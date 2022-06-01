Судейский скандал и град голов. Сумасшедшее начало финала Запада
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Колорадо» — «Эдмонтон» — 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)
Голы: Кейн — 13 (Нюджент-Хопкинс, Ямамото), 5:04 — 0:1. Комфер — 3 (Ньюхук, Бураковски), 5:40 — 1:1. Маккиннон — 9 (Тэйвз, Макар), 15:10 — 2:1. Хаймэн — 9 (Кулак, Макдэвид), 19:37 — 2:2. Макар — 4, 19:46 — 3:2. Кадри — 6 (бол., Ландескуг, Рантанен), 20:32 — 4:2. Маклеод — 2 (Фогеле, Нерс), 22:59 — 4:3. Рантанен — 2 (Маккиннон, Лехконен), 24:38 — 5:3. Комфер — 4 (Макар, Тэйвз), 26:20 — 6:3. Кольяно — 2 (О`Коннор), 36:20 — 7:3. Макдэвид — 8 (Драйзайтль, Кейн), 36:51 — 7:4. Райан — 1 (Кассиан, Бушар), 43:28 — 7:5. Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 52:36 — 7:6. Ландескуг — 7 (п.в.), 59:38 — 8:6.
Вратари: Кемпер (Францоуз, 27:19) — Смит (Коскинен, 26:20, 58:05 — 59:38).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 47 (16+15+16) — 37 (8+19+10).
Наши: Ничушкин (20.11/4/+1) — -.
1 июня. Денвер. Ball Arena. 18044 зрителя
Счет в серии: 1-0.
Финал Запада — событие, которое раскручивалось через призму противостояния Коннора Макдэвида и Натана Маккинону. Однако, сталкивая лбами двух уберканадцев, многие будто позабыли, что и без двух «Биг Маков» у «Эдмонтона» и «Колорадо» полной людей, которые не дадут заскучать и могут разукрасить любую игру «на все деньги». Разве могло столкновение двух ярчайших атакующих сил начаться серо и уныло?
Для того, чтобы открыть счёт, «Эдмонтону» хватило первого же реального момента у ворот Кемпера и первой же грубой ошибки второй пары «Колорадо». Стоило Джеку Джонсону и Джошу Мэнсона во время отката свалиться на один фланг, как Райан Нюджент-Хопкинс увидел свободный коридор для Эвандера Кейна и мягкой подкидкой с неудобной руки отправил партнера за 13-й шайбой в этом плей-офф.
Однако не успели «Нефтяники» насладиться преимуществом, как хозяева уже через 36 секунд восстановили равновесие простенькой, но довольно эффектной атакой «два в одного», которая завершилась точным броском Джей-Ти Компфера.
И если парни Джареда Беднара отреагировали на первую пропущенную самым правильным образом, то гости увидев шайбу в сетке Майка Смита закрылись и получили мгновенную кару за пассивность от Натана Маккинона. Ох, сколько же еще настрадаются с этим парнем защитники «Ойлерз» и особенно долговязый Дарнелл Нерс, которого звезда «Лавин» даже не заметила в момент приема шайбы.
Получив мини-шедевр от Маккинона, «Эдмонтон» хватило характера, чтобы собраться и за 23 секунды до конца первого периода ответить, пожалуй, самым красивым голом вечера. От карусели, раскрученной Макдэвидом и Драйзайтлем у обороны «Колорадо» буквально задымился процессор. Иначе как можно объяснить действия все того же Мэнсона, позволившего Заку Хайману на дальней штанге замкнуть пас Бретта Кулака?
Впрочем, уйти на перерыв с равенством у гостей не получилось, а уже через 9 секунд они словили очень сомнительный гол от Кэйла Макара. К убойному кистевому полузащитника «Эвеланш» претензий нет. А вот ко входу в зону у тренеров «Эдмонтона» логично возникли огромные вопросы.
За что вообще могли зацепиться судьи в эпизоде с чистейшим офсайдом, решительно непонятно. Однако после долгого просмотра они пришли к выводу, что Макар коснулся шайбы в зоне атаки и начал контролировать ее в тот момент, когда вылетавший из зоны Валерий Ничушкин уже не находился в положении «вне игры». Хотя на повторе очевидно, что 8-й номер хозяев получает контроль, как минимум, за метр до синей линии.
Понять ярость коуча «Эдмонтона» Джея Вудкрофта можно без лишних слов. «Колорадо» не просто засчитали откровенно грязный гол, но и подарили автоматическое большинство, позволившее «Лавинам» в самом начале второй двадцатиминутки впервые в матче повести в две. Удивительно, но после удачного добивания Назема Кадри «Ойлерз» не развалились и быстро ответили шайбой Райана Маклауда. Однако в середине матче им все же не удалось избежать откровенного развала, во время которого 40-летний Майк Смит включил режим пылесоса и чуть позже уступил место в воротах Микко Коскинену.
«Эдмонтон» не был бы собой образца этого плей-офф, если бы горя в три шайбы после 36 минут матча в третьем периоде не побежал бы за спасением. Причем возвращаться в игру «Нефтяники» начали после гола от связки Драйзайтль — Макдэвид, довольно оперативно размочившей чеха Павла Францоуза, появившегося в рамке после повреждения Кемпера.
В итоге стараний лидеров «Ойлерз» хватило лишь на то, чтобы вплотную приблизиться к хозяевам и попытать счастье в финальном штурме, который был погашен голом Габриэля Ландескуга в пустые ворота. Вот только сумели бы «Лавины» одержать первую победу в серии без помощи судей — большой вопрос. Как бы то ни было, 14 голов и две залихватские атакующие машины этой ночью точно не дали уснуть всем, кто проснулся, чтобы посмотреть старт западного финала.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.06
|03:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|8 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|14
|19
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|13
|9
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|12
|9
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Андрей Василевский
Тампа-Бэй
|11
|2.25