесоту» на крайне полезного немца Нико Штурма. Да и Алекс Ньюхук (16-й, 2019) пока прогрессирует не так быстро, как хотелось бы. Но все это нивелируется попаданиями с Микко Рантаненом, Кэйлом Макаром и Боуэном Байрэмом. Причем история с пиком новоиспеченного обладателя «Конн Смайта» точно заслуживает отдельного внимания.

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Драфт — однозначно главный инструмент в работе любого генменеджера. Тем не менее никогда нельзя принижать значимость обменов и походы на рынок свободных агентов. Особенно в случае с нынешним «Колорадо».

Что никогда не боялся делать Сакик, так это проворачивать рискованные трейды с коллегами. Когда он менял в «Айлендерс» два пика второго раунда на растущего Девона Тэйвза, никто и подумать не мог, что через пару лет канадец станет одним из лучших двусторонних защитников лиги. Когда он отдал «Торонто» за Назема Кадри Тайсона Бэрри и Алекса Керфута, болельщики «Листьев» посмеивались над тем, как боссу «Лавин» впарили «игрока не для плей-офф».

Валерий Ничушкин.

И конечно, мало кто верил, что бедовый Валерий Ничушкин, ухватившийся за спасательный круг, любезно протянутый канадцем, уже скоро будет претендовать на «Селки Трофи» и в чемпионском плей-офф затмит звездных партнеров.

Ненамного меньше Джо рисковал, выторговывая незадолго до дедлайна главного джокера «Колорадо» Арттури Лекхонена, невероятного бойца Эндрю Кольяно и жесткача Джоша Мэнсона — все они стали важными винтами в боттоме чемпионской команды. Ради работяг ему пришлось расстаться с пиками второго раунда и талантливым защитником Джастином Бэрроном. Однако испил бы «Колорадо» шампанское из заветной чашки, не пойди Сакик all in? Вопрос риторический.

Как Джо Сакик собрал чемпионскую команду? Фото "СЭ"
Как Джо Сакик собрал чемпионскую команду?
Фото «СЭ»
Валерий Ничушкин
Габриэль Ландескуг
Джо Сакик
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Кэйл Макар
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
5.06
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27.06
27.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 1 : 2
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 20 29
И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 20 13
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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